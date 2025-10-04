Megszorongatta a Debrecen a meccsre beeső Esbjerget a női kézilabda BL-ben

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) 29–32 (14–15)

ÖSSZEFOGLALÓ

A negyedik fordulóban már egy igazi nagyvadat, az elmúlt négy kiírásban rendre négyes döntős dán Esbjerget fogadta a Debrecen a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A hazaiaknál továbbra is hiányzott sérülés miatta nyáron igazolt svéd irányító, Daniela De Jong, illetve betegség miatt Hornyák Dóra is, míg az északiaknál ott volt a két norvég világklasszis, Henny Reistad és Nora Mörk is. A vendégeknek egyébként már a kezdés előtt emlékezetes lett a találkozó, hiszen a müncheni reptér lezárása miatt a német nagyváros terminálján töltötték a péntek éjszakát, csak szombat reggel landoltak Budapesten, majd délután fél egykor érkeztek meg a Cívisvárosba.

Ennek ellenére nem lehetett azzal vádolni őket, hogy álmosan kezdték volna a négykor kezdődő mérkőzést, az első percektől látszott, hogy a BL egyik élcsapata érkezett, amellyel azonban a DVSC felvette a kesztyűt: előbb utolérte rutinosabb riválisát, majd negyed óra elteltével már 9–6-ra ellépett. Az Esbjerg gyorsan kijött a hullámvölgyből és tíz perc elteltével már újra kettővel vezetett (10–12) a küzdelmes és fordulatos csatában. A múlt vasárnapi, fájdalmas vereséggel záruló dortmundi találkozójukhoz képest összeszedettebben és pontosabban kézilabdázó Loki többnyire hatékonyan használta ki, hogy ellenfele nyilvánvalóan nem tudott ideálisan ráhangolódni a küzdelemre.

A szünetben az ötven éve magyar bajnoki címet nyerő Debreceni Dózsa férfi kézilabdacsapatának tagjait köszöntötték.

A pihenő láthatóan jót tett a dánoknak, akik a második játékrész elején hamar négygólos előnyt építettek ki, amelyet végig okosan menedzseltek. Bár a záró tíz perchez közeledve ziccerből és hétméteresből is esély nyílt az egyenlítésre, nem éltek ezekkel a hazaiak, a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, Mörk a hajrában megcsillantotta pazar képességeit, így az esélyesebb dánok fáradtan is érvényesíteni tudták a papírformát. 29–32