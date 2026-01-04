Húszgólos győzelemmel kezdte az évet az FTC a női kézilabda NB I-ben

A Fradi-szurkolók az ezúttal is több ifistával felálló DKKA elleni bajnoki 23. percében a távozó Tomori Zsuzsannának üzentek egy „Köszönünk mindent, Zsuzsi!” molinóval. Mint ismert, Tomoriról múlt héten derült ki, hogy többet nem lép pályára az FTC-ben, miután a téli szünetben közös megegyezéssel szerződést bontott a klubbal.

Csak a lelátón foglalt helyet az év végi vb-t sérülés miatt kihagyó Laura Glauser és Mette Tranborg, az edzéseket újrakezdő Böde-Bíró Blanka, az idény végén Bukarestbe igazoló Darja Dmitrijeva, valamint Hársfalvi Júlia. A hiányukban Szeibert Anna, Szilágyi Diána és Dancsák Vivien is szerepet kapott a Fradiban, utóbbi a hajrában első NB I-es gólját is megszerezte.

A Magyar Kupa-címvédő fővárosiak minden mezőnyjátékosa lőtt gólt, a legeredményesebb Orlane Kanor volt hat találattal, Szeibert pedig öttel zárt. A találkozó előtt egyébként köszöntötték a vb-n elődöntőbe jutott játékosokat (a harmadik helyezett Kanor mellett az aranyérmes Vilde Ingstadot, az álomcsapatba bekerülő, ezüstérmes Emily Vogelt és Angela Malesteint).

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 33–13 (19–6)

Elek Gyula Aréna, 1000 néző. V: Kovács T., Mándli B.

FTC: JANURIK – Malestein 2, Klujber 3, Ingstad 1, Simon P. 2, Vogel 3, Márton G. 4. Csere: SZILÁGYI D. (kapus), SZEIBERT 5, Bordás R. 1, KANOR 6, Cvijics 4, Balázs 1, Dancsák 1. Edző: Jesper Jensen

DUNAÚJVÁROS: Győri A. – Kovács F. 2, Szalai P. 1, Rigó 1, Elekes 1, Egejuru 4 (1), Török F. Csere: Angyali, Krasznai (kapusok), Sztanó, Fehér L. 1 (1), Takács Sz., Dobos 2 (1), Horváth A. 1. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 13. p.: 10–2. 23. p.: 14–6. 33. p.: 22–6. 50. p.: 29–9

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: –, 3/3