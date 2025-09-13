Második mérkőzését is megnyerte a két magyarral felálló Metz

A játéknap legsimább Bajnokok Ligája-meccsét Metzben játszották, ahol a francia csapat legyőzte a Dortmundot, és két győzelemmel áll.
A Metzben Albek Anna háromszor, Vámos Petra kétszer volt eredményes, míg a vendégeknél Szikora Melinda csak epizódszerepet kapott Sarah Wachter mögött.
A franciák jó napot zártak, a Brest is nyert a Sola otthonában. A magyar csapatok közül a Debrecen otthon kapott ki a Besztercétől, míg a Győr legyőzte az Esbjerget.
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló
A-csoport
Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 31–30 (15–15)
Metz (francia)–Dortmund (német) 38–29 (19–15)
Ld: Granier (7), Grandveau (6), Ngombele, Bouktit (4–4), ill. Langer, Lassource (6–6), Grijseels, Nestaker (3–3)
Korábban:
DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita (román) 33–34 (15–15)
B-csoport
Sola (norvég)–Brest Bretagne (francia) 24–26 (12–14)
Ld: Holta, Grönstad, Hellem (6–6), ill. Ondono, Lott, Coatanea (5–5)
|A CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|2
|2
|–
|–
|74–60
|+14
|4
|2. Metz
|2
|2
|–
|–
|68–58
|+10
|4
|3. Gloria Bistrita
|2
|2
|–
|–
|63–59
|+4
|4
|4. DEBRECEN
|2
|1
|–
|1
|58–58
|0
|2
|5. Buducsnoszt
|1
|–
|–
|1
|24–25
|–1
|0
|6. Esbjerg
|2
|–
|–
|2
|59–61
|–2
|0
|7. Storhamar
|1
|–
|–
|1
|26–29
|–3
|0
|8. Borussia Dortmund
|2
|–
|–
|2
|59–81
|–22
|0
|B CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|2
|2
|–
|–
|58–44
|+14
|4
|2. Podravka
|1
|1
|–
|–
|31–26
|+5
|2
|3. Odense
|1
|1
|–
|–
|34–32
|+2
|2
|4. Ikast
|1
|1
|–
|–
|28–27
|+1
|2
|5. CSM Bucuresti
|1
|–
|–
|1
|27–28
|–1
|0
|6. FTC
|1
|–
|–
|1
|32–34
|–2
|0
|7. Sola
|2
|–
|–
|2
|50–57
|–7
|0
|8. Ljubljana
|1
|–
|–
|1
|20–32
|–12
|0