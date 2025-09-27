Könnyedén nyert a Buducsnoszt ellen a Győr



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói)–GYŐRI AUDI ETO KC 20–36 (6–18)

Podgorica, 1056 néző. V: Backovic, Palackovic (szlovénok)

BUDUCSNOSZT: Attingré – Grbics, N’Diaye, Ivanovics, RADIVOJEVICS 4, GODECS 5, Nocun 2. Csere: Skerovics (kapus), N. Bulatovics, J. Vukcsevics 4 (1), N. Markovics 1, Mitrovics, Kadovics, Radevics 4, Guberinics. Edző: Zoran Abramovics

GYŐR: SZEMEREY – Hovden 1, V. Kristiansen 3, K. JÖRGENSEN 5, BLOHM 4, DE PAULA 5, FODOR CS. 6. Csere: Breistöl, Housheer 2 (2), ELVER 5, Hagman 3, Lagerquist, Van Wetering 2, Dulfer. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–4. 12. p.: 2–8. 18. p.: 3–13. 26. p.: 6–16. 35. p.: 11–20. 38. p.: 11–23. 45. p.: 13–26. 54. p.: 19–31. 58. p.: 19–35

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Zoran Abramovics: – Túl sokat hibáztunk egy olyan csapat ellen, amely minden ilyet könyörtelenül megbüntet. A legnagyobb problémát a mérkőzés eleje jelentette, hiszen az első tíz percben hét ziccert és egy hétméterest is elrontottunk. Túlságosan tiszteltük ellenfelünket és a kapusukat, de a félelem is benne volt a játékunkban.

Per Johansson: – Egy évvel ezelőtt pontot veszítettünk Podgoricában, a Buducsnoszt jelenleg erősebb csapattal rendelkezik, mint akkor, ezért maximális tisztelettel készültünk. Nagyon boldogok vagyunk a győzelem miatt, ugyanis szinte tökéletes mérkőzést játszottunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Revansot akart venni a tavalyi 23–23-as döntetlenért a Buducsnoszt Podgorica otthonában a győri női kézilabdacsapat. A Bajnokok Ligája új idényét két győzelemmel és 74 szerzett góllal kezdő ETO ugyanis ahhoz az ellenfeléhez utazott, amely ellen legutóbb idegenben pontot vesztett. A montenegróiak két vereséggel startoltak, mindössze 38 alkalommal találtak be. A héten edzőt váltottak, Bojana Popovics utódja Zoran Abramovics lett, aki a címvédő ellen mutatkozhatott be.

Elkapta a rajtot az ETO, Ambramovics öt és fél perc után 0–4-nél időt kért, és úgy döntött, előveszi a hét a hat elleni játékot. Ez a húzás átmenetileg eredményesnek bizonyult, kétszer is betaláltak a hazaiak, de összességében a vendégek elképzeléseinek megfelelően alakult az első félidő.

A hazai szakember 8–2-es hátrányban ismét időt kért, sem védekezésben, sem támadásban nem működtek a Buducsnoszt elképzelései. Még az is belefért az ETO-nak, hogy Kristine Breistöl két ziccert könnyelműsködjön el, majd kiálljon két percre. Ugyanis hiába forgatta kézilabdázóit a montenegrói mester, a játék képe nem változott, sorra adta el labdáit a Buducsnoszt, egyáltalán nem látszott az összhang… Ellenben a lendületesen játszó, előnyét folyamatosan növelő győri csapatnál igen, melynek kapujában 57 százalékos hatékonysággal védett az első félidőben Szemerey Zsófi.

18–6-os ETO-vezetéssel mehettek szünetre a felek. A montenegróiak összekapták magukat, öt perc alatt ötször is betaláltak. Per Johansson időkérése után látványos ejtéssel nyugtatta meg társait a válogatott bő keretébe behívott Fodor Csenge, majd Szemerey hárított ziccert, aztán remekül indította a balszélsőt. Hétméteresből sem ment a hazaiaknak, Dione Housheer pedig megmutathatta Jelena Vukcsevicsnek, miként kell értékesíteni a büntetőt, a holland jobbátlövő ebben az idényben még nem hibázott.

A hajrában magabiztosan őrizte fölényes előnyét az ETO, villanások jutottak csupán a sokat hibázó Buducsnosztnak, a vége 36–20 lett, Szemerey tizenöt védéssel, Fodor hat góllal zárt. A visszavágás tehát sikerült, izgalommentesen és megérdemelten győztek a győriek, Abramovicsnak meg bőven lesz dolga Podgoricában.