Női kézilabda BL: Szikora nélkül kapott ki a Dortmund, továbbra is pont nélkül a Buducsnoszt

A dániai összecsapáson ismét elemében volt Henny Reistad, aki ezúttal nyolc gólt szerzett, és ezzel holtversenyben két dortmundival, Déborah Lassource-szal és Guro Nestakerrel a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. Az Esbjerg kapujában Katharina Filter 40 százalékos hatékonysággal védett, és ezzel jelentős érdemeket szerzett csapata 36–29-es győzelmében. A Dortmundban Szikora Melinda nem lépett pályára.

A csoport másik találkozója sokkal izgalmasabban alakult, a Gloria Bistrita a félidőben még háromgólos hátrányban volt, de a végén nagy csatában 29–26-ra nyerni tudott a Buducsnoszt vendégeként. A montenegróiaknál a volt ferencvárosi játékos, Itana Grbics nyolc gólt szerzett, míg besztercei oldalon Danila So Delgado és Sonia Seraficeanu hét-hét alkalommal volt eredményes. A Buducsnoszt a hatodik meccsén a hatodik vereségét szenvedte el a csoportban.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) 36–29 (24–14)

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román) 26–29 (16–13)

KÉSŐBB

16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán)