Női kézilabda BL: Albek cunderből villant, Szikora ijesztő képet posztolt a lábáról – videó, fotó

A játéknap első meccsén első légiósunk, Szikora Melinda is pályára lépett volna a Dortmundban, ám bokasérüléssel küszködött, így nem tarthatott csapatával. A norvég Storhamar 26–22-re legyőzte a BVB-t.
Késő délután a két magyart foglalkoztató Metz tükörsimán, 38–18-ra megverte a Buducsnosztot. Vámos Petra csak kétperces kiállításig, Albek Anna azonban három gólig jutott, s cunderből villant.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Storhamar (norvég) 22–26 (9–11)
Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói) 38–18 (20–11)
Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33–18 (18–9)
DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) 29–32 (14–15)
B-CSOPORT
Sola (norvég)–Ikast (dán) 22–31 (15–14)
|1. GYŐR
|4
|4
|–
|–
|143–98
|+45
|8
|2. Metz
|4
|4
|–
|–
|137–100
|+37
|8
|3. Esbjerg
|4
|2
|–
|2
|121–114
|+7
|4
|4. Storhamar
|4
|2
|–
|2
|101–95
|+6
|4
|5. Gloria Bistrita
|4
|2
|–
|2
|105–123
|–18
|4
|6. DEBRECEN
|4
|1
|–
|3
|113–118
|–5
|2
|7. Borussia Dortmund
|4
|1
|–
|3
|109–133
|–24
|2
|8. Buducsnoszt
|4
|–
|–
|4
|76–124
|–48
|0
|1. Brest
|3
|3
|–
|–
|92–75
|+17
|6
|2. Ikast
|4
|3
|–
|1
|114–109
|+5
|6
|3. Podravka
|3
|2
|1
|–
|89–79
|+10
|5
|4. Odense
|3
|2
|1
|–
|100–91
|+9
|5
|5. CSM Bucuresti
|3
|1
|–
|2
|89–90
|–1
|2
|6. FTC
|3
|1
|–
|2
|86–90
|–4
|2
|7. Sola
|4
|–
|–
|4
|97–114
|–17
|0
|8. Ljubljana
|3
|–
|–
|3
|67–86
|–19
|0