Nyert az Ikast, és beérte pontszámban az FTC-t a női kézilabda BL-ben

Az A-csoportban a nullapontos Buducsnoszt simán kikapott az Esbjerg otthonában, a dánok 36–24-es sikerükkel megerősítették negyedik helyüket. Beérni nem tudták a harmadik Gloria Bistritát, amely négygólos hátrányból fordított a Dortmund ellen, és 36–32-re győzött.

A másik nyolcasban az Ikast beérte pontszámban a Ferencvárost, miután magabiztosan, 36–30-ra megverte a Podravkát.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

7. FORDULÓ

A-csoport

Esbjerg (dán)–Buducsnoszt (montenegrói) 36–24 (18–11)

Gloria Bistrita (románia)–Dortmund (német) 36–32 (18–15)

Szombaton játszották

Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) 40–23 (21–11)

DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) 30–35 (14–21)

A-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. GYŐR 7 7 – – 250–178 +72 14 2. Metz 7 6 – 1 226–185 +41 12 3. Gloria Bistrita 7 5 – 2 208–216 –8 10 4. Esbjerg 7 4 – 3 228–205 +23 8 5. DEBRECEN 7 2 – 5 203–217 –14 4 6. Storhamar 7 2 – 5 176–192 –16 4 7. Borussia Dortmund 7 2 – 5 200–229 –29 4 8. Buducsnoszt 7 – – 7 150–219 –69 0

B-csoport

Ikast (dán)–Podravka (horvát) 36–30 (16–13)

Szombaton játszották

Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 34–31 (15–14)

Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán) 30–38 (16–23)

Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román) 30–38 (14–17