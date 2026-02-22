Austini tenisztorna: három magyar a mezőnyben
Bondár Anna, Gálfi Dalma és Stollár Fanny is indul Austinban, a hétfőn kezdődő 283 347 dollár (91 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornán.
A magyar szövetség közösségi oldalának vasárnapi híradása szerint a világranglista 86. helyén álló Gálfi ellenfele az 1. fordulóban – a 16 közé jutásért – az amerikai nyílt bajnokság 2019-es győztese, a kanadai Bianca Andreescu (161). lesz.
A hatodik helyen kiemelt Bondár (65.) az üzbég színekben versenyző Kamilla Rahimovát (91.) kapta, akinek december óta Németh Zoltán az erőnléti edzője.
A Gálfi, Bondár páros az amerikai Catherine Harrison, Dalayna Hewitt duóval, Stollár Fanny és az amerikai Ashlyn Krueger kettőse a japán Aojama Suko, Sibahara Ena párosával találkozik az első körben, a nyolcaddöntőben.
