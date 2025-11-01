Sorozatban negyedszer nyert a Bajnokok Ligájában az FTC

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán) 27–24 (13–11)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szoros meccsre számíthatott az előző idényben az Európa-ligában döntőbe jutó Ikast ellen a Fradi. Mindkét csapat ugyanolyan mérleggel várhatta a hatodik kört, és egyáltalán nem volt mindegy, hogy a két, nagyjából azonos játékerőt képviselő együttes közül melyik mozdul el pozitív irányba. A dánoknak több sérültjük is volt, a svéd balszélső, Olivia Mellegaard mellett három beálló, köztük a rutinos dán Sarah Iversen sem léphetett pályára az Érd Arénában.

A zöld-fehérek jól megszokott „BL-albérletében” a balátlövő-tehetség Julie Scaglione szép góljaival indult a találkozó, amire a hozzá hasonlóan szintén 2004-es születésű Simon Petra válaszolt. Emily Vogel őszi jó formája tovább tart, ahogyan Simonhoz hasonlóan a többi magyar válogatott, Janurik Kinga, Klujber Katrin és Márton Gréta is egyre magabiztosabb teljesítményt nyújt. Ez a november 26-án kezdődő világbajnokság fényében különösen jó hír!

A hazaiak 4–3-nál vezettek először, az első félidőben ezután inkább az ő akaratuk érvényesült, innentől egyszer sem voltak hátrányban, majd 13–11-es vezetéssel mehettek be az öltözőbe.

A térfélcserét követően Mette Tranborg lépett elő vezérré, így Klujber pihentetése nem járt visszaeséssel jobbátlövőben (18–15). Amikor a Fradi meglépni látszott, a dánok „bedobták” a hetedik mezőnyjátékosukat is, de a hajrára állandósult a négy-öt gól körüli előny. Ez nagyban volt köszönhető a többieket tanárian irányító Simon Petrának, aki egy elrontott hetesen kívül végig klasszisteljesítményt nyújtott.

Januriknak és az előtte nagyon jól dolgozó védőfalnak köszönhetően az utolsó percekben már nem volt kérdés, melyik csapat örülhet majd a végén. A Fradi 27–24-re legyőzte az Ikastot, ezzel feljött a B-csoport második helyére. Ha vasárnap az Odense nem veri meg a CSM-t akkor marad is az automatikus negyeddöntőt érő pozícióban.

A csoport többi mérkőzésén

B-CSOPORT

Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén) 28–35 (12–15)

Brest Bretagne (francia)–Podravka Koprivnica (horvát) 33–25 (15–12)