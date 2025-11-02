Bukarestben győzött az Odense a női kézilabda BL-ben
A női kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában a román CSM Bucuresti odahaza 36–30-as vereséget szenvedett a dán Odensétől vasárnap kora este.
A románoknál Elizabeth Omoregie nyolc gólt szerzett, akárcsak a dánoknál Viola Leuchter.
A mérkőzésen nagyon sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, a második félidő közepétől azonban az Odense fokozatosan meglépett ellenfelétől, és végül hatgólos győzelmet aratott. Hat forduló után az Odense így visszafoglalta a második helyet a B-csoportban.
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) 36–29 (24–14)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román) 26–29 (16–13)
Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler 28–30 (16–15)
|1. GYŐR
|6
|6
|–
|–
|210–155
|+55
|12
|2. Metz
|6
|5
|–
|1
|191–155
|+36
|10
|3. Gloria Bistrita
|6
|4
|–
|2
|172–184
|–12
|8
|4. Esbjerg
|6
|3
|–
|3
|192–181
|+11
|6
|5. Storhamar
|6
|2
|–
|4
|153–152
|+1
|4
|6. DEBRECEN
|6
|2
|–
|4
|173–182
|–9
|4
|7. Borussia Dortmund
|6
|2
|–
|4
|168–193
|–25
|4
|8. Buducsnoszt
|6
|–
|–
|6
|126–183
|–57
|0
B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán) 30–36 (16–16)
|1. Brest
|6
|6
|–
|–
|201–164
|+37
|12
|2. Odense
|6
|4
|1
|1
|199–188
|+11
|9
|3. FTC
|6
|4
|–
|2
|183–169
|+14
|8
|4. Ikast
|6
|3
|–
|3
|171–172
|–1
|6
|5. Podravka
|6
|2
|1
|3
|171–183
|–12
|5
|6. CSM Bucuresti
|6
|2
|–
|4
|180–181
|–1
|4
|7. Ljubljana
|6
|2
|–
|4
|155–174
|–19
|4
|8. Sola
|6
|–
|–
|6
|152–181
|–29
|0
