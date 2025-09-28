Női kézi BL: Vámos Petra hat gólt dobott, harmadszor is nyert a Metz

A besztercei meccset 5–0-val indító és végig vezető Metzben Sarah Bouktit hét, Vámos Petra és Léna Grandveau egyaránt hat gólt dobott, Albek Anna ezúttal nem talált be a kapuba.

Henny Reistad kilenc góllal járult hozzá ahhoz, hogy az Esbjerg elkönyvelje első győzelmét, míg a szintén nyerő, szintén dán Ikastban Stine Skogrand lőtte a legtöbb gólt (5).

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

A-CSOPORT

Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég) 30–24 (17–14)

Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) 24–31 (11–14)

Korábban

Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler 28–26 (17–17)

B-CSOPORT

Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén) 27–25 (12–8)