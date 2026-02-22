NB II: Szentlőrinc–Mezőkövesd Zsóry

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0) – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Papp Ádám (Kulman Tamás, Tóth Csaba)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Szilágyi Sz., Nyári – Kocsis B., Harsányi (Czérna, 81.), Tollár (Samson, 81.) – Mascoe (Adamcsek, 69.). Vezetőedző: Visinka Ede

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Lajcsik – Kovalenko (Vidnyánszky, 63.), Zachán P. Csatári (Lőrinczy, 63.) – Pintér Á. (Vörös B., 82.), Szalai J., Merényi (Gresó, 82.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Tollár (44.), ill. Merényi (63.)

Cikkünk folyamatosan frissül...



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a kiesés ellen küzdő Szentlőrinc az előző héten Kozármislenyben vereséget szenvedő Mezőkövesd ellen.