Tíz góllal is vezetett, végül öttel nyert a Metz Debrecenben a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT, 7. FORDULÓ

DVSC SCHAEFFLER–METZ HB (francia) 30–35 (14–21)

Debrecen, 2200 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc.

DEBRECEN: Placzek – Toublanc 4 (3), Hámori 1, Tóvizi 2, Hornyák D., JOVOVICS 6 (1), PETRUS 5.

Csere: Ryde (kapus), Szabó Nina 2, Sercien-Ugolin 1, JUHÁSZ KATA 2, Csernyánszki 2, Ivancok-Soltic 1, Grosch 2, Vámos M. 2. Edző: Szilágyi Zoltán

METZ: BUNDSEN 1 – GRANIER 7, VÁMOS P. 5, Grandveau 2, BOUKTIT 8 (1), AXNÉR 5, Wajoka 4.

Csere: X. Smits 1, Augustine 1, Albek, Ngombele 1, Borg. Edző: Emmanuel Mayonnade

Az eredmény alakulása. 11. perc: 4–9. 18. p.: 8–13. 27. p.: 12–19. 33. p.: 14–24. 41. p.: 19–26. 47. p.: 21–31. 52. p.: 26–31.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Nem kezdtünk jól, nem használtuk ki a helyzeteinket és nem találtuk a Metz támadójátékának ellenszerét. Büszke vagyok a második félidei teljesítményünkre, megmutattuk magunkat, és a hét a hat elleni játékunkkal közelebb tudtunk kerülni a vendégekhez. Szorosabbá tettük a mérkőzést, bízom benne, hogy szombaton még jobb meccset játszunk Franciaországban.

Emmanuel Mayonnade: – Nem volt egyszerű, hiszen sok mindent ki akartunk javítani a legutóbbi BL-meccsünk után. Az eredménnyel elégedett vagyok, a játékkal is, erős csapattal találkoztunk, amely remekül oldja meg az egy az egy elleni szituációkat. Végig kontrollálva remek hangulatú mérkőzést nyertünk meg.



ÖSSZEFOGLALÓ



Betegség miatt a svéd Kristin Thorleifsdóttir nem szerepelhetett a Metz elleni mérkőzésen, ezzel védekezésben és támadásban is kulcsemberért veszítette el a Debrecen. Telt ház várta az EHF által a „Hét meccsének” választott találkozót, amelyen Vámos Petra visszatért magyarországi sikerei helyszínére és amelyet a francia bajnok kezdett jobban.

Az első negyedóra végére tetemes előnyt épített ki a Metz, ettől kezdve a Loki célja a kármentés volt. Tegyük hozzá, a DVSC végig becsülettel harcolt, ezzel együtt a szünetben hét góllal a francia bajnok járt előrébb. A folytatásban gyorsan tízgólosra nőtt a Metz előnye, felsejlett egy kiütéses vendégsiker lehetősége. A debreceniek azonban nem adták fel, és a hét a hat elleni támadásokkal faragtak hátrányukból.

Mindhiába, hiszen néhány technikai hiba után a 47. percben újra tízzel járt előrébb a vendégegyüttes. Ezúttal sem roggyant meg a magyar csapat, és egy öt nullás rohammal megfelezte hátrányát. Egy kis szerencsével szorosabb is lehetett volna a végeredmény, a DVSC annyit mindenesetre elért, hogy nem ez a meccs hozta az idény legsúlyosabb vereségét – talán az sem mellékes, hogy a második félidőt megnyerte a Loki.