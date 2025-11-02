Nemzeti Sportrádió

Bukarestben győzött az Odense a női kézilabda BL-ben

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 18:17
null
Fotó: CSM Bucuresti/Facebook
Címkék
Odense Női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti női kézilabda BL
A női kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában a román CSM Bucuresti odahaza 36–30-as vereséget szenvedett a dán Odensétől vasárnap kora este.

A románoknál Elizabeth Omoregie nyolc gólt szerzett, akárcsak a dánoknál Viola Leuchter.

A mérkőzésen nagyon sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, a második félidő közepétől azonban az Odense fokozatosan meglépett ellenfelétől, és végül hatgólos győzelmet aratott. Hat forduló után az Odense így visszafoglalta a második helyet a B-csoportban. 

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) 36–29 (24–14)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román) 26–29 (16–13)
Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler 28–30 (16–15)

1. GYŐR66210–155+55 12 
2. Metz651191–155+36 10 
3. Gloria Bistrita642172–184–12 
4. Esbjerg633192–181+11 
5. Storhamar624153–152+1 
6. DEBRECEN624173–182–9 
7. Borussia Dortmund624168–193–25 
8. Buducsnoszt66126–183–57 
Az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán) 30–36 (16–16)

1. Brest66201–164+37 12 
2. Odense6411199–188+11 
3. FTC642183–169+14 
4. Ikast633171–172–1 
5. Podravka6213171–183–12 
6. CSM Bucuresti624180–181–1 
7. Ljubljana624155–174–19 
8. Sola66152–181–29 
a B-csoport állása

 

 

Odense Női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti női kézilabda BL
Legfrissebb hírek

Női kézilabda BL: Szikora nélkül kapott ki a Dortmund, továbbra is pont nélkül a Buducsnoszt

Kézilabda
2 órája

A lelkes, harcos kézilabdázás jutalma: nyert Norvégiában a DVSC!

Kézilabda
3 órája

Sorozatban negyedszer nyert a Bajnokok Ligájában az FTC

Kézilabda
23 órája

Sako nagy mérkőzésén a Győr megverte a Metzet

Kézilabda
Tegnap, 17:35

Albek Anna szerint félelmetes a Győr védekezése

Kézilabda
2025.10.31. 19:07

Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

Kézilabda
2025.10.26. 17:38

Norvégiában is hibátlan maradt a Metz a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.10.25. 20:00

Magabiztosan győzött a Podravka otthonában a Ferencváros

Kézilabda
2025.10.25. 17:30
Ezek is érdekelhetik