Felkészülés: alaposan megszórta azeri ellenfelét a Paks

Az azerbajdzsáni bajnokság 5. helyén álló Sumqayit FK-val mérkőzött meg a törökországi Belekben a Paksi FC. A mérkőzésen a vezetést az azeriek szerezték meg a 23. percben, öt perccel később Tóth Barna egyenlített, majd az első félidő hajrájában Szendrei Ákos góljával a vezetést is megszerezték a tolnaiak.

A második játékrészben fokozta a tempót a magyar csapat, közvetlenül a szünet után Ádám Martin volt eredményes, aki a 70. percben megszerezte második gólját is; négy perccel később Böde Dániel állította be az 5–1-es végeredményt.

„Mindenképpen biztató, hogy minden csatárunk betalált, ráadásul akcióból. Az ellenfél futballozni akart, hátulról próbálta felhozni a labdát, ami számunkra kifejezetten kedvező volt a letámadás gyakorlása szempontjából. Rengeteg labdát szereztünk az ellenfél térfelén – gyakorlatilag ezekből alakítottuk ki a helyzeteink többségét. Az edzőmérkőzés mind terhelés, mind játék szempontjából kiválóan szolgálta a felkészülést. Egyénileg természetesen még várhatunk jobb megoldásokat a játékosoktól, de ez nem az első napok feladata” – értékelte találkozót Bognár György vezetőedző..

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Paksi FC–FK Sumqayit 5–1 (2–1)

A Paks összeállítása

Első félidő: Kovácsik – Hinora, Kinyik, Lenzsér, Vécsei, Zeke – Horváth K., Haraszti, Windecker – Tóth Barna, Szendrei Á.

Második félidő: Simon B. – Osváth, Szekszárdi, Papp K., Szabó, Silye – Balogh B., Gyurkits, Máté Cs. – Ádám M., Böde

A Paks gólszerzői: Tóth B. (28.), Szendrei Á. (41.), Ádám M. (47., 70.), Böde (74.)

A PAKS TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Január 11., vasárnap, 11.00: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)

Január 13., kedd: Paks–FK Radnicski Nis (szerb)

Január 16., péntek: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)