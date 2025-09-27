Nemzeti Sportrádió

Női kézi BL: döntetlent játszott a Podravka az Odensével

2025.09.27. 21:27
Nagy volt a horvátok öröme a lefújás után (Fotó: Rukometni klub Podravka/Facebook)
Odense női kézilabda Podravka női kézilabda BL
A női kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában – amelyben az FTC is szerepel – a Podravka 31–31-es döntetlent játszott az Odensével, míg a Brest 34–31-re legyőzte a CSM Bucuresti-et.

A Podravka fordulatos első félidő után a szünet után ötgólos hátrányból jött vissza, döntetlenre mentve a találkozót. A CSM összesen három alkalommal vezetett, de három góllal kikapott Brestben.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC 20–36 (6–18)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. GYŐR33110–80+306
2. Metz2268–58+104
3. Gloria Bistrita2263–59+44
4. Storhamar21151–43+82
5. DEBRECEN21158–5802
6. Esbjerg2259–61–20
7. Borussia Dortmund2259–81–220
8. Buducsnoszt3358–86–280


B-CSOPORT
FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) 26–25 (9–14)
Podravka (horvát)–Odense (dán) 31–31 (16–16)
Brest (francia)–CSM Bucuresti (román) 34–31 (17–17)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Brest3392–75+176
2. Podravka32189–79+105
3. Odense321100–91+95
4. CSM Bucuresti31289–90–12
5. FTC31286–90–42
6. Ikast21156–62–62
7. Sola3375–83–80
8. Ljubljana2242–59–170

 

 

