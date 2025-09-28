Nemzeti Sportrádió

Női kézi BL: Vámos Petra hat gólt dobott, harmadszor is nyert a Metz

2025.09.28. 17:58
Vámos Petra (Fotó: Árvai Károly)
Harmadik őszi csoportmérkőzését is megnyerte a Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában: Vámos Petra csapata 31–24-re győzött a Gloria Bistrita vendégeként a 3. forduló vasárnapi játéknapján.

A besztercei meccset 5–0-val indító és végig vezető Metzben Sarah Bouktit hét, Vámos Petra és Léna Grandveau egyaránt hat gólt dobott, Albek Anna ezúttal nem talált be a kapuba. 

Henny Reistad kilenc góllal járult hozzá ahhoz, hogy az Esbjerg elkönyvelje első győzelmét, míg a szintén nyerő, szintén dán Ikastban Stine Skogrand lőtte a legtöbb gólt (5).

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég) 30–24 (17–14)
Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) 24–31 (11–14)
Korábban
Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler 28–26 (17–17)
B-CSOPORT 
Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén) 27–25 (12–8)

Kézilabda
5 órája

Szoros meccsen kapott ki Dortmundban a Debrecen a női kézilabda BL-ben

A szünet után sokáig a Loki vezetett, de védelmi hibák megbosszulták magukat, s a BVB kapusa is remekül védett.
    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
1. GYŐR33110–80+306
2. Metz3399–82+176
3. Gloria Bistrita32187–90–34
4. Esbjerg31289–85+42
5. Storhamar31275–73+22
6. DEBRECEN31284–86–22
7. Borussia Dortmund31287–107–202
8. Buducsnoszt3358–86–280
    
A B-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Brest3392–75+176
2. Podravka32189–79+105
3. Odense321100–91+95
4. Ikast32183–87–44
5. CSM Bucuresti31289–90–12
6. FTC31286–90–42
7. Sola3375–83–80
8. Ljubljana3367–86–190

 

 

