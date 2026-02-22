Nemzeti Sportrádió

Gleofilo Vlijter: A bőrszín nem számít, nekem egyetlen szín fontos, a lila

B. A. P.B. A. P.
2026.02.22. 10:34
Gleofilo Vlijter nem találkozott a rasszizmussal Magyarországon (Fotó Török Attila)
A hét során Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője Vinícius Júnior ellen irányuló rasszista támadások kapcsán Magyarországot negatív példaként említette. Gleofilo Vlijter, az Újpest FC csatára ennek kapcsán nyilatkozott a Diósgyőr legyőzése után.

„Engem nem ért atrocitás. Őszintén szólva, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam a rasszizmussal. Nagyon jól érzem magam itt, különösen Budapesten. És a bőrszín egyébként sem számít, nekem egyetlen szín fontos, a lila” – mondta Gleofilo Vlijter, az Újpest FC csatára a Diósgyőr legyőzése után az M4 Sportnak nyilatkozva.

A 26 éves suriname-i labdarúgót Vincent Kompany napokban tett nyilatkozata kapcsán kérdezték.

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” mondta a hét folyamán Kompany a Vinícius Júnior ellen irányuló rasszista támadásokról.

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

22

12

7

3

43–21

+22 

43 

  2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2 

35 

  6. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8 

32 

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7 

29 

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8 

25 

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7 

23 

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27 

14 

 

