Európai kézilabdaligák: Albek Anna három gólja Strasbourgban

2026.01.04. 20:36
Albek Anna (Fotó: Metz Handball)
Vámos Petra légiósok Planéta Szimonetta Albek Anna
Albek Anna három góllal járult hozzá a címvédő és listavezető Metz HB 37–23-as győzelméhez a Strasbourg Achenheim Truchtersheim otthonában a francia női kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

Három gólt szerzett a Metz színeiben a francia női kézilabda-bajnokságban Albek Anna. A liga honlapja szerint a jobbátlövő Európa-bajnoki bronzérmes csapattársa, az irányító Vámos Petra ezúttal nem talált a hálóba.

Az idény végén visszavonuló Planéta Szimonetta egyszer volt eredményes a PGE MKS Lublin együttesében, amely 29–26-ra nyert otthon az MKS Piotrcovia ellen a lengyel női bajnokságban.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely házigazdaként 41–31-re verte a Sokol Píseket a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Pénzes Mónika, Farkas Júlia és Molnár Korinna három-három, Bánfai Kíra, Élő Beatrix és Csernyánszky Dóra egy-egy góllal vette ki részét a HC DAC újabb sikeréből.

 

