43 szerzett góllal és sima győzelemmel rajtolt a címvédő ETO a női kézilabda BL-ben

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

BORUSSIA DORTMUND (német)–GYŐRI AUDI ETO KC 30–43 (15–20)

Dortmund, Helmuth Körnig Halle. Vezette: Bocaková, Janosiková (szlovákok)

Dortmundban kezdődött egy újabb győri utazás, amelynek célja a budapesti MVM Dome. A Bajnokok Ligája címvédőjének keretét a nyáron ketten hagyták el és négyen érkeztek, ugyanakkor több kulcsember is anyai örömök elé néz. A Borussia elleni idegenbeli idényrajtot kihagyta Sandra Toft, Győri Lukács-Viktória és Kari Brattset Dale is, az újaknak őket is pótolniuk kellett, ahogyan hiányzott Estelle Nze Miko is.

A csapatkapitány-helyettessé avanzsált Fodor Csengétől érkezett a mérkőzés első találata a harmadik percben. Onnantól kezdve már gyorsabban potyogtak a gólok, 1–0 után 4–3-nál vezetett ismét az ETO. Fodor a 10. percben már harmadszor vette be Sarah Wachter kapuját. Fej fej mellett haladtak a csapatok ebben a periódusban, egynél nagyobb különbséget nem sikerült kialakítani a félidő első felében.

Csak kérni kellett… Dione Housheer kiállítása nem viselte meg a győri csapatot, harcolt ki először kétgólos előnyt az ETO, de a hazaiak válaszul hatékonyan kihasználták a győri védelem megingásait. 13–13 után az öt kísérletéből ötödik gólját szerző Fodor révén ismét kettőre nőtt a különbség, a balszélső nagyon aktívan játszott az első félidőben, hetest és kétpercest is kiharcolt, amelyet Housheer értékesített Szikora Melindával szemben. Belejött a Győr elöl és hátul is, a félidő utolsó kilenc percét 7–2-re nyerte meg az ETO, a Johansson-csapat ötgólos előnnyel mehetett szünetre.

Két győri góllal és Szemerey Zsófi-védésekkel kezdődött a második félidő, aztán Berland Husebö dobta fejbe közelről a válogatott kapust, akit ápolni kellett, a továbbiakban már nem számíthatott rá Johansson, jött vissza Hatadou Sako. Tovább építette előnyét a győri együttes, Bruna de Paula beérte a hatgólos Fodort, a különbség a 40. percben már kilencre nőtt. Szép támadás végén Kristina Jörgensen lőtt nagy gólt, a százfős vendégtábor pedig elszámolhatott tízig…

Nagy kedvvel kézilabdázott De Paula, a brazil átlövő az 51. percben megszerezte a 35. győri gólt, a vendégek megcélozhatták a negyvenet. Az eddigi legjobb győri meccsét játszó Kristine Breistöl meg a jobb felsőt vette célba, Szikora tehetetlennek bizonyult. A negyvenedik végül Bo van Weteringé lett, a 43–30-as végeredményt Linn Blohm állította be.

Fölényes és megérdemelt sikerrel kezdte a címvédő Győr az új BL-idényt, a Dortmund tizenöt percig tartotta magát, onnantól kezdve már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Szombaton az Audi Arénában ennél jóval nehezebb feladat vár Fodorékra, a BL-bronzérmes Esbjerg érkezik. 30–43

PERCRŐL PERCRE