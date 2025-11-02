Női kézilabda BL: Szikora nélkül kapott ki a Dortmund, továbbra is pont nélkül a Buducsnoszt
A dániai összecsapáson ismét elemében volt Henny Reistad, aki ezúttal nyolc gólt szerzett, és ezzel holtversenyben két dortmundival, Déborah Lassource-szal és Guro Nestakerrel a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. Az Esbjerg kapujában Katharina Filter 40 százalékos hatékonysággal védett, és ezzel jelentős érdemeket szerzett csapata 36–29-es győzelmében. A Dortmundban Szikora Melinda nem lépett pályára.
A csoport másik találkozója sokkal izgalmasabban alakult, a Gloria Bistrita a félidőben még háromgólos hátrányban volt, de a végén nagy csatában 29–26-ra nyerni tudott a Buducsnoszt vendégeként. A montenegróiaknál a volt ferencvárosi játékos, Itana Grbics nyolc gólt szerzett, míg besztercei oldalon Danila So Delgado és Sonia Seraficeanu hét-hét alkalommal volt eredményes. A Buducsnoszt a hatodik meccsén a hatodik vereségét szenvedte el a csoportban.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) 36–29 (24–14)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román) 26–29 (16–13)
KÉSŐBB
16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán)
|1. GYŐR
|6
|6
|–
|–
|210–155
|+55
|12
|2. Metz
|6
|5
|–
|1
|191–155
|+36
|10
|3. Gloria Bistrita
|6
|4
|–
|2
|172–184
|–12
|8
|4. Esbjerg
|6
|3
|–
|3
|192–181
|+11
|6
|5. Storhamar
|5
|2
|–
|3
|125–122
|+3
|4
|6. Borussia Dortmund
|6
|2
|–
|4
|168–193
|–25
|4
|7. DEBRECEN
|5
|1
|–
|4
|143–154
|–11
|2
|8. Buducsnoszt
|6
|–
|–
|6
|126–183
|–57
|0