Női kézilabda BL: Albek cunderből villant, Szikora ijesztő képet posztolt a lábáról – videó, fotó

A játéknap első meccsén első légiósunk, Szikora Melinda is pályára lépett volna a Dortmundban, ám bokasérüléssel küszködött, így nem tarthatott csapatával. A norvég Storhamar 26–22-re legyőzte a BVB-t.

Forrás: Instagram/Szikora Melinda

Késő délután a két magyart foglalkoztató Metz tükörsimán, 38–18-ra megverte a Buducsnosztot. Vámos Petra csak kétperces kiállításig, Albek Anna azonban három gólig jutott, s cunderből villant.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dortmund (német)–Storhamar (norvég) 22–26 (9–11)

Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói) 38–18 (20–11)

Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33–18 (18–9)

DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) 29–32 (14–15)

B-CSOPORT

Sola (norvég)–Ikast (dán) 22–31 (15–14)

1. GYŐR 4 4 – – 143–98 +45 8 2. Metz 4 4 – – 137–100 +37 8 3. Esbjerg 4 2 – 2 121–114 +7 4 4. Storhamar 4 2 – 2 101–95 +6 4 5. Gloria Bistrita 4 2 – 2 105–123 –18 4 6. DEBRECEN 4 1 – 3 113–118 –5 2 7. Borussia Dortmund 4 1 – 3 109–133 –24 2 8. Buducsnoszt 4 – – 4 76–124 –48 0 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA