Bukarestben győzött az Odense a női kézilabda BL-ben

A románoknál Elizabeth Omoregie nyolc gólt szerzett, akárcsak a dánoknál Viola Leuchter.

A mérkőzésen nagyon sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, a második félidő közepétől azonban az Odense fokozatosan meglépett ellenfelétől, és végül hatgólos győzelmet aratott. Hat forduló után az Odense így visszafoglalta a második helyet a B-csoportban.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) 36–29 (24–14)

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román) 26–29 (16–13)

Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler 28–30 (16–15)

1. GYŐR 6 6 – – 210–155 +55 12 2. Metz 6 5 – 1 191–155 +36 10 3. Gloria Bistrita 6 4 – 2 172–184 –12 8 4. Esbjerg 6 3 – 3 192–181 +11 6 5. Storhamar 6 2 – 4 153–152 +1 4 6. DEBRECEN 6 2 – 4 173–182 –9 4 7. Borussia Dortmund 6 2 – 4 168–193 –25 4 8. Buducsnoszt 6 – – 6 126–183 –57 0 Az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT

CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán) 30–36 (16–16)