Kiss Bence: Vissza akarunk vágni a Debrecennek!

A Loki a harmadik helyről várta a fordulót, a zalaiak öt ponttal lemaradva az ötödikről, így hazai siker esetén még szorosabb lenne az élmezőny. A két együttes júliusi csatája 3–3-as döntetlennel végződött a ZTE Arénában, majd novemberben otthon 2–1-re nyert a DVSC.

„Vissza akarunk vágni a Debrecennek – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE 26 éves középpályása. – Erős csapat a Loki, bár valamelyest visszaesett a teljesítménye az őszihez képest. Jó formában vagyunk, és ugye versenyben vagyunk a Magyar Kupában, amelyben jó lenne ismét maradandót alkotni.”

Három éve története első kupáját nyerte meg a ZTE, s az NB II-es Soroksárral találkozik a negyeddöntőben, addig azonban vár rá a DVSC és a DVTK elleni bajnoki. Az utóbbi 11 mérkőzésen csak egyszer kapott ki a zalai együttes, nyolcszor győzött és két döntetlent játszott – az előző fordulóban a Ferencvárost verte meg (3–1). Kiss Bence kiváló formában futballozik, lapunknál bekerült az ősz álomcsapatába, a tavaszt pedig nagyszerűen kezdte. Győztes gólt szerzett a Kazincbarcika és a Vasas ellen, az FTC ellen meg kulcsszerepet játszott az egyenlítésben.

„Talán mostanra szoktam meg az új pozíciómat, a jobbszélső posztot, többször kerülök lövőhelyzetbe, és bátran vállalkozom. A tavasszal a góljaimat távolról szereztem, igyekszem a Debrecen ellen is jó pozícióba kerülni, s ha úgy lesz, kapura lövöm a labdát.”

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!