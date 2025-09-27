Könnyedén nyert a Buducsnoszt ellen a Győr

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói)–GYŐRI AUDI ETO KC 20–36 (6–18)
Podgorica, 1056 néző. V: Backovic, Palackovic (szlovénok)
BUDUCSNOSZT: Attingré – Grbics, N’Diaye, Ivanovics, RADIVOJEVICS 4, GODECS 5, Nocun 2. Csere: Skerovics (kapus), N. Bulatovics, J. Vukcsevics 4 (1), N. Markovics 1, Mitrovics, Kadovics, Radevics 4, Guberinics. Edző: Zoran Abramovics
GYŐR: SZEMEREY – Hovden 1, V. Kristiansen 3, K. JÖRGENSEN 5, BLOHM 4, DE PAULA 5, FODOR CS. 6. Csere: Breistöl, Housheer 2 (2), ELVER 5, Hagman 3, Lagerquist, Van Wetering 2, Dulfer. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–4. 12. p.: 2–8. 18. p.: 3–13. 26. p.: 6–16. 35. p.: 11–20. 38. p.: 11–23. 45. p.: 13–26. 54. p.: 19–31. 58. p.: 19–35
Kiállítások: 4, ill. 10 perc
Hétméteresek: 4/1, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Zoran Abramovics: – Túl sokat hibáztunk egy olyan csapat ellen, amely minden ilyet könyörtelenül megbüntet. A legnagyobb problémát a mérkőzés eleje jelentette, hiszen az első tíz percben hét ziccert és egy hétméterest is elrontottunk. Túlságosan tiszteltük ellenfelünket és a kapusukat, de a félelem is benne volt a játékunkban.
Per Johansson: – Egy évvel ezelőtt pontot veszítettünk Podgoricában, a Buducsnoszt jelenleg erősebb csapattal rendelkezik, mint akkor, ezért maximális tisztelettel készültünk. Nagyon boldogok vagyunk a győzelem miatt, ugyanis szinte tökéletes mérkőzést játszottunk.
ÖSSZEFOGLALÓ
Revansot akart venni a tavalyi 23–23-as döntetlenért a Buducsnoszt Podgorica otthonában a győri női kézilabdacsapat. A Bajnokok Ligája új idényét két győzelemmel és 74 szerzett góllal kezdő ETO ugyanis ahhoz az ellenfeléhez utazott, amely ellen legutóbb idegenben pontot vesztett. A montenegróiak két vereséggel startoltak, mindössze 38 alkalommal találtak be. A héten edzőt váltottak, Bojana Popovics utódja Zoran Abramovics lett, aki a címvédő ellen mutatkozhatott be.
Elkapta a rajtot az ETO, Ambramovics öt és fél perc után 0–4-nél időt kért, és úgy döntött, előveszi a hét a hat elleni játékot. Ez a húzás átmenetileg eredményesnek bizonyult, kétszer is betaláltak a hazaiak, de összességében a vendégek elképzeléseinek megfelelően alakult az első félidő.
A hazai szakember 8–2-es hátrányban ismét időt kért, sem védekezésben, sem támadásban nem működtek a Buducsnoszt elképzelései. Még az is belefért az ETO-nak, hogy Kristine Breistöl két ziccert könnyelműsködjön el, majd kiálljon két percre. Ugyanis hiába forgatta kézilabdázóit a montenegrói mester, a játék képe nem változott, sorra adta el labdáit a Buducsnoszt, egyáltalán nem látszott az összhang… Ellenben a lendületesen játszó, előnyét folyamatosan növelő győri csapatnál igen, melynek kapujában 57 százalékos hatékonysággal védett az első félidőben Szemerey Zsófi.
18–6-os ETO-vezetéssel mehettek szünetre a felek. A montenegróiak összekapták magukat, öt perc alatt ötször is betaláltak. Per Johansson időkérése után látványos ejtéssel nyugtatta meg társait a válogatott bő keretébe behívott Fodor Csenge, majd Szemerey hárított ziccert, aztán remekül indította a balszélsőt. Hétméteresből sem ment a hazaiaknak, Dione Housheer pedig megmutathatta Jelena Vukcsevicsnek, miként kell értékesíteni a büntetőt, a holland jobbátlövő ebben az idényben még nem hibázott.
A hajrában magabiztosan őrizte fölényes előnyét az ETO, villanások jutottak csupán a sokat hibázó Buducsnosztnak, a vége 36–20 lett, Szemerey tizenöt védéssel, Fodor hat góllal zárt. A visszavágás tehát sikerült, izgalommentesen és megérdemelten győztek a győriek, Abramovicsnak meg bőven lesz dolga Podgoricában.
|AZ ÁLLÁS
|1. GYŐR
|3
|3
|–
|–
|110–80
|+30
|6
|2. Metz
|2
|2
|–
|–
|68–58
|+10
|4
|3. Gloria Bistrita
|2
|2
|–
|–
|63–59
|+4
|4
|4. Storhamar
|2
|1
|–
|1
|51–43
|+8
|2
|5. DEBRECEN
|2
|1
|–
|1
|58–58
|0
|2
|6. Esbjerg
|2
|–
|–
|2
|59–61
|–2
|0
|7. Borussia Dortmund
|2
|–
|–
|2
|59–81
|–22
|0
|8. Buducsnoszt
|3
|–
|–
|3
|58–86
|–28
|0
PERCRŐL PERCRE