Felkészülés: a ZTE egy góllal kikapott első szombati mérkőzésén

A ZTE-re szombaton két felkészülési mérkőzés is várt a horvátországi edzőtáborban, Umagban. A zalaiak délelőtt a horvát élvonalban szereplő HNK Gorica ellen léptek pályára, és szenvedtek 1–0-s vereséget.

A második mérkőzést 13 órától játssza majd Nuno Campos csapata, az ellenfél a szlovén élvonal második helyezettje, az FC Koper lesz.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

HNK Gorica (horvát)–Zalegerszeg 1–0 (Dutrakovic 32.)

Umag.

ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Elosú (Bakti), Szendrei, Skribek – Maxsuell (Bobson), Joao Víctor

A ZALAEGERSZEGI TE FC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8–17., Umag (Horvátország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Horvátország)

Január 17., szombat, 13.00: Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)