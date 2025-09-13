Második mérkőzését is megnyerte a két magyarral felálló Metz

A játéknap legsimább Bajnokok Ligája-meccsét Metzben játszották, ahol a francia csapat legyőzte a Dortmundot, és két győzelemmel áll.

A Metzben Albek Anna háromszor, Vámos Petra kétszer volt eredményes, míg a vendégeknél Szikora Melinda csak epizódszerepet kapott Sarah Wachter mögött.

A franciák jó napot zártak, a Brest is nyert a Sola otthonában. A magyar csapatok közül a Debrecen otthon kapott ki a Besztercétől, míg a Győr legyőzte az Esbjerget.

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör

2. forduló

A-csoport

Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 31–30 (15–15)

Metz (francia)–Dortmund (német) 38–29 (19–15)

Ld: Granier (7), Grandveau (6), Ngombele, Bouktit (4–4), ill. Langer, Lassource (6–6), Grijseels, Nestaker (3–3)

Korábban:

DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita (román) 33–34 (15–15)

B-csoport

Sola (norvég)–Brest Bretagne (francia) 24–26 (12–14)

Ld: Holta, Grönstad, Hellem (6–6), ill. Ondono, Lott, Coatanea (5–5)

A CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 2 2 – – 74–60 +14 4 2. Metz 2 2 – – 68–58 +10 4 3. Gloria Bistrita 2 2 – – 63–59 +4 4 4. DEBRECEN 2 1 – 1 58–58 0 2 5. Buducsnoszt 1 – – 1 24–25 –1 0 6. Esbjerg 2 – – 2 59–61 –2 0 7. Storhamar 1 – – 1 26–29 –3 0 8. Borussia Dortmund 2 – – 2 59–81 –22 0