NB I: Zalaegerszeg–Debrecen 1–0

NB II: kettővel megy a Budafok, előnyben a Békéscsaba, egyenlített a Kövesd – ÉLŐ eredménykövető!

2026.02.22. 13:51
null
A listavezető Honvéd ebben a körben az Ajkát fogadja a Bozsik Arénában (Archív fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Honvéd Szeged Ajka Karcag Tiszakécske BVSC BMTE élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár NB II 19. forduló élő eredménykövető Mezőkövesd Budafok
Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 19. fordulójában. Kora délután többek között a harmadik Mezőkövesd Szentlőrincen lép pályára, 15 órától a második Vasas az újonc Karcagot, 17 órától a listavezető Honvéd az Ajkát látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

14 órakor kezdődött:

Szentlőrinc SE–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Tollár 44., ill. Merényi 63.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Békéscsaba 1912 Előre  0–1 (Daru, 72.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Aqvital FC Csákvár  2–0 (Hajdú R. 19., Gyurkó 65.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
15 órakor kezdődött:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Vasas FC–Karcagi SC 0–0– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák:
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

18

12

3

3

36–16

+20

39

  2. Vasas FC

18

11

3

4

30–17

+13

36

  3. Mezőkövesd

18

9

4

5

27–22

+5

31

  4. Kecskeméti TE

18

9

3

6

29–21

+8

30

  5. Csákvár

18

7

8

3

26–21

+5

29

  6. Karcagi SC

18

7

7

4

21–23

–2

28

  7. Kozármisleny

18

6

7

5

21–21

0

25

  8. Szeged-Csanád GA

18

6

6

6

19–18

+1

24

  9. Tiszakécske

18

6

5

7

22–28

–6

23

10. BVSC-Zugló

18

6

3

9

17–19

–2

21

11. Videoton FC Fehérvár

18

5

6

7

22–21

+1

21

12. FC Ajka

18

6

1

11

12–22

–10

19

13. Budafoki MTE

18

4

6

8

18–30

–12

18

14. Szentlőrinc

18

3

8

7

22–24

–2

17

15. Békéscsaba

18

3

7

8

19–30

–11

16

16. Soroksár SC

18

3

5

10

24–32

–8

14

 

 

