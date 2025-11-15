Nemzeti Sportrádió

Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben

2025.11.15. 21:37
Bár a csapata kikapott, Camilla Herrem ismét nagyszerűen kézilabdázott
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 8. fordulójában az Ikast négy góllal legyőzte a Podravkát, míg a CSM Bucuresti három találattal bizonyult jobbnak a Solánál.

 

A CSM Bucuresti ugyan három góllal legyőzte a Solát, de a meccs legjobbja nyolc góljával az a Camilla Herrem volt, aki a rákos megbetegedése miatt kemoterápiás kezelésen is átesett, de ezután is visszatért a pályára.

Az Ikast kétgólos hátrányban volt a szünetben a Podravka otthonában, ám a második félidőben a dánok megfordították az eremdény, és végül négy góllal győztek. A vendégsikerhez Julie Scaglione tíz góllal járult hozzá.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 34–31 (20–12)
Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán) 29–33 (16–14)

    
B-CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Brest77235–195+4014
2. Odense7511237–218+1911
3. Ikast853240–231+910
4. FTC743214–203+118
5. CSM Bucuresti844252–242+108
6. Podravka8215230–252–225
7. Ljubljana725185–212–274
8. Sola88213–253–400

 

 

Ezek is érdekelhetik