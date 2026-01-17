Felkészülés: a ZTE egy góllal kikapott első szombati mérkőzésén
A ZTE-re szombaton két felkészülési mérkőzés is várt a horvátországi edzőtáborban, Umagban. A zalaiak délelőtt a horvát élvonalban szereplő HNK Gorica ellen léptek pályára, és szenvedtek 1–0-s vereséget.
A második mérkőzést 13 órától játssza majd Nuno Campos csapata, az ellenfél a szlovén élvonal második helyezettje, az FC Koper lesz.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
HNK Gorica (horvát)–Zalegerszeg 1–0 (Dutrakovic 32.)
Umag.
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Elosú (Bakti), Szendrei, Skribek – Maxsuell (Bobson), Joao Víctor
A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 8–17., Umag (Horvátország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)
Január 17., szombat, 13.00: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)