Női kézilabda BL: Albek cunderből villant, Szikora ijesztő képet posztolt a lábáról – videó, fotó

2025.10.04. 20:28
Albek Anna villant a Metz BL-meccsén a Buducsnoszt ellen (Fotó: Facebook/Metz Handball)
A DVSC kikapott, a Győri ETO nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában szombaton, de több légiósunk is érdekelt volt.

 

A játéknap első meccsén első légiósunk, Szikora Melinda is pályára lépett volna a Dortmundban, ám bokasérüléssel küszködött, így nem tarthatott csapatával. A norvég Storhamar 26–22-re legyőzte a BVB-t.

Forrás: Instagram/Szikora Melinda

Késő délután a két magyart foglalkoztató Metz tükörsimán, 38–18-ra megverte a Buducsnosztot. Vámos Petra csak kétperces kiállításig, Albek Anna azonban három gólig jutott, s cunderből villant.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Storhamar (norvég) 22–26 (9–11)
Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói) 38–18 (20–11)
Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33–18 (18–9)
DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) 29–32 (14–15)
B-CSOPORT
Sola (norvég)–Ikast (dán) 22–31 (15–14)

    
1. GYŐR44143–98+458
2. Metz44137–100+378
3. Esbjerg422121–114+74
4. Storhamar422101–95+64
5. Gloria Bistrita422105–123–184
6. DEBRECEN413113–118–52
7. Borussia Dortmund413109–133–242
8. Buducsnoszt4476–124–480
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 

 

    
1. Brest3392–75+176
2. Ikast431114–109+56
3. Podravka32189–79+105
4. Odense321100–91+95
5. CSM Bucuresti31289–90–12
6. FTC31286–90–42
7. Sola4497–114–170
8. Ljubljana3367–86–190
A B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

