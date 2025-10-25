Norvégiában is hibátlan maradt a Metz a női kézilabda BL-ben
A norvég Storhamar az első félidő nagy részében vezetett, de a szünetre egygólos francia előnnyel mehettek a csapatok. A Metz a második negyedben tíz perc alatt egy gólt kapott, míg hatot lőtt, ezt az előnyt pedig meg is tartotta a mérkőzés végéig, ezzel továbbra is őrzi hibátlan mérlegét. A vendégeknél Vámos Petra négy lövésből három gólt szerzett, míg Albek Anna öt kísérletből négy gólt szerzett. A vendégeknél Léna Grandveau, míg a norvégoknál Anniken Obaidli volt a legeredményesebb, egyaránt hét góllal.
A csoport másik meccsén a Bistrita 38–35-re nyert az Esbjerg ellen. A dánoknál Ella Reistad kilenc gólt szerzett, míg a hazaiak legjobbja a szintén kilencgólos Gabriela Ostase volt. Mint ismert, a Győr hat góllal nyert Debrecenben, így a csoport élén száz százalékos a Metz és a Győr, a DVSC egy győzelemmel a hatodik.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
SZOMBAT
A-CSOPORT
Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán) 38–35 (19–18)
Storhamar (norvég)–Metz (francia) 24–27 (12–13)
DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC 30–36 (14–19)
|A-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. GYŐR
5
5
–
–
179–128
+51
10
|2. Metz
5
5
–
–
164–124
+40
10
|3. Gloria Bistrita
5
3
–
2
143–158
–15
6
|4. Esbjerg
5
2
–
3
156–152
+4
4
|5. Storhamar
5
2
–
3
125–122
+3
4
|6. DEBRECEN
5
1
–
4
143–154
–11
2
|7. Borussia Dortmund
4
1
–
3
109–133
–24
2
|8. Buducsnoszt
4
–
–
4
76–124
–48
0
B-CSOPORT
Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 33–37 (16–19)
Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román) 31–27 (15–11)
|B-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Brest
4
4
–
–
132–106
+26
8
|2. FTC
5
3
–
2
156–145
+11
6
|3. Ikast
4
3
–
1
114–109
+5
6
|4. Odense
4
2
1
1
131–131
0
5
|5. Podravka
5
2
1
2
146–150
–4
5
|6. CSM Bucuresti
5
2
–
3
150–145
+5
4
|7. Ljubljana
5
1
–
4
120–146
–26
2
|8. Sola
4
–
–
4
97–114
–17
0