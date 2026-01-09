Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: alaposan megszórta azeri ellenfelét a Paks

2026.01.09. 15:10
Tóth Barna szerezte a Paks első gólját a Sumqayit ellen (Fötó: Török Attila)
Lejátszotta első törökországi felkészülési mérkőzését az NB I tavaszi szezonjára készülő Paksi FC, amely Belekben 5–1-re megverte az azerbajdzsáni élvonal 5. helyén álló Sumqayit FK-t.

Az azerbajdzsáni bajnokság 5. helyén álló Sumqayit FK-val mérkőzött meg a törökországi Belekben a Paksi FC. A mérkőzésen a vezetést az azeriek szerezték meg a 23. percben, öt perccel később Tóth Barna egyenlített, majd az első félidő hajrájában Szendrei Ákos góljával a vezetést is megszerezték a tolnaiak. 

A második játékrészben fokozta a tempót a magyar csapat, közvetlenül a szünet után Ádám Martin volt eredményes, aki a 70. percben megszerezte második gólját is; négy perccel később Böde Dániel állította be az 5–1-es végeredményt.

„Mindenképpen biztató, hogy minden csatárunk betalált, ráadásul akcióból. Az ellenfél futballozni akart, hátulról próbálta felhozni a labdát, ami számunkra kifejezetten kedvező volt a letámadás gyakorlása szempontjából. Rengeteg labdát szereztünk az ellenfél térfelén –  gyakorlatilag ezekből alakítottuk ki a helyzeteink többségét.  Az edzőmérkőzés mind terhelés, mind játék szempontjából kiválóan szolgálta a felkészülést. Egyénileg természetesen még várhatunk jobb megoldásokat a játékosoktól, de ez nem az első napok feladata” – értékelte találkozót Bognár György vezetőedző..

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Paksi FC–FK Sumqayit 5–1 (2–1)
A Paks összeállítása
Első félidő: Kovácsik – Hinora, Kinyik, Lenzsér, Vécsei, Zeke – Horváth K., Haraszti, Windecker – Tóth Barna, Szendrei Á.
Második félidő: Simon B. – Osváth, Szekszárdi, Papp K., Szabó, Silye – Balogh B., Gyurkits, Máté Cs. – Ádám M., Böde
A Paks gólszerzői: Tóth B. (28.), Szendrei Á. (41.), Ádám M. (47., 70.), Böde (74.)

A PAKS TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Január 11., vasárnap, 11.00: Paks–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár)
Január 13., kedd: Paks–FK Radnicski Nis (szerb) 
Január 16., péntek: PaksRTS Widzew Lódz (lengyel) 

 

