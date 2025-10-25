Norvégiában is hibátlan maradt a Metz a női kézilabda BL-ben

A norvég Storhamar az első félidő nagy részében vezetett, de a szünetre egygólos francia előnnyel mehettek a csapatok. A Metz a második negyedben tíz perc alatt egy gólt kapott, míg hatot lőtt, ezt az előnyt pedig meg is tartotta a mérkőzés végéig, ezzel továbbra is őrzi hibátlan mérlegét. A vendégeknél Vámos Petra négy lövésből három gólt szerzett, míg Albek Anna öt kísérletből négy gólt szerzett. A vendégeknél Léna Grandveau, míg a norvégoknál Anniken Obaidli volt a legeredményesebb, egyaránt hét góllal.

A csoport másik meccsén a Bistrita 38–35-re nyert az Esbjerg ellen. A dánoknál Ella Reistad kilenc gólt szerzett, míg a hazaiak legjobbja a szintén kilencgólos Gabriela Ostase volt. Mint ismert, a Győr hat góllal nyert Debrecenben, így a csoport élén száz százalékos a Metz és a Győr, a DVSC egy győzelemmel a hatodik.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

SZOMBAT

A-CSOPORT

Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán) 38–35 (19–18)

Storhamar (norvég)–Metz (francia) 24–27 (12–13)

DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC 30–36 (14–19)

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 5 5 – – 179–128 +51 10 2. Metz 5 5 – – 164–124 +40 10 3. Gloria Bistrita 5 3 – 2 143–158 –15 6 4. Esbjerg 5 2 – 3 156–152 +4 4 5. Storhamar 5 2 – 3 125–122 +3 4 6. DEBRECEN 5 1 – 4 143–154 –11 2 7. Borussia Dortmund 4 1 – 3 109–133 –24 2 8. Buducsnoszt 4 – – 4 76–124 –48 0

B-CSOPORT

Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 33–37 (16–19)

Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román) 31–27 (15–11)