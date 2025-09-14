Bukarestben is kikapott a Ferencváros a női kézi BL-ben



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

CSM BUCURESTI (román)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 31–28 (12–14)

A nyitányon a dán Odensétől elszenvedett fájdalmas hazai vereség után sem várt könnyebb feladat a Ferencváros női kézilabdázóira a Bajnok Ligájában. A zöld-fehérek a román kirakatcsapat, a 2016-os aranyérmes CSM Bucuresti vendégei voltak a 2. fordulóban vasárnap délután és a közelmúlt emlékeibe, illetve tapasztalataiba kapaszkodhattak, hiszen az előző idényben oda-vissza legyőzték a riválist, idegenben történetük során először sikerült két vállra fektetniük a bukarestieket. A CSM immár a visszavonuló román legenda, Cristina Neagu nélkül próbál bejutni a 2018 óta hiába hajszolt budapesti négyes döntőbe és kerete továbbra is tele van külföldi (brazil, svéd, dán, norvég, holland, montenegrói) klasszisokkal, közte a nyáron éppen a ferencvárosiaktól érkező orosz jobbátlövő Valerija Maszlovával. A kispadon pedig ismét a 42 éves, korábbi másodedző, majd vezetőedző, Adrian Vasile irányít, aki egy esztendő után tért vissza. A rivális ugyancsak vereséggel rajtolt (27–28 a dán Ikast otthonában), így mindkét együttesnek kulcsfontosságú volt, hogy két pontot szerezzen.

Az már az első támadások után kiderült, hogy a Ferencváros építhet a rohanásra, a gyors középkezdésre és támadásbefejezésekre a robusztusabb románokkal szemben. A védekezéssel mindkét oldalon akadt probléma, (túl) könnyedén szerezték a gólokat, tíz és fél perc elteltével Klujber Katrin remek átlövésgóljával 7–6-ra vezetett az FTC, de negyedóra után már a hazaiaknál volt az előny, igaz, ez sem tartott sokáig, fordulatosan alakult a csata. A játékrész közepétől egyébként a zöld-fehérek jó ideig majdnem teljesen magyar sorral támadtak, a német Emily Vogel volt fent Balázs Bítia, Klujber, Simon Petra, Bordás Réka és Márton Gréta mellett. Többször is lehetősége volt arra az FTC-nek, hogy hárommal ellépjen a közel kilencperces gólcsendet tartó, elöl megakadó bukarestiektől, ami végül a norvég beálló, Vilde Ingstad lövésével sikerült a 22. percben, sőt, két és féllel a vége előtt az orosz Darja Dmitrijeva pazar közbelövésével már négy volt közte, ebből a szünetig kettő maradt (12–14-re).

Az öt akciógólt berámoló Vogel vezérletével jól kezdte a második felvonást a Ferencváros, a hazaiak sokáig nem tudtak közelebb férkőzni, ám a záró negyedórára fordulva 21–21-re egyenlítettek. Noha sokáig kézben tartották az irányítást, a hajrához közeledve akadozott és nehézkesebbé vált a vendégek támadójátéka, az 53. percben egy 3–0-s sorozattal 26–24-re át is vette a vezetést a néhány rossz megoldást kihasználó hazai együttes, amely hatékonyan játszott támadásban a ferencvárosi védelem jobb oldalára. Dmitrijeva vette hátára csapatát, jó megoldásainak is köszönhetően 28–28 lett az állás hárommal a vége előtt, de a hajrában jó taktikát választó CSM gyorsan elhúzott megint kettővel, sőt, egy elrontott zöld-fehér támadás után még egyet közé tett.

Az FTC tehát az Odense elleni után egy újabb fontos rangadót veszített el kiélezett küzdelemben, így máris lépéshátrányba került legnagyobb csoportriválisaival szemben, és a válogatott szünet után győzelmi kényszerben fogadja a norvég Solát.