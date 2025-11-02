Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: Szikora nélkül kapott ki a Dortmund, továbbra is pont nélkül a Buducsnoszt

2025.11.02. 16:27
Az Esbjerg hétgólos győzelmet aratott a Dortmund ellen (Fotó: Team Esbjerg/Facebook)
női kézi BL Női kézilabda Bajnokok Ligája Borussia Dortmund Team Esbjerg Gloria Bistrita Buducsnoszt Podgorica
A dán Team Esbjerg és a román Gloria Bistrita is győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában vasárnap kora délután.

A dániai összecsapáson ismét elemében volt Henny Reistad, aki ezúttal nyolc gólt szerzett, és ezzel holtversenyben két dortmundival, Déborah Lassource-szal és Guro Nestakerrel a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. Az Esbjerg kapujában Katharina Filter 40 százalékos hatékonysággal védett, és ezzel jelentős érdemeket szerzett csapata 36–29-es győzelmében. A Dortmundban Szikora Melinda nem lépett pályára.

A csoport másik találkozója sokkal izgalmasabban alakult, a Gloria Bistrita a félidőben még háromgólos hátrányban volt, de a végén nagy csatában 29–26-ra nyerni tudott a Buducsnoszt vendégeként. A montenegróiaknál a volt ferencvárosi játékos, Itana Grbics nyolc gólt szerzett, míg besztercei oldalon Danila So Delgado és Sonia Seraficeanu hét-hét alkalommal volt eredményes. A Buducsnoszt a hatodik meccsén a hatodik vereségét szenvedte el a csoportban.

KÉZILABDA 
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) 36–29 (24–14)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román) 26–29 (16–13)
KÉSŐBB
16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán)

1. GYŐR66210–155+55 12 
2. Metz651191–155+36 10 
3. Gloria Bistrita642172–184–12 
4. Esbjerg633192–181+11 
5. Storhamar523125–122+3 
6. Borussia Dortmund624168–193–25 
7. DEBRECEN514143–154–11 
8. Buducsnoszt66126–183–57 
az a-csoport állása

 

 

