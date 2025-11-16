Szikoráék otthon kaptak ki a Bistritától a női kézi BL-ben
A hét forduló után is pont nélkül álló Buducsnoszt Podgorica hazai pályán már az ötödik percben négygólos hátrányban volt az Esbjerg ellen. A dánok a kezdeti előnyt ugyan nem növelték jelentősen, de azt sokáig magabiztosan tartották, a hajrában azonban Ivana Godec vezérletével ledolgozta a hátrányát a házigazda, amely 34–34-es hazai döntetlennel szerezte meg első pontját ebben az évadban.
Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund sem kezdte jól a Gloria Bistrita elleni meccsét, ugyanis a beszterceiek korán ötgólos előnyt szereztek, amit a 10 gólig jutó Sonia Seraficeanu vezetésével meg is tartottak, így 36–32-re nyertek.
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán) 34–34 (16–20)
Borussia Dortmund (német)–Gloria Bistrita (román) 32–36 (14–12)
A csoport másik mérkőzésén: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC 25–32
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|8
|8
|–
|–
|282–203
|+79
|16
|2. Metz
|8
|7
|–
|1
|259–211
|+48
|14
|3. Gloria Bistrita
|8
|6
|–
|2
|244–248
|–4
|12
|4. Esbjerg
|8
|4
|1
|3
|262–239
|+23
|9
|5. DEBRECEN
|8
|2
|–
|6
|229–250
|–21
|4
|6. Storhamar
|8
|2
|–
|6
|201–224
|–23
|4
|7. Borussia Dortmund
|8
|2
|–
|6
|232–265
|–33
|4
|8. Buducsnoszt
|8
|–
|1
|7
|184–253
|–69
|1
KÉSŐBB
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)
16.00: Odense Handbold (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
A-CSOPORT
METZ HB (francia)–DVSC SCHAEFFLER 33–26 (13–12)
B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 34–31 (20–12)
Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán) 29–33 (16–14)