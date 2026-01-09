Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: belga ellenféltől kapott ki a Puskás Akadémia

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 14:07
null
Fameyeh (szemben) szerezte a Puskás Akadémia gólját (Fotó: puskasakademia.hu)
Címkék
Puskás Akadémia Kazincbarcika felkészülés
A Puskás Akadémia labdarúgócsapata elveszítette első felkészülési mérkőzését, a felcsútiak a belga Lommel ellen szenvedtek vereséget Spanyolországban.

Két belga ellenfél vár(t) pénteken a Puskás Akadémiára, Hornyák Zsolt csapata délben a belga másodosztályú Lommellel csapott össze, amelynek keretében megtalálható a korábban a magyar válogatottban is szereplő Vancsa Zalán.

A felcsútiak Joel Fameyeh góljával a 31. percben megszerezték a vezetést: Ormonde-Ottewill szerzett labdát, majd Szemel passzolt a ghánai támadóhoz, aki egy szép csel után kilőtte a bal sarkot.

Az utolsó percekben azonban fordítottak a belgák, a 81. percben Jesper Tolinsson egyenlített, majd Reumers és Kujovic is eredményes volt.

A Puskás Akadémia 16 órakor a belga Genk ellen lép pályára.

Puskás Akadémia–Lommel (belga) 1–3 (1–0)
San Roque, Sotogrande Football Center
Puskás Akadémia: Markek (Dala, a szünetben) – Orján, Harutjunjan, Stronati, Ormonde-Ottewill (Pál B., a szünetben) – Soisalo (Mondovics, a szünetben), Szolnoki, Favorov, Szemel – Fameyeh, Németh (Colley, a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
Gólszerzők: Fameyeh (31.), ill. Tolinsson (81.), Reumers (87.), Kujovic (89.)

 A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 
Edzőtábor: január 4.–16., Marbella (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)
Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.) 1–3
Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)
Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel)
Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)

 

Puskás Akadémia Kazincbarcika felkészülés
Legfrissebb hírek

Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos

Labdarúgó NB I
47 perce

Felkészülés: alaposan megszórta azeri ellenfelét a Paks

Labdarúgó NB I
2 órája

Egy góllal kikapott cseh ellenfelétől a Kisvárda Törökországban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:07

FTC: Pesics tényleg nem tagja az utazó keretnek, de Keita és Tóth igen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:30

Lukács Dánielért ajánlatot tett a Fradi – várnak a válaszra

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:32

Felkészülés: új játékos volt a Csíkszeredában és a Nyíregyházában is, csak gól nem született

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 15:22

A Barcika, az MTK és az Újpest készül itthon, a többiek külföldön – körkép

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 10:30

Bognár György: Legyünk újra európai kupaszereplők!

Labdarúgó NB I
2026.01.06. 06:53
Ezek is érdekelhetik