Nyert az Ikast, és beérte pontszámban az FTC-t a női kézilabda BL-ben

V. B.V. B.
2025.11.09. 18:46
Michala Möller (4) hatszor vette be a Buducsnoszt kapuját (Fotó: EHF)
A női kézilabda Bajnokok Ligájában hazai pályán nyert az Esbjerg, a Gloria Bistrita és az Ikast.

Az A-csoportban a nullapontos Buducsnoszt simán kikapott az Esbjerg otthonában, a dánok 36–24-es sikerükkel megerősítették negyedik helyüket. Beérni nem tudták a harmadik Gloria Bistritát, amely négygólos hátrányból fordított a Dortmund ellen, és 36–32-re győzött.

A másik nyolcasban az Ikast beérte pontszámban a Ferencvárost, miután magabiztosan, 36–30-ra megverte a Podravkát.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
7. FORDULÓ
A-csoport
Esbjerg (dán)–Buducsnoszt (montenegrói) 36–24 (18–11)
Gloria Bistrita (románia)–Dortmund (német) 36–32 (18–15)
Szombaton játszották
Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) 40–23 (21–11)
DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) 30–35 (14–21)

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. GYŐR77250–178+7214
2. Metz761226–185+4112
3. Gloria Bistrita752208–216–810
4. Esbjerg743228–205+238
5. DEBRECEN725203–217–144
6. Storhamar725176–192–164
7. Borussia Dortmund725200–229–294
8. Buducsnoszt77150–219–690

B-csoport
Ikast (dán)–Podravka (horvát) 36–30 (16–13)
Szombaton játszották
Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 34–31 (15–14)
Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán) 30–38 (16–23)
Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román) 30–38 (14–17

    
B-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Brest77235–195+4014
2. Odense7511237–218+1911
3. FTC743214–203+118
4. Ikast743207–202+58
5. CSM Bucuresti734218–211+76
6. Podravka7214201–219–185
7. Ljubljana725185–212–274
8. Sola77182–219–370

 

 

női kézi BL női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
