Felkészülés: a Kisvárda három góllal kikapott az FK Radnicskitől
Harmadik, egyben utolsó felkészülési mérkőzésén lépett pályára a törökországi Sidében edzőtáborozó Kisvárda. Az ellenfél a szerb élvonalbeli FK Radnicski volt, amely az első félidőben még nem tudott a kapuba találni, a szünet után viszont háromszor is eredményes volt.
Előbb a 60. percben, majd húsz perccel később is betalált a Radnicski, a 3–0-s végeredmény pedig a 88. percben alakult ki. A Kisvárda ezzel mindhárom felkészülési mérkőzését elbukta a törökországi edzőtáborban.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Side
Kisvárda–FK Radnicskiki 1923 (szerb) 0–3 (0–0)
Kisvárda: Popovics (Kovács Marcell, a szünetben)– Nagy K. (Szikszai, 63.), Jovicic (Radmanovac, a szünetben), Oláh B. (Lippai T., 63.), Chlumecky (Medgyes S., 63.) – Szőr (Popoola, 63.), Melnik (Molnár G., a szünetben) – Matanovics (Cipetic, a szünetben), Novothny (Bíró B., a szünetben), Mesanovic (Veprik, 70.) – Jordanov (Pintér F., 63.)
Gólszerző: Vidakov (60.), Balde (80.), Bah (88.)
A KISVÁRDA MASTER GOOD TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 6–13., Side (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 8., csütörtök: Kisvárda–FK Dukla Praha (cseh) 0–1
Január 10., szombat: Kisvárda–Caykur Rizespor (török) 1–2 (Novothny)
Január 12., hétfő: Kisvárda–FK Radnicskiki 1923 (szerb) 0–3
A másik két meccs időpontját nem tette közzé a klub.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ridwan Popoola (nigériai, Queens Park Rangers – Anglia, Aberdeen – Skócia), Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)