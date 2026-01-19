Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Loki meggyőző játékkal verte meg a Maribort

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.19. 17:10
null
Fotó: dvsc.hu
Címkék
Debreceni VSC NB I NK Maribor felkészülési mérkőzés
Dzsudzsák Balázs, Álex Bermejo és Yacouba Silue góljával a Debreceni VSC 3–2-re megverte a Maribort a törökországi edzőtábor utolsó felkészülési mérkőzésén.

Remek első félidőt produkált utolsó törökországi felkészülési mérkőzésén a szlovén bajnokság 3. helyén álló NK Maribor ellen a DVSC. A hajdúságiak nem sok teret adtak ellenfelüknek a kibontakozásra, s az agresszív harcmodornak az első fél óra végén meg is lett az eredménye. A 30. percben Bárány Donát harcolt ki tizenegyest a magyar csapatnak, a büntetőt Dzsudzsák Balázs váltotta gólra. Négy perccel később ismét a debreceni center volt a főszereplő, ezúttal Álex Bermejónak adott remek labdát, a spanyol szélső pedig kétgólosra növelte a debreceni előnyt.

A játék képe a szünet után sem változott nagyot, a Loki irányította a játékot, s ezen a cserék sem változtattak. A 71. percben Komáromi György balról adott középre, a Bárányt váltó Yacouba Silue talált a kapuba. Öt perc múlva jött a szlovén csapat szépítő gólja, amely gyors ellenakció végén Ali Reghba révén született. A lila mezeseket felpaprikázta a gól, három perccel a rendes játékidő letelte előtt David Pejcic hatalmas kapásgóllal jelentkezett, de egyenlíteni már nem tudtak – a debreceniek teljesen megérdemelten nyertek 3–2-re.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Debreceni VSC–NK Maribor (szlovén) 3–2 (2–0)
DVSC: Erdélyi – Kusnyir, Mejías, Kulbacsuk, Vajda – Szűcs T., Youga – Cibla, Dzsudzsák, Bermejo – Bárány. Cserék: Pálfi, Engedi (kapusok), Szakál, Komáromi, Gordics, Patai, Manzanara, Kocsis D., Kohut, Silue, Szécsi M., Guerrero
Gólszerző: Dzsudzsák (30. – 11-esből), Á. Bermejo (34.), Silue (71.), ill. Reghba (76.), Pejcic (87.)

 

Debreceni VSC NB I NK Maribor felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

NB II-es felkészülés: a Csákvár ikszelt kirgiz ellenfelével, a Szentlőrinc horvát riválistól kapott ki

Labdarúgó NB II
2026.01.17. 23:09

Felkészülés: az utolsó percben egyenlített a Ferencváros a Midtjylland ellen

Labdarúgó NB I
2026.01.15. 16:04

NB II-es felkészülés: a Budafok az Ajkát verte, a Soroksár a Mislenyt győzte le

Labdarúgó NB II
2026.01.14. 21:58

Felkészülés: a Paks és a DVSC is három gólt kapva szenvedett vereséget

Labdarúgó NB I
2026.01.11. 18:34

Felkészülés: alaposan megszórta azeri ellenfelét a Paks

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 15:10

Felkészülés: a DVTK hétgólos meccsen nyert a Genk ellen

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 13:45

Kiderült, hol folyatja a Debrecen távozó csatára – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 13:05

A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2025.12.14. 16:43
Ezek is érdekelhetik