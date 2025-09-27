Kicsikarta a győzelmet a Ferencváros a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–SOLA (norvég) 26–25 (9–14)

Érd, 1500 néző. V: Cipov, Klus (szlovákok)

FTC: JANURIK – Malestein 3, Tranborg, DMITRIJEVA 4, Cvijics, Vogel 1, Hársfalvi 2. Csere: Glauser (kapus), SIMON P. 6, Ingstad 1, KLUJBER 6 (4), Balázs B., Márton G. 2, O. Kanor 1, Bordás R. Edző: Jesper Jensen

SOLA: GRANLUND – Grönstad 1, Raestad, KNUTSEN 5, HENRIKSEN 3, Brandbu 4, HERREM 6. Csere: Barka, Klungtveit 3 (2), Haugseng 2, With 1. Edző: Steffen Stegavik

Az eredmény alakulása. 8. perc: 0–6. 17. p.: 4–10. 23. p.: 8–10. 36. p.: 12–17. 44. p.: 16–17. 50. p.: 19–22. 53. p.: 20–24. 57. p.: 25–24

Kiállítások: 2, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2

Nem volt mese, a dán Odense és a román CSM Bucuresti ellen elbukott rangadók után a harmadik fordulóban meg kellett kezdenie a pontgyűjtést az FTC-nek a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A zöld-fehérek a német Ludwigsburg kizárása miatt indulási jogot kapó, félprofi, újonc norvég Solát fogadták, és papíron abszolút esélyesnek számítottak. Ki tudja, talán emiatt túlságosan is rágörcsöltek a csatára, mindenesetre a kezdés pocsékul alakult magyar szempontból.

A vendégek 38 éves, olimpiai, világ- és Európa-bajnok balszélsője, a fantasztikus Camilla Herrem szerezte a meccs első gólját lerohanásból – a bámulatos emberi nagyságról tanúbizonyságot tévő klasszisnál júniusban mellrákot diagnosztizáltak, de betegsége ellenére is űzi szeretett sportágát. Semmi sem sikerült hazai részről, a Sola a 8. perc végén 6–0-ra húzott el, az első ferencvárosi találatra közel 11 és fél percet kellett várni. Hét perc elteltével Jesper Jensen 10–4-es hátrányban már másodszor kért időt. Egy gyors 4–0-s sorozattal mutatott is némi életjelet csapata, amely azonban a szünetig érdemben nem tudott közelebb zárkózni jóval hatékonyabb és lendületesebb ellenfeléhez, mert a pazar napot kifogó, 35 éves, vb- és Eb-győztes Rikke Granlund sportot űzött abból a vendégkapuban, hogy kibabráljon a pontatlan FTC-támadókkal (9–14).

Fogcsikorgatva küzdött a folyamatosan a hatékony felállását kereső Fradi, a záró negyedórára fordulva sikerült is egyre felzárkóznia (18–19), de a holtponton egyszerűen nem tudott átlendülni, így kevesebb mint nyolc perccel a vége előtt megint elléptek a sokkal összeszedettebb norvégok 24–20-ra. Ám a kapuba visszatérő Janurik Kinga kritikus pillanatokban védett, jól jött egy skandináv kiállítás is, az 57. perc legvégén pedig az orosz Darja Dmitrijeva betörésből szerzett góljával először vezetett a meccsen az FTC (25–24-re), mondhatni, a legjobbkor. A győzelem is meglett, miután Klujber Katrin értékesített egy hétméterest az utolsó másodpercekben, így – ha kínkeservesen is – a valós és reális tudásától továbbra is elmaradó Ferencváros megszerezte első pontjait ebben a BL-kiírásban. 26–25