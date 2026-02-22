Gleofilo Vlijter: A bőrszín nem számít, nekem egyetlen szín fontos, a lila
„Engem nem ért atrocitás. Őszintén szólva, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam a rasszizmussal. Nagyon jól érzem magam itt, különösen Budapesten. És a bőrszín egyébként sem számít, nekem egyetlen szín fontos, a lila” – mondta Gleofilo Vlijter, az Újpest FC csatára a Diósgyőr legyőzése után az M4 Sportnak nyilatkozva.
A 26 éves suriname-i labdarúgót Vincent Kompany napokban tett nyilatkozata kapcsán kérdezték.
„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – mondta a hét folyamán Kompany a Vinícius Júnior ellen irányuló rasszista támadásokról.
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14