Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

„Nem volt olyan jelenet, amely a futballra hasonlított volna” – a Nyíregyháza taktikáját kritizálta Révész Attila

2026.02.21. 19:24
Révész Attila ezúttal is őszintén mondta el a véleményét
NB I Nyíregyháza magyar foci Kisvárda Révész Attila
A labdarúgó NB I 23. fordulójának első szombati mérkőzésén a Kisvárda 2–2-es döntetlent játszott a Nyíregyháza otthonában. A lefújás után a vendégek vezetőedzője, Révész Attila értékelt az M4 Sport kamerája előtt, többek között kritikával illette az ellenfél taktikáját is.

„Ez volt a legrosszabb mérkőzésünk ebben a szezonban, egyáltalán nem élveztem a kispadról – kezdte a mérkőzés után az M4 Sportnak adott interjúját Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője. – Remélem, hogy nem lesz már több ilyen a bajnokság hátralévő részében. A Nyíregyházának ez az egy erőssége van, a bedobás, pontrúgás után hatalmas játékosaik vannak, és ez végtelenül leegyszerűsíti a taktikai elvárást velük szemben. Álljunk be tízen, ússzuk meg, a tizenhatoson belül minél többen legyünk. Ennek ellenére sikerült gólt szerezniük, majd azt követően elkezdtünk játszani. Tulajdonképpen kettő hatos játékost kellett a védők elé állítanunk, nagyon sokszor még ez sem volt elég. Lassan amerikai foci jellege is lesz az élvonalnak. Itt volt egy halom gyerek, elkísért minket a szomszéd várkupa kapcsán, holnap majd azt mondom nekik, hogy töröljék ki az emlékezetükből ezt a meccset, ebből semmit ne vigyenek a jövőre magukkal, mert ebből csupán az egy pontot profitálhattuk. Nem volt olyan jelenet, amely a futballra hasonlított volna...”

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Kovács M. (21.), Dreskovics (59.), ill. Bíró B. (28.), Jovicic (33.)

5 órája

Négygólos döntetlennel zárult a Szpari és a Várda megyei rangadója

Az első félidőben hátrányból álltak fel a várdaiak, a második félidőben a hazaiak erejéből már csak az egyenlítésre futotta.

 

 

Ezek is érdekelhetik