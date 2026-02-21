Az Újpest harmadszor is legyőzte a Diósgyőrt, ezúttal csak egy góllal
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Bár a Megyeri úti bajnoki az Újpest és a DVTK között csak szombat kora este kezdődött, mindkét csapat drukkerei már ebéd után izgulhattak, ugyanis a szintén a bennmaradásért küzdő Nyíregyháza Spartacus a Kisvárda ellen lépett pályára – szerencséjükre a Szpari nem nyert, de így is kulcsfontosságú volt nekik a három pont megszerzése.
Hazai részről leginkább a góllövőlistát 13 találattal vezető Aljosa Matkóban bízhattak (ráadásul a szlovén három gólpasszt is adott már), míg a vendégek a télen érkező Lamin Colleyban, a gambiai a pesti mérkőzés előtt négy bajnokin két gólt szerzett, és adott egy gólpasszt is.
Természetesen mindketten a kezdőben kaptak szerepet, de mindössze egy perc elteltével nem ők kerültek középpontba: Fran Brodic parádés passza után Nejc Gradisar sprintelhetett óriási helyzetben, a szlovén csatár azonban nem lőtt egyből, inkább cselezett, s bár így is tisztán próbálkozhatott, Karlo Sentic bravúrral védte a közelről érkező lövést. Éppen a kapus nyilatkozott lapunk szombati számában, elmondva, bízik benne, hogy hamarosan visszatérnek a lelátóra a mérkőzéseiket bojkottáló diósgyőri szurkolók. Nos, ez szombaton még nem történt meg, körülbelül harmincan álldogáltak a vendégszektorban: üres széksorok – ez igazán elszomorító látvány volt.
Az ott ülők pedig búslakodhattak a 19. percben, hiszen a IV. kerületiek megszerezték a vezetést, Gleofilo Vlijter lőtte ki a bal alsó sarkot, igaz, ehhez kellett a diósgyőri Szakos Bence is, aki becsúszva próbált menteni, de ügyetlen mozdulatával gyakorlatilag gólpasszt adott a szélsőnek. Mire felocsúdtak volna a vendégek, már kétgólos hátrányba kerültek: Nejc Gradisar ezúttal nem hibázott, Szakos Bence viszont igen, megint bizonytalan volt az újabb újpesti gól előtt. A hazaiak nem lassítottak, a DVTK teljesen szétesett, Aljosa Matko is betalált a 24. percben: óriási mázlijuk volt a vendégeknek, hogy a szlovén lesen volt, igaz, ennek megállapításához a VAR-ra is szüksége volt Csonka Bence játékvezetőnek – Vígh-Tarsonyi Gergő partjelző nem jelezte a leshelyzetet.
Vladimir Radenkovics diósgyőri vezetőedző feje főhetett, cserélt is kettőt, lement a hibát hibára halmozó Szakos és a teljesen észrevehetetlen, hasznavehetetlen légiós, a horvát Ante Roguljic. Hogy a szegény embert az ág is húzza, arra jó példa, hogy Mucsányi Márk vállsérülést szenvedett, ezért cserét kért – ezekben a percekben reményvesztett Diósgyőrt láthattunk. A vendégek vezetőedzője próbált változtatni, a szünetben a csatár Peter Ambrose helyett érkezett a belső középpályás, Alexander Vallejo, de érdemben nem javult a csapat játéka: rengeteget technikai hibát követtek el a játékosok, időnként a legegyszerűbb megoldás is gondot okozott.
A csereként beálló Krajcsovics Ábel is betalált, de a gólt érvénytelenítette a játékvezető. A hajrában a hazaiaknál bemutatkozhatott az NB I-ben Katona Benedek, s bár Yohan Croizet szépített tizenegyesből, a lila-fehérek megérdemelten győztek, szinte az egész mérkőzésen úgy játszottak a Diósgyőrrel, mint macska az egérrel. Miskolcon aggódhatnak, mert amelyik csapat ilyen fontos bajnokin csak ennyire halovány és hitehagyott játékra képes, ott nagy gondok lehetnek. 2–1
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|22
|12
|7
|3
|43–21
|+22
|43
|2. Ferencvárosi TC
|22
|12
|4
|6
|41–24
|+17
|40
|3. Debreceni VSC
|22
|11
|5
|6
|33–27
|+6
|38
|4. Paksi FC
|22
|10
|6
|6
|42–31
|+11
|36
|5. Puskás Akadémia
|23
|10
|5
|8
|30–28
|+2
|35
|6. Zalaegerszegi TE
|22
|9
|6
|7
|34–28
|+6
|33
|7. Kisvárda
|23
|9
|5
|9
|28–36
|–8
|32
|8. Újpest FC
|23
|8
|5
|10
|32–39
|–7
|29
|9. MTK Budapest
|22
|7
|4
|11
|41–48
|–7
|25
|10. Nyíregyháza Spartacus
|23
|6
|7
|10
|31–39
|–8
|25
|11. Diósgyőri VTK
|23
|5
|8
|10
|31–38
|–7
|23
|12. Kazincbarcika
|23
|4
|2
|17
|20–47
|–27
|14