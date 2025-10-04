Iskolajátékkal verte meg a Győr a Gloriát a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ, A-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–GLORIA BISTRITA (ROMÁN) 33–18 (18–9)

Győr, 3865 néző. V: Ilijeva, Karbeszka (északmacedónok)

GYŐR: SAKO – Hagman 2, Housheer 3 (2), Elver 3, Lagerquist, DE PAULA 5, FODOR CS. 8. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, Hovden 3, V. Kristiansen 3, Blohm 1, K. Jörgensen 3 (2), Van Wetering 1, Breistöl 1. Edző: Per Johansson

GLORIA BISTRITA: De Arruda – Fudzsita 4 (2), Arcos 1, Nüsser, Ostase 1, So Delgado 2, J. Gutiérrez 2. Csere: Laslo 1, Kobylinska 3, Zimny, K. Gassama 1, Seraficeanu 3, Stoica. Edző: Carlos Viver

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–0. 11. p.: 8–1. 15. p.: 11–2. 20. p.: 13–4. 25. p.: 15–8. 37. p.: 22–9. 42. p.: 22–12. 50. p.: 28–15. 56. p.: 30–18

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Már a Podgorica ellen feljavult a korábban kritikus védekezésünk, ez érvényesült ma is, amikor az első tizenöt percben el tudtunk lépni a vendégektől. Végül nagyon jó mérkőzést játszottunk, elégedettek lehetünk az eredménnyel és a játékkal egyaránt.

Carlos Viver: – Nem volt igazán topon a csapatunk, nem ilyen mérkőzést reméltünk, de olyan remek ellenfélen, mint a Győr, nagyon nehéz fogást találni. Nincs más hátra, mint folytatni a megkezdett munkát, a jobb eredményekért.

Elszánt és lelkes besztercei szurkolók sétálgattak szombat délután a győri Árkádnál, az erdélyi csapat drukkerei először kísérhették el kedvenceiket Szent László királyunk városába. A román élvonalban legutóbb harmadik Gloria Bistria címerében szereplő évben, 2018-ban az ETO negyedjére nyerte meg a Bajnokok Ligáját, de hiba lett volna előzetesen lebecsülni az aktuális ellenfelet, még akkor is, ha a kisalföldiek címvédőhöz méltóan, három meccsen három győzelmet és 110 gólt szerezve kezdték az idényt.

A mellrák elleni küzdelemhez csatlakozva rózsaszín pólóban melegítettek a győriek, köztük az először kerettag Tjasa Stankóval, a szlovén balátlövő korábban kézsérüléssel küszködött. Már ekkor nagy hangpárbajt vívott egymással a két tábor, a hangulatra tehát nem lehetett panasz.

Az utóbbi hetekben remek formában lévő, szeptember hónap legjobbjának megválasztott Fodor Csenge góljával indult a mérkőzés. Elkapta a rajtot az ETO, Fodor értékesített ziccere után már néggyel vezettek a hazaiak, jött is az időkérés a vendégek mesterétől. A játék képe nem változott, a tíz perc alatt csupán egyszer betaláló beszterceiek nem találták a gyors győri kézilabda és a lerohanások ellenszerét.

Bruna de Paula a gólok és a passzok osztogatásában is jeleskedett, Hatadou Sako negyedóra alatt mindössze kettőt kapott, miközben a románok edzője 11–2-nél ismét magához hívta játékosait. Hatékonyan működött a kisalföldiek szélsőjátéka, aztán félidő második felében némi életjelet mutatott a vendégcsapat, de érdemben nem faragott a hátrányán. Egy hetesre beállt Szemerey Zsófia, akit elemi erővel talált fejbe Asuka Fudzsita, a magyar válogatott kapusát ápolni kellett. A játékrészt Fodor hetedik találata zárta le, 18–9-re vezetett az ETO.

Aztán hamar tízig számolhatott a közönség, a román játékosok az öltözőben ragadtak, hiába próbálkoztak a hét a hat elleni játékkal, Mariana Seraficeanu nyolc perc után tudta csak megtörni a besztercei gólcsendet. De Paula a tőle megszokott akrobatikus mozdulattal is betalált, majd az okozott némi aggodalmat, hogy Szemerey után az ötven százalékos hatékonysággal védő Sakót is fejbe dobták a vendégek, de a győri kapus tudta folytatni. Dione Housheer viszont hosszú idő után rontott hetest, skandálta is a román tábor Renata De Arruda nevét.

Izgalommentesen zajlott le a hajrá, Kristine Breistöl és Linn Blohm is beköszönt, a közönség meg már a lefújás előtt állva tapsolta meg a győri csapat teljesítményét. 33–18-as sikerével újabb magabiztos győzelmet aratott a címvédő, amely négy kör után hibátlanul vezeti csoportját. Jövő szombaton rangadó vár a magyar bajnokra, a Ferencváros érkezik az Audi Arénába.

Az A-csoport többi mérkőzésén

Dortmund (német)–Storhamar (norvég) 22–26

DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) 29–32

Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói) 38–18