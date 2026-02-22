Női kézilabda BL: Ana Gros elérte az ezergólos határt

A francia Brest Bretagne 35 éves jobbátlövője éppen hazájában ünnepelhette ezredik találatát: csapata szombaton, a csoportkör utolsó fordulójában 37–25-re nyert a Krim Mercator Ljubljana otthonában, ő pedig hét góllal járult hozzá a sikerhez. Utolsó találata volt az ezredik gólja a BL-ben.

Gros 2009 októberében éppen a szlovén főváros csapatának színeiben volt először eredményes. A Krim Mercator Ljubljanát végül 160, a német Thüringer HC-t 18, az orosz CSZKA Moszkvát 71, a Győri Audi ETO KC-t 198, a francia Metz HB-t 231, a Brestet pedig eddig 322 találattal segítette a BL-ben. A francia együttes megnyerte a ferencvárosi érdekeltségű B-csoportot, így a negyeddöntőbe jutott és a rájátszás első fordulójában nem kell pályára lépnie.

A klasszis jobbátlövő először 2010 és 2012, majd 2022 és 2024 között szerepelt Győrben. A Bajnokok Ligáját 2024-ben, a bajnokságot 2011-ben, 2012-ben és 2023-ban, a Magyar Kupát pedig 2011-ben és 2012-ben nyerte meg. BL-ezüstérmet a Győr és a Brest csapatával is szerzett, bajnokságot pedig Szlovéniában, Németországban és Franciaországban is nyert. A BL gólkirálya volt 2021-ben, két évvel később pedig az idény legjobb játékosának választották.

Az „ezresek klubjának" ő az ötödik tagja: korábban a román Cristina Neagu 1232, a montenegrói Jovanka Radicsevics 1181, a szerb Andrea Lekics 1073, Görbicz Anita pedig 1016 góllal zárta karrierjét a női BL-ben.