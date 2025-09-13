Nemzeti Sportrádió

Második mérkőzését is megnyerte a két magyarral felálló Metz

2025.09.13. 19:50
A Metz magabiztos győzelmet aratott (Fotó: Facebook, Metz Handball)
Vámos Petra női Bajnokok Ligája kézilabda Női kézilabda Bajnokok Ligája Metz Albek Anna
A Metz kézilabdacsapata 38–29-re győzte le a Dortmundot a női Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A Brest a Sola otthonában nyert.

A játéknap legsimább Bajnokok Ligája-meccsét Metzben játszották, ahol a francia csapat legyőzte a Dortmundot, és két győzelemmel áll.

A Metzben Albek Anna háromszor, Vámos Petra kétszer volt eredményes, míg a vendégeknél Szikora Melinda csak epizódszerepet kapott Sarah Wachter mögött.

A franciák jó napot zártak, a Brest is nyert a Sola otthonában. A magyar csapatok közül a Debrecen otthon kapott ki a Besztercétől, míg a Győr legyőzte az Esbjerget.

KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló
A-csoport
Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 31–30 (15–15)
Metz (francia)–Dortmund (német) 38–29 (19–15)
Ld: Granier (7), Grandveau (6), Ngombele, Bouktit (4–4), ill. Langer, Lassource (6–6), Grijseels, Nestaker (3–3)
Korábban: 
DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita (román) 33–34 (15–15)
B-csoport
Sola (norvég)–Brest Bretagne (francia) 24–26 (12–14)
Ld: Holta, Grönstad, Hellem (6–6), ill. Ondono, Lott, Coatanea (5–5)

    
A CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. GYŐR2274–60+144
2. Metz2268–58+104
3. Gloria Bistrita2263–59+44
4. DEBRECEN21158–5802
5. Buducsnoszt1124–25–10
6. Esbjerg2259–61–20
7. Storhamar1126–29–30
8. Borussia Dortmund2259–81–220
    
B CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Brest2258–44+144
2. Podravka1131–26+52
3. Odense1134–32+22
4. Ikast1128–27+12
5. CSM Bucuresti1127–28–10
6. FTC1132–34–20
7. Sola2250–57–70
8. Ljubljana1120–32–120

 

