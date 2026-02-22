Kiss Bence: Vissza akarunk vágni a Debrecennek!

Nemzeti Sportrádió

2026.02.22.
(Fotó: Dömötör Csaba)
Az utóbbi időszakban rendre izgalmas mérkőzést játszik egymással a ZTE FC és a DVSC, vasárnap ismét összecsapnak Zalaegerszegen.
 

A Loki a harmadik helyről várta a fordulót, a zalaiak öt ponttal lemaradva az ötödikről, így hazai siker esetén még szorosabb lenne az élmezőny. A két együttes júliusi csatája 3–3-as döntetlennel végződött a ZTE Arénában, majd novemberben otthon 2–1-re nyert a DVSC.

„Vissza akarunk vágni a Debrecennek – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE 26 éves középpályása. – Erős csapat a Loki, bár valamelyest visszaesett a teljesítménye az őszihez képest. Jó formában vagyunk, és ugye versenyben vagyunk a Magyar Kupában, amelyben jó lenne ismét maradandót alkotni.”     

Három éve története első kupáját nyerte meg a ZTE, s az NB II-es Soroksárral találkozik a negyeddöntőben, addig azonban vár rá a DVSC és a DVTK elleni bajnoki. Az utóbbi 11 mérkőzésen csak egyszer kapott ki a zalai együttes, nyolcszor győzött és két döntetlent játszott – az előző fordulóban a Ferencvárost verte meg (3–1). Kiss Bence kiváló formában futballozik, lapunknál bekerült az ősz álomcsapatába, a tavaszt pedig nagyszerűen kezdte. Győztes gólt szerzett a Kazincbarcika és a Vasas ellen, az FTC ellen meg kulcsszerepet játszott az egyenlítésben.

„Talán mostanra szoktam meg az új pozíciómat, a jobbszélső posztot, többször kerülök lövőhelyzetbe, és bátran vállalkozom. A tavasszal a góljaimat távolról szereztem, igyekszem a Debrecen ellen is jó pozícióba kerülni, s ha úgy lesz, kapura lövöm a labdát.”     

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC 

22

12

7

3

43–21

+22 

43 

  2. FTC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  3. VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paks

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Puskás 

23

10

5

8

30–28

+2 

35 

  6. ZTE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8 

32 

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7 

29 

  9. MTK 

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8 

25 

11. DVTK

23

5

8

10

31–38

–7 

23 

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27 

14 

 

 

