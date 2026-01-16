Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Mezőkövesdet is legyőzte az Újpest; nagy pofont kapott a Szpari

2026.01.16. 15:11
Aljosa Matko (középen) továbbra is érzi a kaput... (Fotó: Újpest FC)
labdarúgó NB I felkészülés Újpest FC Nyíregyháza Spartacus
Második felkészülési mérkőzését is megnyerte Szélesi Zoltán irányításával az Újpest FC, amely ezúttal a másodosztályú Mezőkövesdet múlta felül 2–1-re péntek délután. A Nyíregyháza Spartacus egy négyesbe szaladt bele a cseh Hradec Králové ellen.

Negyedik felkészülési mérkőzését játszotta a Törökországban edzőtáborozó Nyíregyháza Spartacus, amely a cseh élvonalbeli FC Hradec Králové ellen lépett pályára. A Szpariban először kapott helyet a kezdőcsapatban a héten igazolt Marko Kvasina.

Jó iramban kezdődött a találkozó, mindkét oldalon adódtak lehetőségek. A Spartacus részéről Katona Bence és Benczenleitner Barna is közel járt a gólszerzéshez, utóbbi lövése a lécről pattant ki. A 25. percben azonban a csehek szerezték meg a vezetést Vladimír Darida tizenegyesével. A szünetig több nyíregyházi helyzet is kimaradt, így 0–1-es állással vonultak pihenőre a csapatok.

A második félidő elején Dorian Babunszki próbálkozott, majd az 50. percben Jakub Hodek góljával növelte előnyét a Hradec. A Szpari előtt ezt követően is adódtak lehetőségek, ám a kimaradt helyzeteket megbüntették a csehek, akik a kétgólos előnyt is megduplázták. A hajrában a nyíregyháziak nem tudtak szépíteni, így a Hradec Králové 4–0-ra megnyerte a felkészülési mérkőzést.

A nemrég a Kassát legyőző Újpest számára a második felkészülési összecsapás is jól indult, hiszen Giorgi Beridze már az 5. percben eredményes volt, Aljosa Matko pedig tíz perccel később iratkozott fel az eredményjelzőre.

A Mezőkövesd még a szünet előtt szépített Lőrinczy Attilának köszönhetően, az egyenlítés viszont sem az első játékrészben, sem a fordulást követően nem jött össze az NB II-es csapatnak.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Nyíregyháza Spartacus FC–FC Hradec Králové (cseh) 0–4 (0–1)
Nyíregyháza: Kovács D. – Dreskovics (Farkas B., 65.), Temesvári (Alaxai, 85.), Katona L. (P. Correa, 85.), Benczenleitner (Antonov, 65.) – Kovács, Katona B. (Szankovics, 76.), Manner (Toma, 65.), Nagy D. (Vukk, 76.) – Babunszki, Kvasina (Oláh, 76.). Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Darida (25. – 11-esből), Hodek (50.), Zentrich (65.), Vlkanova (68.)

Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 2–1 (2–1)
Újpest: Banai – Bodnár G., Rasak, J. Nunes, Gergényi – Horváth D., Ademi, Horváth K. – Tucic, Matko, Beridze. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Beridze (5.), Matko (15.), ill. Lőrinczy (25.)

Paksi FC–RTS Widzew Lódz (lengyel) – még tart, végeredmény és jegyzőkönyv később...

 

Ezek is érdekelhetik