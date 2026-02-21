Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Diósgyőr 2–1, Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

Az Újpest harmadszor is legyőzte a Diósgyőrt, ezúttal csak egy góllal

PÓSFAI GYULAPÓSFAI GYULA
2026.02.21. 20:30
Fiola (jobbra) és társai második hazai győzelmüket aratták a tavasz során (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 23. fordulójában az Újpest hazai pályán 2–1-re legyőzte a Diósgyőrt. Az első félidő közepén Vlijter, majd Gradisar révén három percen belül kétszer is betaláltak a lila-fehérek, a vendégek a hajrában tizenegyesből szépítettek.

 

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Bár a Megyeri úti bajnoki az Újpest és a DVTK között csak szombat kora este kezdődött, mindkét csapat drukkerei már ebéd után izgulhattak, ugyanis a szintén a bennmaradásért küzdő Nyíregyháza Spartacus a Kisvárda ellen lépett pályára – szerencséjükre a Szpari nem nyert, de így is kulcsfontosságú volt nekik a három pont megszerzése.

Hazai részről leginkább a góllövőlistát 13 találattal vezető Aljosa Matkóban bízhattak (ráadásul a szlovén három gólpasszt is adott már), míg a vendégek a télen érkező Lamin Colleyban, a gambiai a pesti mérkőzés előtt négy bajnokin két gólt szerzett, és adott egy gólpasszt is.

Természetesen mindketten a kezdőben kaptak szerepet, de mindössze egy perc elteltével nem ők kerültek középpontba: Fran Brodic parádés passza után Nejc Gradisar sprintelhetett óriási helyzetben, a szlovén csatár azonban nem lőtt egyből, inkább cselezett, s bár így is tisztán próbálkozhatott, Karlo Sentic bravúrral védte a közelről érkező lövést. Éppen a kapus nyilatkozott lapunk szombati számában, elmondva, bízik benne, hogy hamarosan visszatérnek a lelátóra a mérkőzéseiket bojkottáló diósgyőri szurkolók. Nos, ez szombaton még nem történt meg, körülbelül harmincan álldogáltak a vendégszektorban: üres széksorok – ez igazán elszomorító látvány volt.

Az ott ülők pedig búslakodhattak a 19. percben, hiszen a IV. kerületiek megszerezték a vezetést, Gleofilo Vlijter lőtte ki a bal alsó sarkot, igaz, ehhez kellett a diósgyőri Szakos Bence is, aki  becsúszva próbált menteni, de ügyetlen mozdulatával gyakorlatilag gólpasszt adott a szélsőnek. Mire felocsúdtak volna a vendégek, már kétgólos hátrányba kerültek: Nejc Gradisar ezúttal nem hibázott, Szakos Bence viszont igen, megint bizonytalan volt az újabb újpesti gól előtt. A hazaiak nem lassítottak, a DVTK teljesen szétesett, Aljosa Matko is betalált a 24. percben: óriási mázlijuk volt a vendégeknek, hogy a szlovén lesen volt, igaz, ennek megállapításához a VAR-ra is szüksége volt Csonka Bence játékvezetőnek – Vígh-Tarsonyi Gergő partjelző nem jelezte a leshelyzetet.

fotó 2026.02.21.

NB I: Újpest–Diósgyőr 2–1 (Fotó: Török Attila)

 

Vladimir Radenkovics diósgyőri vezetőedző feje főhetett, cserélt is kettőt, lement a hibát hibára halmozó Szakos és a teljesen észrevehetetlen, hasznavehetetlen légiós, a horvát Ante Roguljic. Hogy a szegény embert az ág is húzza, arra jó példa, hogy Mucsányi Márk vállsérülést szenvedett, ezért cserét kért – ezekben a percekben reményvesztett Diósgyőrt láthattunk. A vendégek vezetőedzője próbált változtatni, a szünetben a csatár Peter Ambrose helyett érkezett a belső középpályás, Alexander Vallejo, de érdemben nem javult a csapat játéka: rengeteget technikai hibát követtek el a játékosok, időnként a legegyszerűbb megoldás is gondot okozott.

A csereként beálló Krajcsovics Ábel is betalált, de a gólt érvénytelenítette a játékvezető. A hajrában a hazaiaknál bemutatkozhatott az NB I-ben Katona Benedek, s bár Yohan Croizet szépített tizenegyesből, a lila-fehérek megérdemelten győztek, szinte az egész mérkőzésen úgy játszottak a Diósgyőrrel, mint macska az egérrel. Miskolcon aggódhatnak, mert amelyik csapat ilyen fontos bajnokin csak ennyire halovány és hitehagyott játékra képes, ott nagy gondok lehetnek. 2–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr22127343–21+22 43 
2. Ferencvárosi TC22124641–24+17 40 
3. Debreceni VSC22115633–27+6 38 
4. Paksi FC22106642–31+11 36 
5. Puskás Akadémia23105830–28+2 35 
6. Zalaegerszegi TE2296734–28+6 33 
7. Kisvárda2395928–36–8 32 
8. Újpest FC23851032–39–7 29 
9. MTK Budapest22741141–48–7 25 
10. Nyíregyháza Spartacus23671031–39–8 25 
11. Diósgyőri VTK23581031–38–7 23 
12. Kazincbarcika23421720–47–27 14 

 

 

Ezek is érdekelhetik