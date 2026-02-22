Nemzeti Sportrádió

NB I: Zalaegerszeg–Debrecen 1–0

NB II: kettővel megy a Budafok, előnyben a Békéscsaba, egyenlített a Kövesd – ÉLŐ eredménykövető!

NB II: Budafoki MTE–Csákvár

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.02.22. 13:50
null
Hajdú Roland lövésével szerzett vezetést a Budafok (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a 13. helyen álló Budafoki MTE az ötödik Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–0 (1–0) – ÉLŐ!
Budapest, BMTE Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi, Németh M. (Nándori, 69.) – Hajdú R. (Kun B., 69.), Varga B., Rehó – Kovács D. (Gyurkó, a szünetben). Vezetőedző: Nikházi Márk
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Somfalvi, Dencinger (Simon A., 67.) – Szalai P. (Ominger B., 62.), Szabó B., Fejős (Farkas A., a szünetben) – Bányai P. Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Hajdú R. (19.), Gyurkó (65.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

