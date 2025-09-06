Hazai győzelemmel kezdte a női kézi BL-t a Gloria Bistrita

A piros-fekete mezes besztercei csapat végig vezetve húzta be az összecsapást, a spanyol válogatott balátlövő, Danila So Delgado nyolc góllal volt a meccs legjobbja, míg a másik oldalon a hétgólos Veronika Mala emelkedett ki a mezőnyből.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 29–26 (15–12)

B-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán) 32–34 (16–18)

Később

18.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)

18.00: HC Podravka (horvát)–HB Sola (norvég)