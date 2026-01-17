Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a ZTE egy góllal kikapott első szombati mérkőzésén

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.17. 13:26
null
Fotó: ztefc.hu
Címkék
HNK Gorica ZTE felkészülés Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg szombaton kora délután egygólos vereséget szenvedett a horvát HNK Goricától felkészülési mérkőzésen.

A ZTE-re szombaton két felkészülési mérkőzés is várt a horvátországi edzőtáborban, Umagban. A zalaiak délelőtt a horvát élvonalban szereplő HNK Gorica ellen léptek pályára, és szenvedtek 1–0-s vereséget.

A második mérkőzést 13 órától játssza majd Nuno Campos csapata, az ellenfél a szlovén élvonal második helyezettje, az FC Koper lesz.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
HNK Gorica (horvát)–Zalegerszeg 1–0 (Dutrakovic 32.)
Umag.
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Elosú (Bakti), Szendrei, Skribek – Maxsuell (Bobson), Joao Víctor

 A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 
Edzőtábor: január 8–17., Umag (Horvátország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)
Január 17., szombat: Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát) 0–1
Január 17., szombat, 13.00: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén) 

 

HNK Gorica ZTE felkészülés Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Felkészülés: ötöt rúgott a DAC a Karcagnak – videó

Minden más foci
19 órája

Argentin középpályást igazolt a ZTE – hivatalos

Labdarúgó NB I
21 órája

Felkészülés: az Újpest egyik edzője is pályára lépett a Mezőkövesd ellen; nagy pofont kapott a Szpari

Labdarúgó NB I
22 órája

Paksi FC: Kinyik Ákos megsérült az edzőtáborban

Labdarúgó NB I
2026.01.15. 15:42

Kiss Bence: Szeretnék tovább fejlődni a tavasszal

Labdarúgó NB I
2026.01.14. 10:48

Felkészülési meccsek: kikapott a Diósgyőr és az ETO, ikszelt a Paks és a Szpari

Labdarúgó NB I
2026.01.13. 15:08

Felkészülés: a Puskás Akadémia döntetlent játszott a Legiával

Labdarúgó NB I
2026.01.12. 18:35

Bolla Bendegúz gólpasszt adott, a Ferencváros kikapott a Rapid Wientől

Labdarúgó NB I
2026.01.12. 17:06
Ezek is érdekelhetik