Húszgólos győzelemmel kezdte az évet az FTC a női kézilabda NB I-ben
A Fradi-szurkolók az ezúttal is több ifistával felálló DKKA elleni bajnoki 23. percében a távozó Tomori Zsuzsannának üzentek egy „Köszönünk mindent, Zsuzsi!” molinóval. Mint ismert, Tomoriról múlt héten derült ki, hogy többet nem lép pályára az FTC-ben, miután a téli szünetben közös megegyezéssel szerződést bontott a klubbal.
Csak a lelátón foglalt helyet az év végi vb-t sérülés miatt kihagyó Laura Glauser és Mette Tranborg, az edzéseket újrakezdő Böde-Bíró Blanka, az idény végén Bukarestbe igazoló Darja Dmitrijeva, valamint Hársfalvi Júlia. A hiányukban Szeibert Anna, Szilágyi Diána és Dancsák Vivien is szerepet kapott a Fradiban, utóbbi a hajrában első NB I-es gólját is megszerezte.
A Magyar Kupa-címvédő fővárosiak minden mezőnyjátékosa lőtt gólt, a legeredményesebb Orlane Kanor volt hat találattal, Szeibert pedig öttel zárt. A találkozó előtt egyébként köszöntötték a vb-n elődöntőbe jutott játékosokat (a harmadik helyezett Kanor mellett az aranyérmes Vilde Ingstadot, az álomcsapatba bekerülő, ezüstérmes Emily Vogelt és Angela Malesteint).
NŐI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 33–13 (19–6)
Elek Gyula Aréna, 1000 néző. V: Kovács T., Mándli B.
FTC: JANURIK – Malestein 2, Klujber 3, Ingstad 1, Simon P. 2, Vogel 3, Márton G. 4. Csere: SZILÁGYI D. (kapus), SZEIBERT 5, Bordás R. 1, KANOR 6, Cvijics 4, Balázs 1, Dancsák 1. Edző: Jesper Jensen
DUNAÚJVÁROS: Győri A. – Kovács F. 2, Szalai P. 1, Rigó 1, Elekes 1, Egejuru 4 (1), Török F. Csere: Angyali, Krasznai (kapusok), Sztanó, Fehér L. 1 (1), Takács Sz., Dobos 2 (1), Horváth A. 1. Edző: Zubai Gábor
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 13. p.: 10–2. 23. p.: 14–6. 33. p.: 22–6. 50. p.: 29–9
Kiállítások: 2, ill. 2 perc
Hétméteresek: –, 3/3
|AZ ÁLLÁS
|1. Győr
9
|9
|–
|–
|319–204
|+115
|18
|2. FTC
10
|9
|–
|1
|338–231
|+107
|18
|3. Debrecen
9
|9
|–
|–
|299–200
|+99
|18
|4. Esztergom
9
|6
|1
|2
|292–254
|+38
|13
|5. Székesfehérvár
9
|6
|–
|3
|239–224
|+15
|12
|6. Vác
9
|5
|1
|3
|249–245
|+4
|11
|7. Szombathely
9
|3
|2
|4
|251–292
|–41
|8
|8. Mosonmagyaróvár
9
|3
|1
|5
|235–228
|+7
|7
|9. Kisvárda
9
|3
|–
|6
|232–268
|–36
|6
|10. Budaörs
9
|2
|2
|5
|227–269
|–42
|6
|11. Vasas
9
|2
|1
|6
|238–287
|–49
|5
|12. NEKA
9
|2
|–
|7
|225–281
|–56
|4
|13. Dunaújváros
10
|–
|2
|8
|241–297
|–56
|2
|14. Kozármisleny
9
|–
|–
|9
|206–311
|–105
|0