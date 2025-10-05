Gond nélkül nyert a Ferencváros Ljubljanában a kézilabda BL-ben



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

KRIM MERCATOR LJUBLJANA (szlovén)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 22–33 (12–19)

Ljubljana, 1250 néző. V: Duplij, Pobedrina (ukránok)

LJUBLJANA: Vojnovic – With 1, Egger 2, HORACEK 7 (3), Zaadi 2, Mavsar, Bardrum 2. Csere: Riszovics (kapus), A. Abina, Zulic 1, Mario 2, E. Abina 1, Markovic, Puncer 2, Pogorelc 2 (1), Ignjatovics. Edző: Ziga Novak

FTC: GLAUSER – Malestein 3, Tranborg, DMITRIJEVA 7, Ingstad 1, VOGEL 8, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Tomori, Klujber 5 (2), Bordás R., Simon P. 2, Balázs B. 2, Hársfalvi, Cvijics 2. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–0. 14. p.: 4–10. 22. p.: 6–13. 26. p: 9–17. 40. p.: 15–25. 50. p.: 18–29

Kiállítások: 2, ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Ziga Novak: – Sokkal többre vagyunk képesek ennél. A leginkább az zavar, hogy a különbség nagyon gyorsan kialakult a mérkőzés elején. Egyelőre nem tudom a választ arra, miért történt így, de bízom benne, hogy a következő időszakban jobbak leszünk, mert képesek vagyunk rá. Tovább dolgozunk azon, hogy fejlődjünk és kijavítsuk a hibákat.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kettészakadt BL-mezőny alsó részébe tartozó rivális otthonában lendülhetett játékba a Ferencváros. Jesper Jensen csapata két vereség és egy nehezen kiharcolt győzelem után a szlovén fővárosban, a Krimnél vendégeskedett. A szebb napokat látott korábbi kétszeres BL-győztes (2001 és 2003) riválisból az elmúlt időszakban elfogytak a klasszisok, már csak két francia, Grace Zaadi és Tamara Horacek maradt Ljubljanában „hírmondóként”.

Vasárnap sem rajtuk múlt a siker, hanem a pálya többi részén meglévő egyértelmű tudásbeli különbségen. Az FTC kezdő irányítója, az orosz Darja Dmitrijeva pont a mostani riválistól igazolt Budapestre, a zöld-fehérek az első percekben az ő szép átlövésgóljaival ragadták magukhoz a kezdeményezést. Jól védett Laura Glauser is, aki a hatékony védekezés miatt rendre rossz helyzetből leadott lövéseket könnyedén szedte le.

A különbség hamar megnyugtatóra nőtt, az első félidő hajrájában már a 19 éves Balázs Bítia is pályára léphetett, a fiatal jobbszélső Bukarest után újabb balkáni fővárosban talált be, ezúttal nem is egyszer! Ekkor már 15–8-ra vezetett a Ferencváros, a szünetben is hét gól volt a felek között.

A térfélcserét követően Klujber Katrin továbbra is magabiztosan értékesítette a hétmétereseit, a „közte tíz” a szintén szárnyaló Emily Vogel góljával alakult ki, 25–15-nél. Glauser nagyjából minden második lövést kivédte (44 százalékon zárt), a szlovén válogatott Ana Abinát például szinte teljesen lenullázta, hatszor próbált meg túljárni a francia kapus eszén, egyszer sikerült csak neki…

A mezőny legeredményesebbje, Vogel neve mellé két kiállítás is került, egyik sem kimondott durvaság miatt – gyakorlatilag a vasárnapi családi ebédeken nagyobb konfliktusok szoktak kibontakozni, mint amit ezen a találkozón láthattunk. Az ilyen nagy különbségű meccsek csak ritkán fajulnak tömegverekedésbe, szerencsére ez sem a kivételt erősítette. A mezőnyjátékosok közül egyedül a szombati edzésen kisebb sérülést szenvedő Orlane Kanor nem lépett pályára, az FTC 33–22-re legyőzte a Krimet, megerősítve továbbjutást érő pozícióját a csoportjában. Legközelebb október 25-én, szombaton, a horvát Podravka otthonában vár szintén megoldható feladat a négyes döntőre hajtó együttesünkre.

További eredmények

Odense (dán)–Brest (francia) 31–40 (17–23)

CSM Bucuresti (román)–Podravka Koprivnica (horvát) 34–24 (16–10)