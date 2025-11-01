Sako nagy mérkőzésén a Győr megverte a Metzet



KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–METZ HB (francia) 31–27 (16–8)

Győr, 4472 néző. V: M. Hansen, Madsen (dánok)

GYŐR: SAKO – Hovden, HOUSHEER 5, K. Jörgensen 3 (1), Lagerqvist, DE PAULA 8, FODOR CS. 4. Csere: Dulfer, Blohm 1, Hagman 3, V. Kristiansen 1, VAN WETERING 4, Elver 2, Breistöl. Edző: Per Johansson

METZ: Bundsen – GRANIER 4, Grandveau 5 (2), X. Smits, BOUKTIT 7 (1), Axnér, Wajoka 3. Csere: NOVOTNÁ (kapus), Albek 1, Vámos P. 3, Augustine, NGOMBELE 4, Godard, L. Borg. Edző: Emmanuel Mayonnade

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–2. 13. p.: 7–4. 20. p.: 10–4. 25. p: 11–5. 28. p.: 15–8. 35. p.: 18–11. 41. p.: 20–14. 46. p.: 22–17. 54. p.: 26–22. 57. p.: 28–26

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 7/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A játékunk messze volt a tökéletestől, nyolcgólos előnyünk könnyebb folytatást ígért. A szünet után azonban a Metz lejátszott bennünket, könnyű gólokat szereztek, a végére nyílt lett a mérkőzés. Végül az első félidő előnye és kapusunk kiemelkedő teljesítménye döntött a két eddig veretlen csapat küzdelmében.

Emmanuel Mayonnade: – Megérdemelte az ETO a győzelmet, gyors játékot tudott ránk kényszeríteni, Hatadou Sako pedig fantasztikusan védett. Mi nem a várt játékot nyújtottuk, különösen az első játékrész első negyede sikerült gyengére. Nagyon csalódott vagyok, de ezen már nem lehet változtatni, tovább dolgozunk az eredményesebb játékért.

ÖSSZEFOGLALÓ

Csoportrangadó várt az öt forduló után egyaránt veretlen győri és metzi női kézicsapatra a Bajnokok Ligájában. A magyar és francia együttes 2025-ben és tavaly is eljutott a sorozat budapesti négyes döntőjébe, viszont egyszer sem találkozott, az ETO mindkétszer diadalmaskodott, míg a metziek kétszer is lemaradtak az éremről. A legutóbbi final fourban még a franciákat erősítő Szemerey Zsófi a nyáron hazatért Győrbe, ám a szombati meccs keretéből kimaradt, a pénteki edzésen ugyanis fejsérülést szenvedett, így elővigyázatossági okokból kihagyni kényszerült az összecsapást.

Dione Housheer szerezte az ETO első gólját, mire Sarah Bouktit duplájával fordítottak a vendégek, mire négy-nullás sorozattal válaszoltak a győriek. Elöl a jubiláló Bruna de Paula és a kétszázadik BL-gólját meglövő Fodor Csenge villogott, míg a kapuban a korábbi metzi Hatadou Sako villogott, többek között Albek Anna hetesét is hárította. A magyar válogatott jobbátlövő a 13. percben már betalált, csapata 6–4-re zárkózott. Sako bravúrjai mellett kapufával sem volt szerencséjük a vendégeknek, szinte szétforgácsolták az első negyedórában. 8–4-es hátrányban Emmanuel Mayonnade vezetőedző időt kért, de nem sikerült rendezni a sorokat, Bo van Wetering két pontos indítást követően hatra növelte az előnyt. Még huszonkét perc sem telt el, amikor a vendégmester ismét magához hívta csapatát, Albek gólja óta ugyanis egyszer sem került a labda a győri kapuba.

„Hatadou, Hatadou” – éltette kapusát a közönség, miután újabb hetest és ziccert hárított. A játékrész végére sem fogyott el a győri lendület, Vámos Petráék ugyan szórványosan átjutottak az ETO védelmén, de akkor jött Sako, és védett – harminc perc alatt huszonötből tizenhat alkalommal… Tegyük hozzá, hogy a védekezés mellett jól szuperált a zöld-fehérek támadójátéka is, így 16–8-as hazai vezetéssel mehettek szünetre a felek.

A második félidő elejére némiképp visszaesett a győri támadójáték, nyolc perc alatt csupán két gólig jutottak Kristina Jörgensenék, a vendégek viszont négyig, közte a másik magyar, Vámos Petra találatával. Huszonhárom másodpercig kettős emberhátrányba került az ETO, de Sako ekkor is villant, Suzanne Wajoka ziccerét hárította. De Paula is kitűnt, a 43. percben már hatodik gólját szerezte, 22–14-re vezetett az ETO. Abban, hogy a szurkolótábor ne számolhasson el tízig, sokat tett Sabrina Novotná, a vendégek cseh kapusa.

Aztán a kényelmes előny tudatában több támadását is elszórakozta az ETO, Johansson edző is kikérte második idejét, hogy szólhasson, nincs még megnyerve ez a meccs. Éledezett ugyanis a Metz, Bouktiték három-nullás szériával közelítettek. Vámos Petra bal felsőbe zúdított bombagólja jelezte, nem engedte el ezt a mérkőzést, míg győriek túlságosan is várták, hogy véget érjen… Három perccel a vége előtt kettőre olvadt a hazai előny, teljesen nyílttá vált a találkozó.

Helena Elver gólja és a hazai kapufa a legjobbkor nyugtatta meg a győrieket, az utolsó perceket három-nullás rohanással zárta az ETO, amely 31–27-re verte meg a francia bajnokot, és immáron egyedüli veretlenként vezeti csoportját.