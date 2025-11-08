Tíz góllal is vezetett, végül öttel nyert a Metz Debrecenben a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 7. FORDULÓ
DVSC SCHAEFFLER–METZ HB (francia) 30–35 (14–21)
Debrecen, 2200 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc.
DEBRECEN: Placzek – Toublanc 4 (3), Hámori 1, Tóvizi 2, Hornyák D., JOVOVICS 6 (1), PETRUS 5.
Csere: Ryde (kapus), Szabó Nina 2, Sercien-Ugolin 1, JUHÁSZ KATA 2, Csernyánszki 2, Ivancok-Soltic 1, Grosch 2, Vámos M. 2. Edző: Szilágyi Zoltán
METZ: BUNDSEN 1 – GRANIER 7, VÁMOS P. 5, Grandveau 2, BOUKTIT 8 (1), AXNÉR 5, Wajoka 4.
Csere: X. Smits 1, Augustine 1, Albek, Ngombele 1, Borg. Edző: Emmanuel Mayonnade
Az eredmény alakulása. 11. perc: 4–9. 18. p.: 8–13. 27. p.: 12–19. 33. p.: 14–24. 41. p.: 19–26. 47. p.: 21–31. 52. p.: 26–31.
Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán: – Nem kezdtünk jól, nem használtuk ki a helyzeteinket és nem találtuk a Metz támadójátékának ellenszerét. Büszke vagyok a második félidei teljesítményünkre, megmutattuk magunkat, és a hét a hat elleni játékunkkal közelebb tudtunk kerülni a vendégekhez. Szorosabbá tettük a mérkőzést, bízom benne, hogy szombaton még jobb meccset játszunk Franciaországban.
Emmanuel Mayonnade: – Nem volt egyszerű, hiszen sok mindent ki akartunk javítani a legutóbbi BL-meccsünk után. Az eredménnyel elégedett vagyok, a játékkal is, erős csapattal találkoztunk, amely remekül oldja meg az egy az egy elleni szituációkat. Végig kontrollálva remek hangulatú mérkőzést nyertünk meg.
ÖSSZEFOGLALÓ
Betegség miatt a svéd Kristin Thorleifsdóttir nem szerepelhetett a Metz elleni mérkőzésen, ezzel védekezésben és támadásban is kulcsemberért veszítette el a Debrecen. Telt ház várta az EHF által a „Hét meccsének” választott találkozót, amelyen Vámos Petra visszatért magyarországi sikerei helyszínére és amelyet a francia bajnok kezdett jobban.
Az első negyedóra végére tetemes előnyt épített ki a Metz, ettől kezdve a Loki célja a kármentés volt. Tegyük hozzá, a DVSC végig becsülettel harcolt, ezzel együtt a szünetben hét góllal a francia bajnok járt előrébb. A folytatásban gyorsan tízgólosra nőtt a Metz előnye, felsejlett egy kiütéses vendégsiker lehetősége. A debreceniek azonban nem adták fel, és a hét a hat elleni támadásokkal faragtak hátrányukból.
Mindhiába, hiszen néhány technikai hiba után a 47. percben újra tízzel járt előrébb a vendégegyüttes. Ezúttal sem roggyant meg a magyar csapat, és egy öt nullás rohammal megfelezte hátrányát. Egy kis szerencsével szorosabb is lehetett volna a végeredmény, a DVSC annyit mindenesetre elért, hogy nem ez a meccs hozta az idény legsúlyosabb vereségét – talán az sem mellékes, hogy a második félidőt megnyerte a Loki.
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|7
|7
|–
|–
|250–178
|+72
|14
|2. Metz
|7
|6
|–
|1
|226–185
|+41
|12
|3. Gloria Bistrita
|6
|4
|–
|2
|172–184
|–12
|8
|4. Esbjerg
|6
|3
|–
|3
|192–181
|+11
|6
|5. DEBRECEN
|7
|2
|–
|5
|203–217
|–14
|4
|6. Storhamar
|7
|2
|–
|5
|176–192
|–16
|4
|7. Borussia Dortmund
|6
|2
|–
|4
|168–193
|–25
|4
|8. Buducsnoszt
|6
|–
|–
|6
|126–183
|–57
|0