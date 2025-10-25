Nemzeti Sportrádió

Norvégiában is hibátlan maradt a Metz a női kézilabda BL-ben

2025.10.25. 20:00
Vámos Petra három gólt szerzett a Metz győzelme során (Fotó: Szabó Miklós)
Vámos Petra női kézi BL Storhamar CSM Bucuresti női kézilabda BL Gloria Bistrita-Nasaud Metz Team Esbjerg Krim Ljubljana Albek Anna
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a Metz 27–24-re nyert a Storhamar vendégeként, míg a Bistrita legyőzte az Esbjerget. Az FTC csoportjában a Ljubljana verte a Bucurestit.

A norvég Storhamar az első félidő nagy részében vezetett, de a szünetre egygólos francia előnnyel mehettek a csapatok. A Metz a második negyedben tíz perc alatt egy gólt kapott, míg hatot lőtt, ezt az előnyt pedig meg is tartotta a mérkőzés végéig, ezzel továbbra is őrzi hibátlan mérlegét. A vendégeknél Vámos Petra négy lövésből három gólt szerzett, míg Albek Anna öt kísérletből négy gólt szerzett. A vendégeknél Léna Grandveau, míg a norvégoknál Anniken Obaidli volt a legeredményesebb, egyaránt hét góllal.

A csoport másik meccsén a Bistrita 38–35-re nyert az Esbjerg ellen. A dánoknál Ella Reistad kilenc gólt szerzett, míg a hazaiak legjobbja a szintén kilencgólos Gabriela Ostase volt. Mint ismert, a Győr hat góllal nyert Debrecenben, így a csoport élén száz százalékos a Metz és a Győr, a DVSC egy győzelemmel a hatodik.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
SZOMBAT
A-CSOPORT
Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán) 38–35 (19–18)
Storhamar (norvég)–Metz (francia) 24–27 (12–13)
DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC 30–36 (14–19)

    
A-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. GYŐR

5

5

179–128

+51

10

2. Metz

5

5

164–124

+40

10

3. Gloria Bistrita

5

3

2

143–158

–15

6

4. Esbjerg

5

2

3

156–152

+4

4

5. Storhamar

5

2

3

125–122

+3

4

6. DEBRECEN

5

1

4

143–154

–11

2

7. Borussia Dortmund

4

1

3

109–133

–24

2

8. Buducsnoszt

4

4

76–124

–48

0

B-CSOPORT
Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 33–37 (16–19)
Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román) 31–27 (15–11)

    
B-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Brest

4

4

132–106

+26

8

2. FTC

5

3

2

156–145

+11

6

3. Ikast

4

3

1

114–109

+5

6

4. Odense

4

2

1

1

131–131

0

5

5. Podravka

5

2

1

2

146–150

–4

5

6. CSM Bucuresti

5

2

3

150–145

+5

4

7. Ljubljana

5

1

4

120–146

–26

2

8. Sola

4

4

97–114

–17

0

 

 

