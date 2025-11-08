Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-csoport

GYŐRI AUDI ETO KC–STORHAMAR HB ELITE (norvég) 40–23 (21–11)

Győr, 3722 néző. Vezette: Murariu, Chiruta (románok)

GYŐR: SAKO – Hagman 2, Housheer 4, Elver 2, BLOHM 5, STANKO 7, Van Wetering 4. Csere: Dulfer, BREISTÖL 7, V. Kristiansen 3, Hovden 2, De Paula 4. Edző: Per Johansson

STORHAMAR: Raasok – Nordstrand 3, Mastad 4, Brandenborg 5, Solas 1, Obaidli 2 (1), Malá 2. Csere: Krogh (kapus), Lökka Hagen 1, Skinnehaugen, VATNE 4, Monné 1. Edző: Kenneth Gabrielsen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 13. p.: 7–6. 16. p.: 10–6. 19. p.: 13–8. 24. p.: 17–10. 36. p.: 25–13. 47. p.: 30–17. 50. p.: 34–17. 56. p.: 37–21

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: –, ill. 6/1

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első perceket kivéve jól védekezett a csapat, külön öröm, hogy a hét a hat elleni támadásokból is sokat hárítottunk. Kipróbálhattunk néhány új elemet is, visszatért az a tempó és gyorsaság, ami a korábbi időkben jellemző volt a játékunkra.

Kenneth Gabrielsen: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, számunkra nagyon kedvezőtlen végeredménnyel. Tudtuk, hogy nincs sok esélyünk, a Győr pedig bizonyította, hogy rendkívüli képességű ellenfél.

ÖSSZEFOGLALÓ

A leghatékonyabb támadójátékú és a legjobb védelmű csapat találkozott szombat délután Győrben a női kézilabda Bajnokok Ligájában: a címvédő ETO az első hat meccsén 210 gólig jutott, a norvég bajnok Storhamar viszont csak 152-t kapott. Szűkös kerettel álltak ki a felek, a zöld-fehéreknél Szemerey Zsófi, Fodor Csenge és Anna Lagerquist is kihagyta az összecsapást. A vendégeknél Kenneth Gabrielsen a két kapus mellett csupán tíz mezőnyjátékost nevezett.

A házi góllövőlistát vezető Dione Housheer révén már az első támadását gólra váltotta a győri csapat. Gabrielsen korán elővette a hét a hat elleni játékot, húzása visszájára sült el, az ETO hatékonyan használta ki a labdaszerzéseket, és a 6. percben már 5–1-re vezetett. Megrázta magát a Storhamar, nyolc perccel később egy gólra zárkózott, jól védett a fiatal Eli Marie Raasok. Nathalie Hagman ziccereinél azonban tehetetlennek bizonyult, 4–0-s rohanással vágott vissza a hazai csapat.

15–10-es győri vezetésnél már másodjára kért időt a vendégek mestere a 23. percben. Azonban a hamari támadójáték eredményessége nem javult, az ETO meg köszönte szépen, és élt az üresen tátongó kapu adta lehetőséggel, míg Kristine Breistöl látványos bombagóllal csillogtatta meg képességeit. Lendületben maradt a címvédő, amely tízgólos előnnyel mehetett szünetre.

Sako és Stanko vitte el a show-t a második félidő elején, a francia kapus két hetest is hárított, míg a szlovén irányító négy gólt rámolt be ellenfele kapujába, ekkor már tizenkettővel vezetett a hazai együttes. A román játékvezetők néhány percen belül másodszor küldték ki Housheert, az emberhátrány nem viselte meg a magabiztosan teljesítő győrieket…

Az olló ugyanis egyre nyílt a felek között, Veronica Kristiansen időközben megszerezte 300. győri BL-gólját, a rutinos norvég átlövő jó formában várhatja a közelgő világbajnokságot, ahogyan honfitársa, Breistöl is, aki a 41. percben már hetedik alkalommal talált be. A félidő második felében csatlakozó Bruna de Paula is hozzátette a magáét négy góllal (és egy kapufával), ezzel negyvenig jutott a hazai együttes. De Paula a végén kihagyta az utolsó lehetőséget, de ezt aligha bánja, csapata 40–23-ra nyert, zengett is a vastaps.

Az ETO sikeréhez egyetlen percig sem fért kétség, a Storhamarnak villanásai akadtak csupán, így a címvédő a csoportkör felénél hibátlanul, 250 szerzett góllal vezeti az A-jelű nyolcast. Visszavágó jövő vasárnap Hamarban, aztán következik a vébé.