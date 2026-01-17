Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: kétszer vezetett, de nem nyert a Videoton az MTK ellen

2026.01.17. 15:08
Marin Jurináék (kékben) nem bírtak az NB II-es Videotonnal (Fotó: mtkbudapest.hu)
A labdarúgó NB I jövő heti, tavaszi nyitányára készülő MTK hazai pályán kétszer is egyenlített, így végül 2–2-es döntetlent játszott az NB II-es Videoton FC Fehérvár elleni edzőmeccsen.

 

 

Az MTK tudósításából kiderül, hogy a Videoton elleni edzőmeccsükön a vendég fehérváriak Németh Hunor elcsúszása után már a 8. percben megszerezték a vezetést Murka Benedek góljával. A 39. percben Vitályos Viktor indításából Molnár Ádin egyenlített, de még a szünet előtt Németh Dániel egy lecsorgó labdából másodszor is a vendégeket juttatta előnyhöz.

A második félidő kevés helyzetet hozott, de a 88. percben Horváth Artúr egy 17 méteres szabadrúgásból döntetlenre mentette a meccset az első osztályú csapat számára. 

Labdarúgó NB II
3 órája

Videoton: tíz év után térhet vissza a támadó, ha megegyezés születik – NS-infó

A fehérváriak szeretnék kölcsönvenni a Paksi FC 34 éves támadóját, Haraszti Zsoltot, aki korábban Nikolics Nemanja csapattársa volt a Vidiben.

 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár2–2
Új Hidegkuti Nándor Stadion
MTK Budapest, kezdőcsapat: Hegyi – Varju, Beriasvili, Kádár, Vitályos – Horváth A., Németh H., Polievka – Kerezsi, Jurina, Molnár Á.
Videoton, kezdőcsapat: Nagy G. – Simut, Köllő, Kocsis G., Spandler, Zsótér, Murka, Bedi, Bertók, Varga R., Németh D. 
Gólszerző: Molnár Á., Horváth A., ill. Murka, Németh D.
 

 

