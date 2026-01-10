Felkészülés: újpesti siker a Kassa ellen

Az Újpest a szlovák élvonalban szereplő Kassát fogadta a mezőkövesdi edzőtáborban. A gól nélküli első félidő után az 56. percben szerezte meg a vezetést a budapesti csapat, Matija Ljujics volt határozott, és megszerezte a labdát a kassai védő elől, majd közelről a kapuba helyezett.

Két perccel később egyenlítettek a kassaiak, egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a lila-fehérek, és végül Vladimir Perisics talált a kapuba.

A 73. percben a fiatal Katona Benedek egy beadás után közelről a kapuba helyezett, így csapata megnyerte a mérkőzést.

Az MTK 120 perces mérkőzésen verte a második ligás Kozármislenyt, Jurina, Kerezsi, Polievka és a duplázó Kovács Patrik vette be a baranyaiak kapuját.

Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 2–1 (0–0)

Mezőkövesd

Újpest: Banai (Dombó, 46.)– Bodnár G. (Kastrati, 46.), Nunes (Fiola, 46.), Babós, Goncalves (Gergényi, 46.) – Ljujics (Vlijter, 64.), Rasak (Ademi,64.), Lacoux (Varga, 64.) – Matko (Vas, 64.), Tucic (Katona 64.), Beridze (Krajcsovics, 64.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán.

Gólszerző: Ljujics (56.), Katona B. (73.), ill. V. Perisics (58.)



MTK Budapest–Kozármisleny (NB II) 5–2 (2–0)

Sándor Károly Akadémia, zárt kapuk mögött

Az MTK összeállítása a 60. percig: Hegyi K. – Varju, Beriasvili, Kádár T., Vitályos – Németh H., Horváth A. – Molnár Á, Átrok, Kerezsi – Jurina.

A 60. perctől: Fadgyas - Bévárdi, Armalas, Szépe, Széles - Bene, Törőcsik P., Polievka - Szűcs P., Németh K., Kovács P.

Gólszerző: Jurina (30.), Kerezsi (53.), Kovács P. (61., 87.), Polievka (66.), ill. Varga (78.), Zamostny (100.)

AZ ÚJPEST FC TOVÁBBI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Január 16., péntek, 13.00: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)



AZ MTK BUDAPEST TOVÁBBI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Január 17., szombat, 13.00: MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)