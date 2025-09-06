Az FTC kikapott odahaza az Odensétől a Bajnokok Ligája rajtján

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB 32–34 (16–18)

Rögtön a forduló meccse várt a Fradi női kéziseire a BL-ben szombaton, az Odense elleni mérkőzés ráadásul a legutóbbi idény negyeddöntőjének a visszavágójának is felfogható volt. Akkor a dán rivális a 27–27-es kinti találkozó után Érden 25–24-re győzni tudott, így a zöld-fehérek nem jutottak be a budapesti négyes döntőbe.

A mostani találkozón már egyik oldalon sem ugyanaz volt a vezetőedző, mint április végén: az FTC-nél Allan Heine helyét egy másik dán, Jesper Jensen vette át, a Red Bull által támogatott Odensét pedig Jakob Vestergaard irányíthatja a norvég válogatotthoz távozó Ole Gustav Gjekstad után. Mindkét fél keretében történtek változások, a magyar bajnoki ezüstérmesnél visszavonult az irányítólegenda Andrea Lekics, a védekezés motorja, Béatrice Edwige és két átlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra és Valerija Maszlova is távozott, utóbbi helyére a Mette Tranborg érkezett. Szintén nagy nevű érkező a norvég sztárbeálló Vilde Ingstad.

A túloldalon a balátlövő Ingvild Bakkerud rögtön nagyon bekezdett, kulcsszerepet vállalt az Odense jó kezdésében. A Fradinál Tranborg védekezett, Klujber Katrin támadott a jobbátlövők közül. Az ellenfél törekedett a támadásainak a gyors befejezésére, az első félidőben végig jól őrizte az elején kiharcolt két-három gólnyi előnyét.

A 18–16-os hátrányból induló második játékrészben az első két percet a hazaiak emberelőnyben játszhatták, a később a hajrában „kipontozódó” Nikita van der Vliet a szünet előtt még csak a második kiállítását kapta meg. Az Odense továbbra is kevés húzásból fejezte be sikeresen az akcióit, Jesper Jensen a 39. percben mínusz négynél időt kért. A nagyobb taktikai húzást mégsem ő, hanem Jakob Vestergaard mutatta be a hét a hat elleni támadójátékkal. Ez a játékelem gördülékenyen működött a riválisnak, a beálló Maren Aardahl és Lysa Tchaptchet rendre könnyű gólokat szerzett.

Klujber és az óriásit játszó Emily Vogel vezérletével a zöld-fehérek mégis visszajöttek, és az 50. percben 29–29-re egyenlítettek. Ám ekkor kicsit megállt a gépezet, miközben a rivális újítani tudott, Bakkerud pedig tíz másodperccel a vége előtt belőtte a mindent eldöntő gólt.

Az Odense 34–32-re legyőzte a Fradit, amelynek jövő hét vasárnap a román CSM Bucuresti otthonában kellene javítania, hogy ne ragadjon be teljesen a rajton.