Austini tenisztorna: három magyar a mezőnyben

A magyar szövetség közösségi oldalának vasárnapi híradása szerint a világranglista 86. helyén álló Gálfi ellenfele az 1. fordulóban – a 16 közé jutásért – az amerikai nyílt bajnokság 2019-es győztese, a kanadai Bianca Andreescu (161). lesz.

A hatodik helyen kiemelt Bondár (65.) az üzbég színekben versenyző Kamilla Rahimovát (91.) kapta, akinek december óta Németh Zoltán az erőnléti edzője.

A Gálfi, Bondár páros az amerikai Catherine Harrison, Dalayna Hewitt duóval, Stollár Fanny és az amerikai Ashlyn Krueger kettőse a japán Aojama Suko, Sibahara Ena párosával találkozik az első körben, a nyolcaddöntőben.