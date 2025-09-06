Nemzeti Sportrádió

Hazai győzelemmel kezdte a női kézi BL-t a Gloria Bistrita

2025.09.06.
Fotó: FB/Handbal Gloria Bistrita
Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája Gloria Bistrita
A Gloria Bistrita hazai környezetben gyűrte le a norvég Storhamart a női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának szombati nyitányán.

A piros-fekete mezes besztercei csapat végig vezetve húzta be az összecsapást, a spanyol válogatott balátlövő, Danila So Delgado nyolc góllal volt a meccs legjobbja, míg a másik oldalon a hétgólos Veronika Mala emelkedett ki a mezőnyből.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 29–26 (15–12)
B-CSOPORT
FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán) 32–34 (16–18)
Később
18.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)
18.00: HC Podravka (horvát)–HB Sola (norvég)

 

