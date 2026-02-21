Az Újpest harmadszor is legyőzte a Diósgyőrt, ezúttal csak egy góllal

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1 (2–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Vlijter (19.), Gradisar (22.), ill. Croizet (88. – 11-esből)

Bár a Megyeri úti bajnoki az Újpest és a DVTK között csak szombat kora este kezdődött, mindkét csapat drukkerei már ebéd után izgulhattak, ugyanis a szintén a bennmaradásért küzdő Nyíregyháza Spartacus a Kisvárda ellen lépett pályára – szerencséjükre a Szpari nem nyert, de így is kulcsfontosságú volt nekik a három pont megszerzése.

Hazai részről leginkább a góllövőlistát 13 találattal vezető Aljosa Matkóban bízhattak (ráadásul a szlovén három gólpasszt is adott már), míg a vendégek a télen érkező Lamin Colleyban, a gambiai a pesti mérkőzés előtt négy bajnokin két gólt szerzett, és adott egy gólpasszt is.

Természetesen mindketten a kezdőben kaptak szerepet, de mindössze egy perc elteltével nem ők kerültek középpontba: Fran Brodic parádés passza után Nejc Gradisar sprintelhetett óriási helyzetben, a szlovén csatár azonban nem lőtt egyből, inkább cselezett, s bár így is tisztán próbálkozhatott, Karlo Sentic bravúrral védte a közelről érkező lövést. Éppen a kapus nyilatkozott lapunk szombati számában, elmondva, bízik benne, hogy hamarosan visszatérnek a lelátóra a mérkőzéseiket bojkottáló diósgyőri szurkolók. Nos, ez szombaton még nem történt meg, körülbelül harmincan álldogáltak a vendégszektorban: üres széksorok – ez igazán elszomorító látvány volt.

Az ott ülők pedig búslakodhattak a 19. percben, hiszen a IV. kerületiek megszerezték a vezetést, Gleofilo Vlijter lőtte ki a bal alsó sarkot, igaz, ehhez kellett a diósgyőri Szakos Bence is, aki becsúszva próbált menteni, de ügyetlen mozdulatával gyakorlatilag gólpasszt adott a szélsőnek. Mire felocsúdtak volna a vendégek, már kétgólos hátrányba kerültek: Nejc Gradisar ezúttal nem hibázott, Szakos Bence viszont igen, megint bizonytalan volt az újabb újpesti gól előtt. A hazaiak nem lassítottak, a DVTK teljesen szétesett, Aljosa Matko is betalált a 24. percben: óriási mázlijuk volt a vendégeknek, hogy a szlovén lesen volt, igaz, ennek megállapításához a VAR-ra is szüksége volt Csonka Bence játékvezetőnek – Vígh-Tarsonyi Gergő partjelző nem jelezte a leshelyzetet.