Nyert az Ikast, és beérte pontszámban az FTC-t a női kézilabda BL-ben
Az A-csoportban a nullapontos Buducsnoszt simán kikapott az Esbjerg otthonában, a dánok 36–24-es sikerükkel megerősítették negyedik helyüket. Beérni nem tudták a harmadik Gloria Bistritát, amely négygólos hátrányból fordított a Dortmund ellen, és 36–32-re győzött.
A másik nyolcasban az Ikast beérte pontszámban a Ferencvárost, miután magabiztosan, 36–30-ra megverte a Podravkát.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
7. FORDULÓ
A-csoport
Esbjerg (dán)–Buducsnoszt (montenegrói) 36–24 (18–11)
Gloria Bistrita (románia)–Dortmund (német) 36–32 (18–15)
Szombaton játszották
Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) 40–23 (21–11)
DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) 30–35 (14–21)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|7
|7
|–
|–
|250–178
|+72
|14
|2. Metz
|7
|6
|–
|1
|226–185
|+41
|12
|3. Gloria Bistrita
|7
|5
|–
|2
|208–216
|–8
|10
|4. Esbjerg
|7
|4
|–
|3
|228–205
|+23
|8
|5. DEBRECEN
|7
|2
|–
|5
|203–217
|–14
|4
|6. Storhamar
|7
|2
|–
|5
|176–192
|–16
|4
|7. Borussia Dortmund
|7
|2
|–
|5
|200–229
|–29
|4
|8. Buducsnoszt
|7
|–
|–
|7
|150–219
|–69
|0
B-csoport
Ikast (dán)–Podravka (horvát) 36–30 (16–13)
Szombaton játszották
Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 34–31 (15–14)
Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán) 30–38 (16–23)
Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román) 30–38 (14–17
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|7
|7
|–
|–
|235–195
|+40
|14
|2. Odense
|7
|5
|1
|1
|237–218
|+19
|11
|3. FTC
|7
|4
|–
|3
|214–203
|+11
|8
|4. Ikast
|7
|4
|–
|3
|207–202
|+5
|8
|5. CSM Bucuresti
|7
|3
|–
|4
|218–211
|+7
|6
|6. Podravka
|7
|2
|1
|4
|201–219
|–18
|5
|7. Ljubljana
|7
|2
|–
|5
|185–212
|–27
|4
|8. Sola
|7
|–
|–
|7
|182–219
|–37
|0