Nemzeti Sportrádió

Szikoráék otthon kaptak ki a Bistritától a női kézi BL-ben

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 15:51
null
Seraficeanu 10 gólt lőtt, győzött Dortmundban a Bistrita (Fotó: Gloria Bistrita/Fb)
Címkék
női kézilabda Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája Szikora Melinda női kézilabda BL Gloria Bistrita Buducsnoszt Podgorica Dortmund kézilabda
Szikora Melinda csapata, a német Borussia Dortmund hazai pályán 36–32-es vereséget szenvedett a román Gloria Bistritától a női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 8. fordulójában. A Buducsnoszt bár úgy tűnt, hogy simán kikap otthon az Esbjergtől, remek hajrával döntetlent harcolt ki, így megszerezte első pontját az új évadban.

A hét forduló után is pont nélkül álló Buducsnoszt Podgorica hazai pályán már az ötödik percben négygólos hátrányban volt az Esbjerg ellen. A dánok a kezdeti előnyt ugyan nem növelték jelentősen, de azt sokáig magabiztosan tartották, a hajrában azonban Ivana Godec vezérletével ledolgozta a hátrányát a házigazda, amely 34–34-es hazai döntetlennel szerezte meg első pontját ebben az évadban.

Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund sem kezdte jól a Gloria Bistrita elleni meccsét, ugyanis a beszterceiek korán ötgólos előnyt szereztek, amit a 10 gólig jutó Sonia Seraficeanu vezetésével meg is tartottak, így 36–32-re nyertek.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán) 34–34 (16–20)
Borussia Dortmund (német)–Gloria Bistrita (román) 32–36 (14–12)

A csoport másik mérkőzésén: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC 25–32

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. GYŐR88282–203+79 16 
2. Metz871259–211+48 14 
3. Gloria Bistrita862244–248–4 12 
4. Esbjerg8413262–239+23 
5. DEBRECEN826229–250–21 
6. Storhamar826201–224–23 
7. Borussia Dortmund826232–265–33 
8. Buducsnoszt817184–253–69 

KÉSŐBB
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)
16.00: Odense Handbold (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
A-CSOPORT
METZ HB (francia)–DVSC SCHAEFFLER 33–26 (13–12)
B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 34–31 (20–12)
Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán) 29–33 (16–14)

 

női kézilabda Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája Szikora Melinda női kézilabda BL Gloria Bistrita Buducsnoszt Podgorica Dortmund kézilabda
Legfrissebb hírek

Női kézilabda Bajnokok Ligája: Ferencváros–Brest

Kézilabda
1 órája

Ez a győriek éve volt a Bajnokok Ligájában, az ETO az összes mérkőzését megnyerte a sorozatban!

Kézilabda
1 órája

Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben

Kézilabda
19 órája

Magabiztos metzi siker a debreceniek ellen

Kézilabda
21 órája

A siker titka: egymás szeretete, a játék szeretete és a haza szeretete

Kézilabda
23 órája

Metzbe utazik a Loki, Hamarban teheti tökéletessé az évét az ETO

Kézilabda
Tegnap, 9:05

Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Nagybányán

Kézilabda
2025.11.13. 22:49

A Szolnok kikapott hazai környezetben a Barcelonától, a BVSC győzött Montenegróban a férfi vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.11.13. 19:18
Ezek is érdekelhetik