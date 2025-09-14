Elképesztő kapusteljesítmény a Storhamar mérkőzésén a női kézilabda BL-ben

A Győrt és a Debrecent is felvonultató A-csoportban a hazai pályán szereplő Storhamar egészen elképesztő rajtot vett a Buducsnoszt ellen, nyolcpercnyi játék után 6–0 állt az eredményjelzőn. A vendégek a folytatásban sem találtak magukra, de mondhatjuk úgy is, hogy a Storhamar végig nagyszerűen védekezett a találkozón. A montenegróiak az első félidőben mindösszesen nyolc gólt tudtak szerezni, és a második harminc perc után is csak 14 találat állt a nevük mellett – márpedig ennyi szerzett góllal nem lehet meccset nyerni a Bajnokok Ligájában (sem). A norvégok 25–14-re nyerték meg a találkozót, köszönhetően többek között nemcsak a remek védekezésüknek, hanem Anniken Obaidlinak, aki hat gólt szerzett, valamint egy ritkán látott kivételes kapusteljesítménynek: Eli Marie Raasok ugyanis 59 százalékos védési hatékonysággal zárt.
A B-csoport első vasárnapi összecsapásán a Podravka kezdett jobban, a vendégek percek alatt négygólos vezetéshez jutottak. A folytatásban megpróbált zárkózni a Ljubljana, és ezt részben sikerrel tette, de a szünetben így is háromgólos különbséggel vezetett a Podravka. A második félidőben még jobban elkapták a fonalat a horvátok, akik tovább tudták növelni előnyüket, és a végén 27–22-re megnyerték a meccset, amelynek legeredményesebb játékosa a Podravkában szereplő, 10 gólig jutó Katarina Pandza volt. A hazaiaknál a volt siófoki játékos, Tamara Horacek hat gólig jutott.
A két dán csapat rangadóján az első félidőben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, a szünet előtti percekben azonban az Odense meglépett ellenfelétől, és 30 perc játék után 17–12-re vezetett. A fordulás után ennél szorosabbá már nem tudta tenni a meccset az Ikast, amely a végén 35–28-ra elveszítette a találkozót. Az odenseieknél Helene Gigstad Fauske hét góllal zárt, a vendégek legeredményesebb játékosa a hatgólos Julie Scaglione volt.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport
Storhamar (norvég)–Buducsnoszt (montenegrói) 25–14 (13–8)
|1. GYŐR
|2
|2
|–
|–
|74–60
|+14
|4
|2. Metz
|2
|2
|–
|–
|68–58
|+10
|4
|3. Gloria Bistrita
|2
|2
|–
|–
|63–59
|+4
|4
|4. Storhamar
|2
|1
|–
|1
|51–43
|+8
|2
|5. DEBRECEN
|2
|1
|–
|1
|58–58
|0
|2
|6. Esbjerg
|2
|–
|–
|2
|59–61
|–2
|0
|7. Buducsnoszt
|2
|–
|–
|2
|38–50
|–12
|0
|8. Borussia Dortmund
|2
|–
|–
|2
|59–81
|–22
|0
B-csoport
Krim Ljubljana (szlovén)–Podravka Koprivnica (horvát) 22–27 (11–14)
CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (12–14)
Odense (dán)–Ikast (dán) 35–28 (17–12)
|1. Brest
|2
|2
|–
|–
|58–44
|+14
|4
|2. Odense
|2
|2
|–
|–
|69–60
|+9
|4
|3. CSM Bucuresti
|2
|1
|–
|1
|58–56
|+2
|2
|4. Podravka
|2
|1
|–
|1
|59–61
|–2
|2
|5. Ljubljana
|2
|1
|–
|1
|55–60
|–5
|2
|6. Ikast
|2
|1
|–
|1
|56–62
|–6
|2
|7. FTC
|2
|–
|–
|2
|60–65
|–5
|0
|8. Sola
|2
|–
|–
|2
|50–57
|–7
|0