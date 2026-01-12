Felkészülés: a Kisvárda három góllal kikapott az FK Radnicskitől

Harmadik, egyben utolsó felkészülési mérkőzésén lépett pályára a törökországi Sidében edzőtáborozó Kisvárda. Az ellenfél a szerb élvonalbeli FK Radnicski volt, amely az első félidőben még nem tudott a kapuba találni, a szünet után viszont háromszor is eredményes volt.

Előbb a 60. percben, majd húsz perccel később is betalált a Radnicski, a 3–0-s végeredmény pedig a 88. percben alakult ki. A Kisvárda ezzel mindhárom felkészülési mérkőzését elbukta a törökországi edzőtáborban.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Side

Kisvárda–FK Radnicskiki 1923 (szerb) 0–3 (0–0)

Kisvárda: Popovics (Kovács Marcell, a szünetben)– Nagy K. (Szikszai, 63.), Jovicic (Radmanovac, a szünetben), Oláh B. (Lippai T., 63.), Chlumecky (Medgyes S., 63.) – Szőr (Popoola, 63.), Melnik (Molnár G., a szünetben) – Matanovics (Cipetic, a szünetben), Novothny (Bíró B., a szünetben), Mesanovic (Veprik, 70.) – Jordanov (Pintér F., 63.)

Gólszerző: Vidakov (60.), Balde (80.), Bah (88.)

A KISVÁRDA MASTER GOOD TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 6–13., Side (Törökország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)

Január 8., csütörtök: Kisvárda–FK Dukla Praha (cseh) 0–1

Január 10., szombat: Kisvárda–Caykur Rizespor (török) 1–2 (Novothny)

Január 12., hétfő: Kisvárda–FK Radnicskiki 1923 (szerb) 0–3

A másik két meccs időpontját nem tette közzé a klub.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Balogh Norbert (szabadon igazolható, legutóbb DAC 1904 – Szlovákia), Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ridwan Popoola (nigériai, Queens Park Rangers – Anglia, Aberdeen – Skócia), Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)