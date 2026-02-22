„Nem gondoltuk, hogy ez lehetséges” – megszólaltak a pályára lépő farkaskutya gazdái

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem mindennapi vendég okozott néhány mulatságos pillanatot a milánói-cortinai téli olimpia női szabadstílusú sífutó csapatsprintjének selejtezőjében, amikor nem sokkal Pónya Sára után egy kutya bukkant fel a célegyenesben. A négylábú pózolt egy kicsit a mozgásérzékelős kamerának, beterelte a horvát versenyzőt a célba, megszaglászta az argentint, majd távozott a sportolóknak fenntartott kijáraton.

Most a Reutersnek köszönhetően megszólaltak a Nazgul névre hallgató farkaskutya gazdái is. Amikor a Varesco család szerdán elindult megnézni a téli olimpia biatlonversenyét, kétéves csehszlovák farkaskutyájukat, Nazgult bezárták kenneljébe otthonukban, Teseróban. „Anterselvába tartottunk vonattal, hogy megnézzük a biatlont. Háromórányira voltunk az otthonunktól, amikor a barátaink videókat kezdtek küldeni nekünk. Akkor tört ki a pánik. Rájöttünk, hogy semmit sem tehetünk.” – mondta Alice Varesco pénteken a Reutersnek.

„Természetesen aggódtunk. Valójában egész nap ez foglalkoztatott minket. Még azután is, hogy közölték velünk, hogy biztonságban van, továbbra is azon gondolkodtunk, mi történhetett.” – mondta Alice az első reakciójáról. Nazgul korábban még soha nem ment ki egyedül a házból, a Varesco család úgy gondolja, hogy a csehszlovák farkaskutya addig nyomkodta a kilincset, amíg sikerült kinyitnia a ház ajtaját. „Azt hiszem, azért akart minket keresni, mert megszokta, hogy velünk együtt megy abba az irányba, amikor sétálni megyünk. Szeret a csapatával maradni.”

A verseny szervezői elkapták Nazgult, biztonságba helyezték, majd a család érte ment. „Mindenki videókat és képeket küldött nekünk. Egy bizonyos ponton egyszerűen kikapcsoltuk a telefont, mert lehetetlen volt követni. Anterselvában voltunk kisgyerekekkel, úgy döntöttünk, hogy később megnézünk mindent.”

Nazgul kennelének biztonságát megerősítették, hogy elkerüljék a hétvégi 50 kilométeres versenyeken a hasonló esetek megismétlődését, amelyet a család otthonuk erkélyéről fog nézni, szemmel tartva farkaskutyájukat. A Varesco család leginkább annak örül, hogy Nazgul kirándulása nem okozott sérülést vagy komoly zavart. „Nem gondoltuk, hogy ez lehetséges, de általában az emberek imádták őt. És jó, hogy semmi sem történt, és minden pozitív irányba haladt, így mindenki boldog volt.”



