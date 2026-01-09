Felkészülés: belga ellenféltől kapott ki a Puskás Akadémia

Két belga ellenfél vár(t) pénteken a Puskás Akadémiára, Hornyák Zsolt csapata délben a belga másodosztályú Lommellel csapott össze, amelynek keretében megtalálható a korábban a magyar válogatottban is szereplő Vancsa Zalán.

A felcsútiak Joel Fameyeh góljával a 31. percben megszerezték a vezetést: Ormonde-Ottewill szerzett labdát, majd Szemel passzolt a ghánai támadóhoz, aki egy szép csel után kilőtte a bal sarkot.

Az utolsó percekben azonban fordítottak a belgák, a 81. percben Jesper Tolinsson egyenlített, majd Reumers és Kujovic is eredményes volt.

A Puskás Akadémia 16 órakor a belga Genk ellen lép pályára.

Puskás Akadémia–Lommel (belga) 1–3 (1–0)

San Roque, Sotogrande Football Center

Puskás Akadémia: Markek (Dala, a szünetben) – Orján, Harutjunjan, Stronati, Ormonde-Ottewill (Pál B., a szünetben) – Soisalo (Mondovics, a szünetben), Szolnoki, Favorov, Szemel – Fameyeh, Németh (Colley, a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Fameyeh (31.), ill. Tolinsson (81.), Reumers (87.), Kujovic (89.)

A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4.–16., Marbella (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.) 1–3

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga)

Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel)

Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)