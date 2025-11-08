Nemzeti Sportrádió

Tíz góllal is vezetett, végül öttel nyert a Metz Debrecenben a női kézi BL-ben

Vágólapra másolva!
2025.11.08. 21:30
null
Petrus Mirtill öt gólt szerzett (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Metz HB női kézi BL női kézilabda DVSC Schaeffler
A női kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 7. fordulójában a Metz szinte végig vezetett Debrecenben, volt, amikor már tíz góllal is, végül öttel, 35-30-ra győzött.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 7. FORDULÓ 
DVSC SCHAEFFLER–METZ HB (francia)  30–35 (14–21)
Debrecen, 2200 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc. 
DEBRECEN: Placzek – Toublanc 4 (3), Hámori 1, Tóvizi 2, Hornyák D., JOVOVICS 6 (1), PETRUS 5. 
Csere: Ryde (kapus), Szabó Nina 2, Sercien-Ugolin 1, JUHÁSZ KATA 2, Csernyánszki 2, Ivancok-Soltic 1, Grosch 2, Vámos M. 2. Edző: Szilágyi Zoltán
METZ: BUNDSEN 1 – GRANIER 7, VÁMOS P. 5, Grandveau 2, BOUKTIT 8 (1), AXNÉR 5, Wajoka 4. 
Csere: X. Smits 1, Augustine 1, Albek, Ngombele 1, Borg. Edző: Emmanuel Mayonnade
Az eredmény alakulása. 11. perc: 4–9. 18. p.: 8–13. 27. p.: 12–19. 33. p.: 14–24. 41. p.: 19–26. 47. p.: 21–31. 52. p.: 26–31. 
Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán: Nem kezdtünk jól, nem használtuk ki a helyzeteinket és nem találtuk a Metz támadójátékának ellenszerét. Büszke vagyok a második félidei teljesítményünkre, megmutattuk magunkat, és a hét a hat elleni játékunkkal közelebb tudtunk kerülni a vendégekhez. Szorosabbá tettük a mérkőzést, bízom benne, hogy szombaton még jobb meccset játszunk Franciaországban. 
Emmanuel Mayonnade:Nem volt egyszerű, hiszen sok mindent ki akartunk javítani a legutóbbi BL-meccsünk után. Az eredménnyel elégedett vagyok, a játékkal is, erős csapattal találkoztunk, amely remekül oldja meg az egy az egy elleni szituációkat. Végig kontrollálva remek hangulatú mérkőzést nyertünk meg.
 

ÖSSZEFOGLALÓ

Betegség miatt a svéd Kristin Thorleifsdóttir nem szerepelhetett a Metz elleni mérkőzésen, ezzel védekezésben és támadásban is kulcsemberért veszítette el a Debrecen. Telt ház várta az EHF által a „Hét meccsének” választott találkozót, amelyen Vámos Petra visszatért magyarországi sikerei helyszínére és amelyet a francia bajnok kezdett jobban.

Az első negyedóra végére tetemes előnyt épített ki a Metz, ettől kezdve a Loki célja a kármentés volt. Tegyük hozzá, a DVSC végig becsülettel harcolt, ezzel együtt a szünetben hét góllal a francia bajnok járt előrébb. A folytatásban gyorsan tízgólosra nőtt a Metz előnye, felsejlett egy kiütéses vendégsiker lehetősége. A debreceniek azonban nem adták fel, és a hét a hat elleni támadásokkal faragtak hátrányukból.

Mindhiába, hiszen néhány technikai hiba után a 47. percben újra tízzel járt előrébb a vendégegyüttes. Ezúttal sem roggyant meg a magyar csapat, és egy öt nullás rohammal megfelezte hátrányát. Egy kis szerencsével szorosabb is lehetett volna a végeredmény, a DVSC annyit mindenesetre elért, hogy nem ez a meccs hozta az idény legsúlyosabb vereségét – talán az sem mellékes, hogy a második félidőt megnyerte a Loki.

null
fotó 2025.11.08.

Női kézi BL, DVSC–Metz 30–35 (Fotó: Czinege Melinda)

 

A-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. GYŐR77250–178+72 14 
2. Metz761226–185+41 12 
3. Gloria Bistrita642172–184–12 
4. Esbjerg633192–181+11 
5. DEBRECEN725203–217–14 
6. Storhamar725176–192–16 
7. Borussia Dortmund624168–193–25 
8. Buducsnoszt66126–183–57 
AZ ÁLLÁS

 

 

Metz HB női kézi BL női kézilabda DVSC Schaeffler
Legfrissebb hírek

Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben

Kézilabda
3 órája

Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez

Kézilabda
5 órája

Győzelemmel mutatkozott be a nemzetközi porondon az Esztergom

Kézilabda
6 órája

Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

Kézilabda
12 órája

Szabó-Májer Krisztina: Amit elterveztünk, minden ült, de nehéz mérkőzés volt

Kézilabda
13 órája

Női kézi: néhány nappal az érdi vereség után kirúgta edzőjét az FTC BL-ellenfele

Kézilabda
Tegnap, 9:19

Nagyon simán verte a Vác az Orosházát a női kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2025.11.06. 18:27

A Budaörs nyerte az NB I-esek csatáját a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.11.05. 19:56
Ezek is érdekelhetik