Magabiztos metzi siker a debreceniek ellen



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

METZ HB (francia)–DVSC SCHAEFFLER 33–26 (13–12)

Metz, 4600 néző. Vezette: Szekulics, Jovandics (szerbek)

METZ: BUNDSEN – GRANIER 5, Vámos P., X. Smits 1, BOUKTIT 9 (2), AXNÉR 5, Wajoka 2. Csere: Novotna (kapus), ALBEK 3, Grandveau 3, Ngombele 1, Augustine 1, Borg 1, Godard, Castets 1. Edző: Emmanuel Mayonnade

DVSC: Ryde– Toublanc 2, Hámori, Jovovics 2 (2), Tóvizi 3, Thorleifsdóttir 1, Petrus 1. Csere: Placzek (kaapus), SZABÓ N. 4 (3), Vámos M. 2 , Sercien-Ugolin 2, JUHÁSZ K. 4, K., Ivancok-Soltic 1, Hornyák D., Grosch 2, Csernyánszki 2. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 9. p.: 5–4. 15. p.: 9–6. 21. p.: 9–9. 24. p.: 12–10. 35. p.: 17–13. 43. p.: 24–16. 49. p.: 28–18. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 8/5

MESTERMÉRLEG

Emanuelle Mayonnade: – Johanna Bundsen sokat segített nekünk ezen a mérkőzésen is. Ő jelentette a különbséget egy részről, másrészt az a játék, amit a második félidőben mutattunk. Sokkal koncentráltabbak voltunk, sokkal inkább sikerült megnyernünk az egy az egy elleni párharcokat elől és hátul is és nem utolsósorban a védekezésünk is feljavult, amiből jöttek a könnyű góljaink.

Szilágyi Zoltán: – A Metz volt az esélyes, s ennek megfelelően meg is szerezte a két pontot. Ezúttal az első félidei játékkal elégedett lehette, amit szünet után láttam az viszont bánt. Rengeteg volt a technikai hiba, s bármennyire is fájó összeomlottunk. Most egy hosszabb szünet jön a Bajnokok Igájában, s megvan a reális célunk, hogy továbbjussunk a csoportunkból.

A Bajnokok Ligája csoportkör sajátossága, hogy a hetedik és a nyolcadik fordulóban oda-vissza meccset játszanak a csapatok, s általában e kör után jön az éppen aktuális világverseny miatt hosszabb szünet a klubkézilabdában. A DVSC SCHAEFFLER számára ezúttal az egyik legnehezebb rivális, a francia bajnok Metz jutott ellenfélnek erre a back to back hétre, közbe iktatva egy idegenbeli bajnokival, a Mosonmagyaróvár otthonában. A debreceniek már kedden elindultak szerdán játszottak Mosonmagyaróváron és a pénteki indulásig Győrben maradtak hiszen Bécsből repültült el a franciaországi BL-meccsre.

Egy hete a Hódosban a Metz hamar eldöntötte a két pont sorsát, ezúttal azonban a Loki nem tette meg azt a szívességet, hogy elengedje esélyesebb ellenfelét. Igaz, azbelső negyedóra végén 9–6-ra vezetett a Metz, főként azért, mert a Bouktit körüli védekezést nem sikerült megoldani, a klasszis beállós már ekkor öt gólnál járt. A hazaiak csapatkapitánya az első félidő végéig nem gyarapította találatai számát, ennek is köszönhető, hogy a fegyelmezetten okosan játszó DVSC jócskán faragott hátrányából.

A folytatásban, aztán mintha nem ugyanazt a Lokit láttuk volna. A Metz remekül kezdte a második félidőt, hamar komoly előnyt épített ki, s el is döntötte a két pont sorsát. A debreceniek minden megpróbáltak, kísérleteztek a hét a hat elleni játékkal is, de ezen az estén nem bírta a tíz gólig jutó Sarah Bouktittal és az 55 százalékos hatékonysággal védő svéd Johanna Bundsennel. A végén legalább a kiütést elkerülte a DVSC SCHAEFFLER, amely a BL-csoportkör folytatásában kiharcolhatja a nyolcaddöntőbe jutást.