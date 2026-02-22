Kiss Bence: Vissza akarunk vágni a Debrecennek!
A Loki a harmadik helyről várta a fordulót, a zalaiak öt ponttal lemaradva az ötödikről, így hazai siker esetén még szorosabb lenne az élmezőny. A két együttes júliusi csatája 3–3-as döntetlennel végződött a ZTE Arénában, majd novemberben otthon 2–1-re nyert a DVSC.
„Vissza akarunk vágni a Debrecennek – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE 26 éves középpályása. – Erős csapat a Loki, bár valamelyest visszaesett a teljesítménye az őszihez képest. Jó formában vagyunk, és ugye versenyben vagyunk a Magyar Kupában, amelyben jó lenne ismét maradandót alkotni.”
Három éve története első kupáját nyerte meg a ZTE, s az NB II-es Soroksárral találkozik a negyeddöntőben, addig azonban vár rá a DVSC és a DVTK elleni bajnoki. Az utóbbi 11 mérkőzésen csak egyszer kapott ki a zalai együttes, nyolcszor győzött és két döntetlent játszott – az előző fordulóban a Ferencvárost verte meg (3–1). Kiss Bence kiváló formában futballozik, lapunknál bekerült az ősz álomcsapatába, a tavaszt pedig nagyszerűen kezdte. Győztes gólt szerzett a Kazincbarcika és a Vasas ellen, az FTC ellen meg kulcsszerepet játszott az egyenlítésben.
„Talán mostanra szoktam meg az új pozíciómat, a jobbszélső posztot, többször kerülök lövőhelyzetbe, és bátran vállalkozom. A tavasszal a góljaimat távolról szereztem, igyekszem a Debrecen ellen is jó pozícióba kerülni, s ha úgy lesz, kapura lövöm a labdát.”
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. FTC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paks
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Puskás
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. ZTE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. DVTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14