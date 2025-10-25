Magabiztosan győzött a Podravka otthonában a Ferencváros



KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 33–37 (16–19)

Korántsem a legjobb előjelekkel várta a válogatott szünet utáni újabb BL-csoportmérkőzését a Ferencváros. Az eddig finoman fogalmazva is hektikus őszt produkáló, két hete Győrben az NB I-ben demoralizáló és megalázó vereséget szenvedő zöld-fehérek a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú pontokért utaztak Kaproncára. A roppant masszív és egységes csapatjátékot mutató horvátok jól kezdték az elitsorozatot, hiszen két győzelem mellett pontot szereztek a legutóbb döntős dán Odense ellen is. A magyar együttesből hiányzott a hátproblémákkal bajlódó francia válogatott kapus, Laura Glauser (aki helyett a 18 éves Szilágyi Diána kapott lehetőséget), illetve a csapatkapitány Tomori Zsuzsanna, aki a Kozármislennyel vívott hétközi bajnoki találkozón szenvedett orrsérülést és hetekre kidőlt.

Janurik Kinga-védésekkel és egész pályás, üres kapus góllal kezdett hátul, társai pedig eladott labdákkal támadásban. Az érdekes felfogásban fújó norvég játékvezetők az első tizenhét percben kiosztottak hét kétperces kiállítást, miközben az elszórt labdák száma is sok volt mindkét oldalon. Rengeteg gól esett, a hazaiaknál nem volt védés, gyakorlatilag ami kapura ment, az be is ment, az első harminc percben szerzett 19 ferencvárosi találat dicséretes, a védekezés azonban magyar részről is hagyott kívánnivalót maga után. Ettől függetlenül stabilan tartotta négy-öt gólos előnyét az első félidő nagy részében az FTC, sőt, a szünet után sikerült egy fokozattal feljebb kapcsolnia.

Az utolsó húsz percre 28–20-as vezetéssel fordult az FTC, amelynél addig variálták a felállást hátul, amíg úgy tűnt, sikerült megtalálni a hatékony megoldást és az is egyértelmű volt, hogy a gyenge napot kifogó, sokat rontó kaproncaiak nem tudták megismételni a korábbi csoportmeccseiken mutatott jó teljesítményüket.

Bár a hajrára valamelyest alábbhagyott a figyelem, de Jesper Jensen egy időkéréssel gyorsan rendezte a sorokat és összességében a stabilabban és sokkal összeszedettebben kézilabdázó ferencvárosi játékosok átérezték a találkozó fontosságát, így értékes sikerrel hangoltak a dán Ikast és a francia Brest elleni következő rangadókra.

