NB II: kettővel megy a Budafok, előnyben a Békéscsaba, egyenlített a Kövesd – ÉLŐ eredménykövető!

Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 19. fordulójában. Kora délután többek között a harmadik Mezőkövesd Szentlőrincen lép pályára, 15 órától a második Vasas az újonc Karcagot, 17 órától a listavezető Honvéd az Ajkát látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el.

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 14 órakor kezdődött: Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Tollár 44., ill. Merényi 63.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Daru, 72.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár 2–0 (Hajdú R. 19., Gyurkó 65.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15 órakor kezdődött:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Vasas FC–Karcagi SC 0–0– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák:

17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 18 12 3 3 36–16 +20 39 2. Vasas FC 18 11 3 4 30–17 +13 36 3. Mezőkövesd 18 9 4 5 27–22 +5 31 4. Kecskeméti TE 18 9 3 6 29–21 +8 30 5. Csákvár 18 7 8 3 26–21 +5 29 6. Karcagi SC 18 7 7 4 21–23 –2 28 7. Kozármisleny 18 6 7 5 21–21 0 25 8. Szeged-Csanád GA 18 6 6 6 19–18 +1 24 9. Tiszakécske 18 6 5 7 22–28 –6 23 10. BVSC-Zugló 18 6 3 9 17–19 –2 21 11. Videoton FC Fehérvár 18 5 6 7 22–21 +1 21 12. FC Ajka 18 6 1 11 12–22 –10 19 13. Budafoki MTE 18 4 6 8 18–30 –12 18 14. Szentlőrinc 18 3 8 7 22–24 –2 17 15. Békéscsaba 18 3 7 8 19–30 –11 16 16. Soroksár SC 18 3 5 10 24–32 –8 14