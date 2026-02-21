A világ legjobb középpályásai között Szoboszlai Dominik



„HOGYAN VÁLT Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb játékosává” – ezzel a felütéssel közölt terjedelmes, statisztikákkal megspékelt anyagot a The Athletic a Liverpool magyar válogatott futballistájáról, akit a napokban a madridi As már a Real Madriddal boronált össze, Mohamed Szalah pedig nemrég ugyancsak a világ egyik legjobbjának nevezte.

Ugyancsak a napokban a The Times is a magyar futballista felemelkedéséről és pályafutásáról közölt cikket, akárcsak a BBC, amely a „Hogyan lett Szoboszlai Dominik a Liverpool kulcsembere” címmel közölt anyagot.

A The Athletic cikke ugyanakkor hozzáteszi, hogy a világ legjobb középpályása jelző meglehetősen szubjektív, és Vitinhát (PSG), Pedrit (Barcelona) vagy Declan Rice-t (Arsenal) ugyancsak lehet ezzel illetni. De az vitathatatlan, hogy Szoboszlai Dominik bekerült ebbe a szűk körbe.

A cikk kiemeli a 25 éves játékos sokoldalúságát, hogy a középpálya több posztján éppúgy kimagasló teljesítményre képes, mint jobbhátvédként. És bár sokan féltették, hogy Florian Wirtz érkezésével kiszorulhat a kezdőcsapatból, a versengés inkább több erőt adott neki, és kirobbanthatatlan lett a Liverpoolból. Sőt, megvan a karaktere ahhoz, hogy hosszú távon vezére legyen az együttesnek, ahogy korábban Steven Gerrard vagy jelenleg Virgil van Dijk. De persze ezt nehéz mérni, sok minden mást azonban lehet. És a lap által közzétett, általunk is közölt statisztikákból az derül ki, hogy a magyar válogatott labdarúgónak eddig ez a legjobb idénye a Liverpoolban – most veszi ki a leginkább a részét a Liverpool játékából.

Szinte minden közölt mutatóban most a legjobb, és ami igazán érdekes, hogy majdnem mindenben az előző évadban volt a leggyengébb. Akkor, amikor bajnokságot nyert a csapat. A sikeres passzokat, a sikeres szereléseket vagy épp a labdaszerzéseket tekintve is ez eddig a legjobb idénye, és akkor még nem beszéltünk a szabadrúgásból szerzett góljairól. Eddig négyet lőtt ebben a kiírásban, közülük egyet az Arsenal, egyet a Manchester City elleni rangadón – márpedig mindkettőről bátran kijelenthető, hogy klasszis megmozdulás volt. Bár nyilván érzéke is van hozzá, de a The Athletic is hangsúlyozza, hogy edzések után rendre kint marad, hogy gyakorolja a szabadrúgásokat és a büntetőket. A BBC pedig megjegyzi, hogy aki nap mint nap látja őt, az egyöntetűen azt mondja, óriási elszántsággal edz, és mindent megtesz azért, hogy kiemelkedjen a mezőnyből. Rendre elsőként érkezik az edzésre, és szinte minden fizikai mutatóban kimagasló a teljesítménye. Beszédes, hogy a sprinteket tekintve ugyancsak az élen jár az angol bajnokságban.

A The Athletic cikke megemlíti, hogy a pontrúgásokból kialakított helyzeteket tekintve csak Bruno Fernandes jobb nála a mostani Premier League-évadban. A BBC statisztikája nem csak a pontrúgásokból kialakított lehetőségeket vizsgálja, ám ezen a téren is csak Enzo Fernández (45), Declan Rice (50) és Bruno Fernandes (78) előzi meg a magyar játékost. Csapattársának, Florian Wirtznek pedig ugyanúgy 44 van, mint neki. Ami igazán érdekes, hogy Szoboszlai Dominik az előző kiírásban összesen 51 helyzetet alakított ki, de közülük csak ötöt pontrúgásból. Most viszont a 44 kialakított lehetőségéből 23 így született. Azaz ezen a téren is sokat fejlődött, és kimagaslik a mezőnyből. Amihez természetesen az is hozzátartozik, hogy kényszermegoldásként sokszor jobbhátvédként kap lehetőséget. A The Athletic statisztikája alapján a bajnokságban az esetek 25 százalékában játszott ezen a poszton, míg 34 százalékban támadó középpályásként, 29 százalékban jobb oldali középpályásként, 12 százalékban pedig védekező középpályásként futballozott.

A jelenlegi megállapodása 2028 nyaráig szól, és mindkét cikk hangsúlyozza, hogy a Liverpoolnak minél hamarabb lépnie kell. Ugyanis két év múlva, 27 évesen elméletileg pályafutása csúcsán lesz, és az eddigiek alapján évről évre egyre jobban teljesít. Az pedig szinte borítékolható, hogy ha így folytatja, a már említett Real Madrid, és több más elitklub is mindent megtesz majd, hogy megszerezze. Jürgen Klopp mondta korábban, amikor szerződtette, hogy ez az igazolás a klub jövője szempontjából is kulcsfontosságú lesz. Egyre inkább úgy tűnik, hogy igaza volt.

Fotó: Imago Szombaton újra pályára lép a Bournemouth, és remélhetőleg az Everton ellen a kezdőcsapatban is bemutatkozó és jó benyomást keltő Tóth Alex is. A magyar játékos érkezése óta három meccsen hét pontot szerzett a csapat, amely már azelőtt jó formába lendült, hiszen a bajnokságban legutóbb január első meccsén a listavezető Arsenaltól kapott ki. A tabellán a Bournemoutht megelőző csapatokat elnézve nem valószínű, hogy összejön az európai kupaindulás, de ha ilyen merész céljai lennének Andoni Iraola menedzsernek, akkor a kiesés elkerüléséért hatalmas erőket megmozgató West Ham United otthonában nyerni kellene. A londoniak január elejéig reménytelennek tűntek, ám az utóbbi öt meccsen tíz pontot szereztek, így jelentősen javultak a bennmaradási esélyeik. Reménykeltő a „kalapácsosoknak”, hogy az első számú vetélytárs Nottingham a West Ham jelenlegi menedzsere, Nuno Espírito Santo kirúgása óta Ange Postecoglout és Sean Dyche-ot is menesztette (utódja Vítor Pereira), ahogy a 16. helyen álló Tottenham is megköszönte Thomas Frank munkáját (utódja Igor Tudor). (M. D.) Jó formában játszó kiesőjelölthöz látogat a Bournemouth

PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

Február 21., szombat

Aston Villa–Leeds United

Brentford–Brighton & Hove Albion

Chelsea–Burnley

West Ham United–AFC Bournemouth

Manchester City–Newcastle United

Február 22., vasárnap

Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers

Nottingham Forest–Liverpool

Sunderland–Fulham

Tottenham Hotspur–Arsenal

Február 23., hétfő

Everton–Manchester United