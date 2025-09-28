Női kézi BL: Vámos Petra hat gólt dobott, harmadszor is nyert a Metz

A besztercei meccset 5–0-val indító és végig vezető Metzben Sarah Bouktit hét, Vámos Petra és Léna Grandveau egyaránt hat gólt dobott, Albek Anna ezúttal nem talált be a kapuba.
Henny Reistad kilenc góllal járult hozzá ahhoz, hogy az Esbjerg elkönyvelje első győzelmét, míg a szintén nyerő, szintén dán Ikastban Stine Skogrand lőtte a legtöbb gólt (5).
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég) 30–24 (17–14)
Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) 24–31 (11–14)
Korábban
Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler 28–26 (17–17)
B-CSOPORT
Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén) 27–25 (12–8)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. GYŐR
|3
|3
|–
|–
|110–80
|+30
|6
|2. Metz
|3
|3
|–
|–
|99–82
|+17
|6
|3. Gloria Bistrita
|3
|2
|–
|1
|87–90
|–3
|4
|4. Esbjerg
|3
|1
|–
|2
|89–85
|+4
|2
|5. Storhamar
|3
|1
|–
|2
|75–73
|+2
|2
|6. DEBRECEN
|3
|1
|–
|2
|84–86
|–2
|2
|7. Borussia Dortmund
|3
|1
|–
|2
|87–107
|–20
|2
|8. Buducsnoszt
|3
|–
|–
|3
|58–86
|–28
|0
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Brest
|3
|3
|–
|–
|92–75
|+17
|6
|2. Podravka
|3
|2
|1
|–
|89–79
|+10
|5
|3. Odense
|3
|2
|1
|–
|100–91
|+9
|5
|4. Ikast
|3
|2
|–
|1
|83–87
|–4
|4
|5. CSM Bucuresti
|3
|1
|–
|2
|89–90
|–1
|2
|6. FTC
|3
|1
|–
|2
|86–90
|–4
|2
|7. Sola
|3
|–
|–
|3
|75–83
|–8
|0
|8. Ljubljana
|3
|–
|–
|3
|67–86
|–19
|0