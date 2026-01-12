Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Kisvárda három góllal kikapott az FK Radnicskitől

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 15:23
null
A Kisvárda simán kikapott szerb ellenfelétől (Fotó: kisvardafc.hu)
Címkék
NB I félkészülési mérkőzés Radnicski felkészülés Kisvárda
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda 3–0-s vereséget szenvedett a szerb FK Radnicskitől a hétfő kora délutáni felkészülési mérkőzésén.

Harmadik, egyben utolsó felkészülési mérkőzésén lépett pályára a törökországi Sidében edzőtáborozó Kisvárda. Az ellenfél a szerb élvonalbeli FK Radnicski volt, amely az első félidőben még nem tudott a kapuba találni, a szünet után viszont háromszor is eredményes volt.

Előbb a 60. percben, majd húsz perccel később is betalált a Radnicski, a 3–0-s végeredmény pedig a 88. percben alakult ki. A Kisvárda ezzel mindhárom felkészülési mérkőzését elbukta a törökországi edzőtáborban. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Side 
Kisvárda–FK Radnicskiki 1923 (szerb) 0–3 (0–0)
Kisvárda: Popovics (Kovács Marcell, a szünetben)– Nagy K. (Szikszai, 63.), Jovicic (Radmanovac, a szünetben), Oláh B. (Lippai T., 63.), Chlumecky (Medgyes S., 63.) – Szőr (Popoola, 63.), Melnik (Molnár G., a szünetben) – Matanovics (Cipetic, a szünetben), Novothny (Bíró B., a szünetben), Mesanovic (Veprik, 70.) – Jordanov (Pintér F., 63.)
Gólszerző: Vidakov (60.), Balde (80.), Bah (88.)

 A KISVÁRDA MASTER GOOD TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 
Edzőtábor: január 6–13., Side (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 8., csütörtök: Kisvárda–FK Dukla Praha (cseh) 0–1
Január 10., szombat: Kisvárda–Caykur Rizespor (török) 1–2 (Novothny)
Január 12., hétfő: Kisvárda–FK Radnicskiki 1923 (szerb) 0–3
A másik két meccs időpontját nem tette közzé a klub.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC) 
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ridwan Popoola (nigériai, Queens Park Rangers – Anglia, Aberdeen – Skócia), Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)

 

NB I félkészülési mérkőzés Radnicski felkészülés Kisvárda
Legfrissebb hírek

Pinezits Máté: Ugyanaz maradok, aki eddig is voltam

Labdarúgó NB I
8 órája

Felkészülés: a Paks és a DVSC is három gólt kapva szenvedett vereséget

Labdarúgó NB I
21 órája

Olasz sajtóhírek szerint a Lazio megegyezett Tóth Alexszel a szerződés részleteiről, a játékos ügynöke cáfol

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:04

„Nem szeretek veszíteni, de a legfontosabb, hogy felvegyük a tempót” – Keane a Kiel elleni edzőmeccs után

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:50

Az MTK-hoz igazolt Klausz Milán, de csak nyáron csatlakozik a kék-fehérek keretéhez – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:20

Olasz ajánlatot is kapott a DVSC Szűcs Tamásért, de ő 2029-ig hosszabbított

Labdarúgó NB I
2026.01.10. 18:29

Nyert a Budaörs ellen, és már negyedik a Fehérvár a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.01.10. 18:21

Második felkészülési mérkőzésén is döntetlent játszott Törökországban a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.10. 16:49
Ezek is érdekelhetik