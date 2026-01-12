Felkészülés: a Puskás Akadémia döntetlent játszott a Legiával

Motiváltan várta a Legia Warszawa elleni felkészülési mérkőzést a Puskás Akadémia. Már a találkozó elején veszélyesen játszott a felcsúti együttes, Dárdai Pál szabadrúgását követően ígéretesen csapódott lefele a labda, amely pár centivel a kapu fölé szállt, Joel Fameyeh ziccerénél pedig nagyot kellett védenie a lengyelek kapusának, Kacper Tobiásznak. A túloldalon Szappanos Péter rendkívül magabiztosan hárította a varsói próbálkozásokat, a legnagyobbat a 37. percben kellett nyújtóznia Rafal Augustyniak fejese után, de állta a sarat, így gól nélküli döntetlennel zárult a jó iramú összecsapás első játékrésze.

A második félidőt a Legia kezdte dinamikusabban, az 58. percben Kacper Urbanski kezdett óriási szólóba a pálya közepén, több védőt is lehagyott, majd jobbal nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtt. Hornyák Zsolt cseréi ekkortájt vették fel a ritmust, s bár Michael Soisalo képtelen volt kiegyenlíteni a 70. percben tetszetős támadás végén, végül a 84. percben jött az áttörés, három magyar cserejátékos közreműködésével: Nagy Zsolt robogott el a bal oldalon, ügyesen centerezett Lukács Dánielnek, akinek lövését még bravúrral védte Kacper Tobiasz, a kipattanó labdát azonban Mondovics Kevin nagy erővel a kapu bal oldalába lőtte. A továbbiakban nem változott az eredmény, a felcsúti együttes biztató játékkal ért el döntetlent, s magabiztosan várhatja az FC Slovan Liberec elleni csütörtöki, utolsó spanyolországi edzőmérkőzését.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

LEGIA WARSZAWA–PUSKÁS AKADÉMIA 1–1 (0–0)

Marbella

PAFC: Szappanos – Arutyunjan (Maceiras, a szünetben), Golla (Ásványi, a szünetben), Markgráf, Ormonde-Ottewill (Mondovics, 62.) – Soisalo (Szolnoki, 75.), Nissilä (Magyar, 69.), Duarte (Kern, 69.), Fameyeh (Favorov, 69.), Dárdai P. (Nagy Zs., a szünetben) – Németh A. (Lukács D., a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerző: Urbanski (58.), ill. Mondovics (82.)

A PUSKÁS AKADÉMIA FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 4–16., Marbella (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–Lommel SK (belga II.) 1–3 (Fameyeh)

Január 9., péntek: Puskás Akadémia–KRC Genk (belga) 0–1

Január 12., hétfő: Puskás Akadémia–Legia Warszawa (lengyel) 1–1 (Mondovics)

Január 15., csütörtök: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lukács Dániel (Ferencváros), Nagy Zoárd