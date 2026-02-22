NB II: Budafoki MTE–Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–0 (1–0) – ÉLŐ!

Budapest, BMTE Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi, Németh M. (Nándori, 69.) – Hajdú R. (Kun B., 69.), Varga B., Rehó – Kovács D. (Gyurkó, a szünetben). Vezetőedző: Nikházi Márk

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Somfalvi, Dencinger (Simon A., 67.) – Szalai P. (Ominger B., 62.), Szabó B., Fejős (Farkas A., a szünetben) – Bányai P. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Hajdú R. (19.), Gyurkó (65.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE