Női kézilabda BL: Brest–FTC

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 7. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria a Brest Bretgane otthonában lép pályára – élőben az NSO-n!
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
B-csoport
Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 15–14 (félidő) – élőben az NSO-n!
AZ FTC KERETE
Kapusok: Janurik Kinga, Szilágyi Diána
Mezőnyjátékosok: Darja Dmitrijeva, Hársfalvi Júlia, Mette Tranborg Emily Vogel, Márton Gréta, Orlane Kanor, Angela Malestein, Simon Petra, Balázs Bítia, Klujber Katrin, Vilde Ingstad, Bordás Réka, Dragana Cvijics
Vezetőedző: Jesper Jensen
