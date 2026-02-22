NB II: kettővel megy a Budafok, előnyben a Békéscsaba, egyenlített a Kövesd – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
14 órakor kezdődött:
Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Tollár 44., ill. Merényi 63.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (Daru, 72.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár 2–0 (Hajdú R. 19., Gyurkó 65.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
15 órakor kezdődött:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Vasas FC–Karcagi SC 0–0– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák:
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
18
12
3
3
36–16
+20
39
|2. Vasas FC
18
11
3
4
30–17
+13
36
|3. Mezőkövesd
18
9
4
5
27–22
+5
31
|4. Kecskeméti TE
18
9
3
6
29–21
+8
30
|5. Csákvár
18
7
8
3
26–21
+5
29
|6. Karcagi SC
18
7
7
4
21–23
–2
28
|7. Kozármisleny
18
6
7
5
21–21
0
25
|8. Szeged-Csanád GA
18
6
6
6
19–18
+1
24
|9. Tiszakécske
18
6
5
7
22–28
–6
23
|10. BVSC-Zugló
18
6
3
9
17–19
–2
21
|11. Videoton FC Fehérvár
18
5
6
7
22–21
+1
21
|12. FC Ajka
18
6
1
11
12–22
–10
19
|13. Budafoki MTE
18
4
6
8
18–30
–12
18
|14. Szentlőrinc
18
3
8
7
22–24
–2
17
|15. Békéscsaba
18
3
7
8
19–30
–11
16
|16. Soroksár SC
18
3
5
10
24–32
–8
14