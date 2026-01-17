Felkészülés: kétszer vezetett, de nem nyert a Videoton az MTK ellen

Az MTK tudósításából kiderül, hogy a Videoton elleni edzőmeccsükön a vendég fehérváriak Németh Hunor elcsúszása után már a 8. percben megszerezték a vezetést Murka Benedek góljával. A 39. percben Vitályos Viktor indításából Molnár Ádin egyenlített, de még a szünet előtt Németh Dániel egy lecsorgó labdából másodszor is a vendégeket juttatta előnyhöz.

A második félidő kevés helyzetet hozott, de a 88. percben Horváth Artúr egy 17 méteres szabadrúgásból döntetlenre mentette a meccset az első osztályú csapat számára.