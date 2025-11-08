Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: Brest–FTC

2025.11.08. 17:50
Fotó: Fradi.hu
női kézi BL FTC női kézilabda Brest Bretagne Női kézilabda Bajnokok Ligája FTC-Rail Cargo Hungaria
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 7. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria a Brest Bretgane otthonában lép pályára – élőben az NSO-n!

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
B-csoport
Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria  15–14 (félidő)élőben az NSO-n!

AZ FTC KERETE
Kapusok: Janurik Kinga, Szilágyi Diána
Mezőnyjátékosok: Darja Dmitrijeva, Hársfalvi Júlia, Mette Tranborg Emily Vogel, Márton Gréta, Orlane Kanor, Angela Malestein, Simon Petra, Balázs Bítia, Klujber Katrin, Vilde Ingstad, Bordás Réka, Dragana Cvijics 
Vezetőedző: Jesper Jensen

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

Ezek is érdekelhetik