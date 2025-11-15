Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben

A CSM Bucuresti ugyan három góllal legyőzte a Solát, de a meccs legjobbja nyolc góljával az a Camilla Herrem volt, aki a rákos megbetegedése miatt kemoterápiás kezelésen is átesett, de ezután is visszatért a pályára.

Az Ikast kétgólos hátrányban volt a szünetben a Podravka otthonában, ám a második félidőben a dánok megfordították az eremdény, és végül négy góllal győztek. A vendégsikerhez Julie Scaglione tíz góllal járult hozzá.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

B-CSOPORT

CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 34–31 (20–12)

Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán) 29–33 (16–14)