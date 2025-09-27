Női kézi BL: döntetlent játszott a Podravka az Odensével

A Podravka fordulatos első félidő után a szünet után ötgólos hátrányból jött vissza, döntetlenre mentve a találkozót. A CSM összesen három alkalommal vezetett, de három góllal kikapott Brestben.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC 20–36 (6–18)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. GYŐR 3 3 – – 110–80 +30 6 2. Metz 2 2 – – 68–58 +10 4 3. Gloria Bistrita 2 2 – – 63–59 +4 4 4. Storhamar 2 1 – 1 51–43 +8 2 5. DEBRECEN 2 1 – 1 58–58 0 2 6. Esbjerg 2 – – 2 59–61 –2 0 7. Borussia Dortmund 2 – – 2 59–81 –22 0 8. Buducsnoszt 3 – – 3 58–86 –28 0



B-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) 26–25 (9–14)

Podravka (horvát)–Odense (dán) 31–31 (16–16)

Brest (francia)–CSM Bucuresti (román) 34–31 (17–17)