Elképesztő kapusteljesítmény a Storhamar mérkőzésén a női kézilabda BL-ben

Storhamar–Buducsnoszt

A Győrt és a Debrecent is felvonultató A-csoportban a hazai pályán szereplő Storhamar egészen elképesztő rajtot vett a Buducsnoszt ellen, nyolcpercnyi játék után 6–0 állt az eredményjelzőn. A vendégek a folytatásban sem találtak magukra, de mondhatjuk úgy is, hogy a Storhamar végig nagyszerűen védekezett a találkozón. A montenegróiak az első félidőben mindösszesen nyolc gólt tudtak szerezni, és a második harminc perc után is csak 14 találat állt a nevük mellett – márpedig ennyi szerzett góllal nem lehet meccset nyerni a Bajnokok Ligájában (sem). A norvégok 25–14-re nyerték meg a találkozót, köszönhetően többek között nemcsak a remek védekezésüknek, hanem Anniken Obaidlinak, aki hat gólt szerzett, valamint egy ritkán látott kivételes kapusteljesítménynek: Eli Marie Raasok ugyanis 59 százalékos védési hatékonysággal zárt.

Krim Ljubljana–Podravka Koprivnica

A B-csoport első vasárnapi összecsapásán a Podravka kezdett jobban, a vendégek percek alatt négygólos vezetéshez jutottak. A folytatásban megpróbált zárkózni a Ljubljana, és ezt részben sikerrel tette, de a szünetben így is háromgólos különbséggel vezetett a Podravka. A második félidőben még jobban elkapták a fonalat a horvátok, akik tovább tudták növelni előnyüket, és a végén 27–22-re megnyerték a meccset, amelynek legeredményesebb játékosa a Podravkában szereplő, 10 gólig jutó Katarina Pandza volt. A hazaiaknál a volt siófoki játékos, Tamara Horacek hat gólig jutott.

Odense–Ikast

A két dán csapat rangadóján az első félidőben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, a szünet előtti percekben azonban az Odense meglépett ellenfelétől, és 30 perc játék után 17–12-re vezetett. A fordulás után ennél szorosabbá már nem tudta tenni a meccset az Ikast, amely a végén 35–28-ra elveszítette a találkozót. Az odenseieknél Helene Gigstad Fauske hét góllal zárt, a vendégek legeredményesebb játékosa a hatgólos Julie Scaglione volt.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

Storhamar (norvég)–Buducsnoszt (montenegrói) 25–14 (13–8)

1. GYŐR 2 2 – – 74–60 +14 4 2. Metz 2 2 – – 68–58 +10 4 3. Gloria Bistrita 2 2 – – 63–59 +4 4 4. Storhamar 2 1 – 1 51–43 +8 2 5. DEBRECEN 2 1 – 1 58–58 0 2 6. Esbjerg 2 – – 2 59–61 –2 0 7. Buducsnoszt 2 – – 2 38–50 –12 0 8. Borussia Dortmund 2 – – 2 59–81 –22 0 AZ ÁLLÁS

B-csoport

Krim Ljubljana (szlovén)–Podravka Koprivnica (horvát) 22–27 (11–14)

CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (12–14)

Odense (dán)–Ikast (dán) 35–28 (17–12)