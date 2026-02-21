„Nem volt olyan jelenet, amely a futballra hasonlított volna” – a Nyíregyháza taktikáját kritizálta Révész Attila

„Ez volt a legrosszabb mérkőzésünk ebben a szezonban, egyáltalán nem élveztem a kispadról – kezdte a mérkőzés után az M4 Sportnak adott interjúját Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője. – Remélem, hogy nem lesz már több ilyen a bajnokság hátralévő részében. A Nyíregyházának ez az egy erőssége van, a bedobás, pontrúgás után hatalmas játékosaik vannak, és ez végtelenül leegyszerűsíti a taktikai elvárást velük szemben. Álljunk be tízen, ússzuk meg, a tizenhatoson belül minél többen legyünk. Ennek ellenére sikerült gólt szerezniük, majd azt követően elkezdtünk játszani. Tulajdonképpen kettő hatos játékost kellett a védők elé állítanunk, nagyon sokszor még ez sem volt elég. Lassan amerikai foci jellege is lesz az élvonalnak. Itt volt egy halom gyerek, elkísért minket a szomszéd várkupa kapcsán, holnap majd azt mondom nekik, hogy töröljék ki az emlékezetükből ezt a meccset, ebből semmit ne vigyenek a jövőre magukkal, mert ebből csupán az egy pontot profitálhattuk. Nem volt olyan jelenet, amely a futballra hasonlított volna...”

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Hanyecz

Gólszerző: Kovács M. (21.), Dreskovics (59.), ill. Bíró B. (28.), Jovicic (33.)