Felkészülés: a Loki meggyőző játékkal verte meg a Maribort

Remek első félidőt produkált utolsó törökországi felkészülési mérkőzésén a szlovén bajnokság 3. helyén álló NK Maribor ellen a DVSC. A hajdúságiak nem sok teret adtak ellenfelüknek a kibontakozásra, s az agresszív harcmodornak az első fél óra végén meg is lett az eredménye. A 30. percben Bárány Donát harcolt ki tizenegyest a magyar csapatnak, a büntetőt Dzsudzsák Balázs váltotta gólra. Négy perccel később ismét a debreceni center volt a főszereplő, ezúttal Álex Bermejónak adott remek labdát, a spanyol szélső pedig kétgólosra növelte a debreceni előnyt.

A játék képe a szünet után sem változott nagyot, a Loki irányította a játékot, s ezen a cserék sem változtattak. A 71. percben Komáromi György balról adott középre, a Bárányt váltó Yacouba Silue talált a kapuba. Öt perc múlva jött a szlovén csapat szépítő gólja, amely gyors ellenakció végén Ali Reghba révén született. A lila mezeseket felpaprikázta a gól, három perccel a rendes játékidő letelte előtt David Pejcic hatalmas kapásgóllal jelentkezett, de egyenlíteni már nem tudtak – a debreceniek teljesen megérdemelten nyertek 3–2-re.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Debreceni VSC–NK Maribor (szlovén) 3–2 (2–0)

DVSC: Erdélyi – Kusnyir, Mejías, Kulbacsuk, Vajda – Szűcs T., Youga – Cibla, Dzsudzsák, Bermejo – Bárány. Cserék: Pálfi, Engedi (kapusok), Szakál, Komáromi, Gordics, Patai, Manzanara, Kocsis D., Kohut, Silue, Szécsi M., Guerrero

Gólszerző: Dzsudzsák (30. – 11-esből), Á. Bermejo (34.), Silue (71.), ill. Reghba (76.), Pejcic (87.)