Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 8. fordulójában az Ikast négy góllal legyőzte a Podravkát, míg a CSM Bucuresti három találattal bizonyult jobbnak a Solánál.
A CSM Bucuresti ugyan három góllal legyőzte a Solát, de a meccs legjobbja nyolc góljával az a Camilla Herrem volt, aki a rákos megbetegedése miatt kemoterápiás kezelésen is átesett, de ezután is visszatért a pályára.
Az Ikast kétgólos hátrányban volt a szünetben a Podravka otthonában, ám a második félidőben a dánok megfordították az eremdény, és végül négy góllal győztek. A vendégsikerhez Julie Scaglione tíz góllal járult hozzá.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 34–31 (20–12)
Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán) 29–33 (16–14)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|7
|7
|–
|–
|235–195
|+40
|14
|2. Odense
|7
|5
|1
|1
|237–218
|+19
|11
|3. Ikast
|8
|5
|–
|3
|240–231
|+9
|10
|4. FTC
|7
|4
|–
|3
|214–203
|+11
|8
|5. CSM Bucuresti
|8
|4
|–
|4
|252–242
|+10
|8
|6. Podravka
|8
|2
|1
|5
|230–252
|–22
|5
|7. Ljubljana
|7
|2
|–
|5
|185–212
|–27
|4
|8. Sola
|8
|–
|–
|8
|213–253
|–40
|0
