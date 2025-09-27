Női kézi BL: döntetlent játszott a Podravka az Odensével

A Podravka fordulatos első félidő után a szünet után ötgólos hátrányból jött vissza, döntetlenre mentve a találkozót. A CSM összesen három alkalommal vezetett, de három góllal kikapott Brestben.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC 20–36 (6–18)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. GYŐR
|3
|3
|–
|–
|110–80
|+30
|6
|2. Metz
|2
|2
|–
|–
|68–58
|+10
|4
|3. Gloria Bistrita
|2
|2
|–
|–
|63–59
|+4
|4
|4. Storhamar
|2
|1
|–
|1
|51–43
|+8
|2
|5. DEBRECEN
|2
|1
|–
|1
|58–58
|0
|2
|6. Esbjerg
|2
|–
|–
|2
|59–61
|–2
|0
|7. Borussia Dortmund
|2
|–
|–
|2
|59–81
|–22
|0
|8. Buducsnoszt
|3
|–
|–
|3
|58–86
|–28
|0
B-CSOPORT
FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) 26–25 (9–14)
Podravka (horvát)–Odense (dán) 31–31 (16–16)
Brest (francia)–CSM Bucuresti (román) 34–31 (17–17)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Brest
|3
|3
|–
|–
|92–75
|+17
|6
|2. Podravka
|3
|2
|1
|–
|89–79
|+10
|5
|3. Odense
|3
|2
|1
|–
|100–91
|+9
|5
|4. CSM Bucuresti
|3
|1
|–
|2
|89–90
|–1
|2
|5. FTC
|3
|1
|–
|2
|86–90
|–4
|2
|6. Ikast
|2
|1
|–
|1
|56–62
|–6
|2
|7. Sola
|3
|–
|–
|3
|75–83
|–8
|0
|8. Ljubljana
|2
|–
|–
|2
|42–59
|–17
|0