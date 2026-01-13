Felkészülési meccsek: kikapott a norvég ezüstérmestől a Diósgyőr, ikszelt a Paks és a Szpari

Noha a Ferencvárossal hírbe hozott Elton Acolatse 2. percben szerzett góljával még a Diósgyőr vezetett Marbellán a Bodö/Glimt ellen, a legutóbbi norvég bajnokság ezüstérmese a következő fél órában megfordította a mérkőzést, a félidei pihenőre pedig már 4–1-es előnnyel mehetett. Ez egyben a végereményt jelentette, a második félidőben ugyanis egyik csapat sem tudott a kapuba találni.

Nem esett gól Törökországban a Paksi FC LKS Lódz elleni mérkőzésén sem, s a Nyíregyháza és a Levszki Szófia összecsapásán sem láthatott egyetlen találatot sem a közönség.

„Úgy terveztük ezt a mérkőzést, hogy a fiatal játékosok minél több játéklehetőséget kapjanak. Taktikai szempontból így természetesen nem volt olyan erős, ugyanakkor egyénileg kifejezetten jó képességű gyerekeink vannak. Amikor heten-nyolcan egyszerre voltak a pályán, az még nem jelentett akkora játékerőt, de örülök annak, hogy egy fizikálisan erős ellenféllel szemben is sok párharcot felvállaltunk, és partiban voltunk. Úgy gondolom, ez a mérkőzés is elérte a célját” – értékelt a paksiak mérkőzése után a vezetőedző, Bognár György.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég) 1–4 (1–4)

G: Acolatse, ill. Högh (2), Björkan, M. Jörgensen

A DVTK összeállítása: Sentic (Megyeri G.) – Szatmári Cs., Tamás M. (Szlifka Zs.), Vallejo, Bokros (Demeter) – Komlósi B. (Bényei Á.) Holdampf (Roguljic), A. Keita – Babos B. (Saponjics), Acolatse (Mucsányi Márk), Pető M. (Sajbán Máté)

Paksi FC–LKS Lódz (lengyel) 0–0

A Paks összeállítása: Simon B. (Gyetván) – Hinora (Osváth), Éger Zs., Kinyik (Tamás), Szekszárdi, Silye (Zeke) – Balogh B. (Májik), Gyurkits (Horváth K.), Máté Cs. – Galambos, Szendrei Á. (Pesti)

Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár) 0–0

A Nyíregyháza összeállítása: Kovács D. – Dreskovics, Temesvári A., Katona L., Benczenleitner – Manner, Kovács M., Katona B., Nagy D., – Edomwonyi, D. Babunszki

Később

14.00: ETO FC–NK Osijek (horvát), Törökország