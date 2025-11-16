Szikoráék otthon kaptak ki a Bistritától a női kézi BL-ben

A hét forduló után is pont nélkül álló Buducsnoszt Podgorica hazai pályán már az ötödik percben négygólos hátrányban volt az Esbjerg ellen. A dánok a kezdeti előnyt ugyan nem növelték jelentősen, de azt sokáig magabiztosan tartották, a hajrában azonban Ivana Godec vezérletével ledolgozta a hátrányát a házigazda, amely 34–34-es hazai döntetlennel szerezte meg első pontját ebben az évadban.

Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund sem kezdte jól a Gloria Bistrita elleni meccsét, ugyanis a beszterceiek korán ötgólos előnyt szereztek, amit a 10 gólig jutó Sonia Seraficeanu vezetésével meg is tartottak, így 36–32-re nyertek.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán) 34–34 (16–20)

Borussia Dortmund (német)–Gloria Bistrita (román) 32–36 (14–12)

A csoport másik mérkőzésén: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC 25–32

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 8 8 – – 282–203 +79 16 2. Metz 8 7 – 1 259–211 +48 14 3. Gloria Bistrita 8 6 – 2 244–248 –4 12 4. Esbjerg 8 4 1 3 262–239 +23 9 5. DEBRECEN 8 2 – 6 229–250 –21 4 6. Storhamar 8 2 – 6 201–224 –23 4 7. Borussia Dortmund 8 2 – 6 232–265 –33 4 8. Buducsnoszt 8 – 1 7 184–253 –69 1

KÉSŐBB

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)

16.00: Odense Handbold (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

A-CSOPORT

METZ HB (francia)–DVSC SCHAEFFLER 33–26 (13–12)

B-CSOPORT

CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 34–31 (20–12)

Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán) 29–33 (16–14)